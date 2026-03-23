Aryna Sabalenka 2 - 0 Qinwen Zheng: resumen y estadísticas del partido de Miami Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 23 de marzo de 2026.





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La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka ha avanzado a los cuartos de final del torneo Miami Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la china Qinwen Zheng (6-3, 6-4) en un encuentro que destacó por la solidez en el servicio de Sabalenka y su capacidad para aprovechar las oportunidades de quiebre. En el primer set, Sabalenka empezó fuerte, manteniendo su servicio y logrando un temprano quiebre que le permitió tomar la delantera. Aunque Zheng logró recuperar un quiebre, no fue suficiente para revertir el dominio de Sabalenka, quien cerró el set 6-3 manteniendo su servicio. En el segundo set, la dinámica fue similar, con Sabalenka manteniendo la presión y asegurando su servicio. A pesar de los esfuerzos de Zheng por mantenerse en el partido, Sabalenka logró cerrar el set y el partido con un 6-4, demostrando su superioridad en los momentos clave. A lo largo del partido, Sabalenka mostró un alto porcentaje en su primer servicio y fue efectiva en puntos ganados en su primer y segundo servicio, lo que le permitió mantener a raya a su rival y controlar el ritmo del encuentro. Además, su capacidad para convertir las oportunidades de quiebre fue decisiva para su victoria. Con este triunfo, Sabalenka no solo avanza a la siguiente ronda del Miami Open, sino que también demuestra su fortaleza en el circuito WTA, consolidándose como una de las favoritas para llevarse el título en este prestigioso torneo.



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