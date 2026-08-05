Aryna Sabalenka 2 - 0 Moyuka Uchijima: resumen y estadísticas del partido de National Bank Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 5 de agosto de 2026.





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La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo National Bank Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la japonesa Moyuka Uchijima por 6-3, 6-3 en un partido que duró aproximadamente 1 hora y 21 minutos. En el primer set, Aryna Sabalenka logró romper el servicio de Moyuka Uchijima en tres ocasiones, mientras que Uchijima consiguió un break. Sabalenka mantuvo su servicio en cuatro ocasiones, llevándose el set por 6-3. En el segundo set, Sabalenka también logró tres breaks, mientras que Uchijima consiguió dos. Sabalenka mantuvo su servicio en tres ocasiones, cerrando el set y el partido con un 6-3. En cuanto a las estadísticas de saque, Sabalenka tuvo un 59% de efectividad en su primer servicio, ganando el 74% de esos puntos. Además, cometió 6 dobles faltas y logró 4 aces durante el partido.



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