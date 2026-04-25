Aryna Sabalenka 2 - 0 Jaqueline Cristian: resumen y estadísticas del partido de Madrid Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 25 de abril de 2026.





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La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka ha avanzado a los octavos de final del torneo Madrid Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar a la rumana Jaqueline Cristian por 6-1, 6-4 en 1 hora y 24 minutos. En el primer set, Aryna Sabalenka logró romper el servicio de Jaqueline Cristian en dos ocasiones, en los juegos 2 y 4, y no concedió ningún break, lo que le permitió cerrar el set con un marcador de 6-1. Sabalenka mantuvo un sólido porcentaje de primer servicio del 66% y ganó el 72% de los puntos con su servicio. En el segundo set, ambas jugadoras mantuvieron sus servicios hasta el octavo juego, cuando Sabalenka logró romper el servicio de Cristian en el noveno juego para tomar la delantera 5-4. Sabalenka luego mantuvo su servicio para cerrar el set 6-4. Durante este set, Sabalenka mantuvo un porcentaje de primer servicio del 74% y ganó el 63% de los puntos con su servicio.



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