Athletic 1 - 1 Celta de Vigo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 37 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 17 de mayo de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Athletic empató este martes 1-1 contra el Celta de Vigo en San Mamés, en un partido donde los locales dominaron en posesión y remates, pero no lograron materializar más oportunidades. El Celta se adelantó temprano en el marcador con un gol de Williot Swedberg en el minuto 4, aprovechando una asistencia de Ilaix Moriba. Sin embargo, el Athletic igualó el encuentro en la segunda mitad con un tanto de Iñaki Williams en el minuto 52, tras un pase de Yuri Berchiche. A pesar de su dominio, reflejado en los 27 remates y el 58% de posesión, el Athletic no pudo superar a un Celta que se defendió con solidez. Iñaki Williams fue el jugador más participativo en el ataque de los locales.
Con este resultado, el Celta de Vigo se mantiene en la sexta posición con 51 puntos, asegurando su clasificación para la Europa League, mientras que el Athletic, con 45 puntos, se sitúa en la duodécima posición. El Barcelona, con 91 puntos y un partido menos, se proclama campeón de LaLiga, asegurando su clasificación para la próxima edición de la Champions, mientras que el Real Oviedo, último clasificado, desciende de categoría. El partido transcurrió sin incidencias del VAR que alteraran decisiones arbitrales significativas.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: ATHLETIC DE BILBAO 1 - CELTA DE VIGO 1 (0-1, al descanso).
--EQUIPOS.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Andoni Gorosabel, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche, Yeray Alvarez; Mikel Jauregizar (Alejandro Rego, min.71), Inigo Ruiz de Galarreta, Inaki Williams (Urko Izeta, min.86), Unai Gomez (Robert Navarro, min.46), Alex Berenguer (Nico Serrano, min.83), Gorka Guruzeta (Maroan Sannadi, min.82).
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Javi Rueda (Oscar Mingueza, min.46), Fer Lopez (Matias Vecino, min.90+2), Ilaix Moriba, Sergio Carreira, Ferran Jutgla (Pablo Duran, min.58), Williot Swedberg (Hugo Alvarez, min.74), Borja Iglesias (Iago Aspas, min.58).
--GOLES.
0-1, min.4: Williot Swedberg (Ilaix Moriba) .
1-1, min.52: Inaki Williams (Yuri Berchiche) .
--ÁRBITRO.
Isidro Diaz de Mera, asistido en las bandas por Diego Santaursula y Ruben Campo, en el VAR: Ruben Avalos y Juan Luis Pulido. Amonestó a Yuri Berchiche (min.38), Aymeric Laporte (min.68), por parte del ATHLETIC DE BILBAO. Amonestó a Javi Rueda (min.10), Ionut Andrei Radu (min.42), por parte del CELTA DE VIGO.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
San Mames
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Athletic de Bilbao
| Celta de Vigo
|Goles
| 1
| 1
|Remates Fuera
| 12
| 0
|Remates
| 27
| 3
|Corners
| 5
| 0
|Faltas
| 13
| 12
|Posesión
| 58%
| 42%
|Tiros Bloqueados
| 6
| 1
|Fueras de Juego
| 2
| 4
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 1
|Centros
| 43
| 5
|Saques de Banda
| 22
| 18
|Saques de Portería
| 1
| 13
|Tratamientos
| 1
| 3
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 16
| 15
|Paradas
| 1
| 8
|Contra Golpes
| 0
| 1
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-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 91
| 36
|2
| Champions
| Real Madrid
| 83
| 37
|3
| Champions
| Villarreal
| 69
| 37
|4
| Champions
| Atlético
| 69
| 37
|5
| Champions
| Betis
| 57
| 36
|6
| Europa League
| Celta
| 51
| 37
|7
| Conference League
| Getafe
| 48
| 37
|12
| Permanencia
| Athletic Bilbao
| 45
| 37
|18
| Descenso
| Girona
| 40
| 37
|19
| Descenso
| Mallorca
| 39
| 37
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 29
| 37
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/05/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Celta
|14/12/2025
| LaLiga
| Celta
| 2-0
| Athletic Bilbao
|19/01/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Athletic Bilbao
|22/09/2024
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 3-1
| Celta
|15/05/2024
| LaLiga
| Celta
| 2-1
| Athletic Bilbao
-Últimos Resultados del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/05/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Celta
|13/05/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 2-0
| Athletic Bilbao
|10/05/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Valencia
|02/05/2026
| LaLiga
| Alavés
| 2-4
| Athletic Bilbao
|25/04/2026
| LaLiga
| Atlético
| 3-2
| Athletic Bilbao
-Últimos Resultados del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/05/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Celta
|12/05/2026
| LaLiga
| Celta
| 2-3
| Levante
|09/05/2026
| LaLiga
| Atlético
| 0-1
| Celta
|03/05/2026
| LaLiga
| Celta
| 3-1
| Elche
|26/04/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Celta
-Próximos partidos del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|23/05/2026 21:00
| LaLiga
| Real Madrid
| Athletic Bilbao
-Próximos partidos del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|23/05/2026 21:00
| LaLiga
| Celta
| Sevilla