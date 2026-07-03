Aryna Sabalenka 2 - 0 Jelena Ostapenko: resumen y estadísticas del partido de Wimbledon WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 3 de julio de 2026.





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Aryna Sabalenka ha avanzado a los octavos de final del torneo de Wimbledon, de categoría Grand Slam y que se disputa en hierba, tras ganar a Jelena Ostapenko (6-4, 6-4) en 1 hora y 31 minutos. En el primer set, Aryna Sabalenka rompió el servicio de Jelena Ostapenko en el quinto juego, lo que le permitió tomar ventaja y cerrar el set con un marcador de 6-4. En el segundo set, ambos jugadores intercambiaron varios breaks. Sabalenka rompió el servicio de Ostapenko en el primer y tercer juego, aunque Ostapenko recuperó un break en el segundo juego. Finalmente, Sabalenka mantuvo su servicio en el octavo juego para cerrar el set y el partido con otro 6-4. En cuanto a las estadísticas de saque, Aryna Sabalenka tuvo un 66% de efectividad en su primer servicio y ganó el 64% de los puntos con su servicio en general. Por su parte, Jelena Ostapenko tuvo un 57% de efectividad en su primer servicio y ganó el 56% de los puntos con su servicio. Sabalenka logró 9 aces y cometió 2 dobles faltas, mientras que Ostapenko consiguió 4 aces y cometió 3 dobles faltas.



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