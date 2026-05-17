Athletic 1 - 1 Celta de Vigo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 37 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 17 de mayo de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Athletic empató este martes 1-1 contra el Celta de Vigo en San Mamés, en un partido donde los locales dominaron en posesión y remates, pero no lograron materializar más oportunidades. El Celta se adelantó temprano en el marcador con un gol de Williot Swedberg en el minuto 4, aprovechando una asistencia de Ilaix Moriba. Sin embargo, el Athletic igualó el encuentro en la segunda mitad con un tanto de Iñaki Williams en el minuto 52, tras un pase de Yuri Berchiche. A pesar de su dominio, reflejado en los 27 remates y el 58% de posesión, el Athletic no pudo superar a un Celta que se defendió con solidez. Iñaki Williams fue el jugador más participativo en el ataque de los locales.

Con este resultado, el Celta de Vigo se mantiene en la sexta posición con 51 puntos, asegurando su clasificación para la Europa League, mientras que el Athletic, con 45 puntos, se sitúa en la duodécima posición. El Barcelona, con 91 puntos y un partido menos, se proclama campeón de LaLiga, asegurando su clasificación para la próxima edición de la Champions, mientras que el Real Oviedo, último clasificado, desciende de categoría. El partido transcurrió sin incidencias del VAR que alteraran decisiones arbitrales significativas.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ATHLETIC DE BILBAO 1 - CELTA DE VIGO 1 (0-1, al descanso).



--EQUIPOS.

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Andoni Gorosabel, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche, Yeray Alvarez; Mikel Jauregizar (Alejandro Rego, min.71), Inigo Ruiz de Galarreta, Inaki Williams (Urko Izeta, min.86), Unai Gomez (Robert Navarro, min.46), Alex Berenguer (Nico Serrano, min.83), Gorka Guruzeta (Maroan Sannadi, min.82).



CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Javi Rueda (Oscar Mingueza, min.46), Fer Lopez (Matias Vecino, min.90+2), Ilaix Moriba, Sergio Carreira, Ferran Jutgla (Pablo Duran, min.58), Williot Swedberg (Hugo Alvarez, min.74), Borja Iglesias (Iago Aspas, min.58).



--GOLES.

0-1, min.4: Williot Swedberg (Ilaix Moriba) .

1-1, min.52: Inaki Williams (Yuri Berchiche) .





--ÁRBITRO.

Isidro Diaz de Mera, asistido en las bandas por Diego Santaursula y Ruben Campo, en el VAR: Ruben Avalos y Juan Luis Pulido. Amonestó a Yuri Berchiche (min.38), Aymeric Laporte (min.68), por parte del ATHLETIC DE BILBAO. Amonestó a Javi Rueda (min.10), Ionut Andrei Radu (min.42), por parte del CELTA DE VIGO.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

San Mames



-Estadísticas del partido.

Estadística Athletic de Bilbao Celta de Vigo Goles 1 1 Remates Fuera 12 0 Remates 27 3 Corners 5 0 Faltas 13 12 Posesión 58% 42% Tiros Bloqueados 6 1 Fueras de Juego 2 4 Tarjetas Amarillas 2 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 1 Centros 43 5 Saques de Banda 22 18 Saques de Portería 1 13 Tratamientos 1 3 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 16 15 Paradas 1 8 Contra Golpes 0 1



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-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 91 36 2 Champions Real Madrid 83 37 3 Champions Villarreal 69 37 4 Champions Atlético 69 37 5 Champions Betis 57 36 6 Europa League Celta 51 37 7 Conference League Getafe 48 37 12 Permanencia Athletic Bilbao 45 37 18 Descenso Girona 40 37 19 Descenso Mallorca 39 37 20 Descenso Real Oviedo 29 37



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/05/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Celta 14/12/2025 LaLiga Celta 2-0 Athletic Bilbao 19/01/2025 LaLiga Celta 1-2 Athletic Bilbao 22/09/2024 LaLiga Athletic Bilbao 3-1 Celta 15/05/2024 LaLiga Celta 2-1 Athletic Bilbao









-Últimos Resultados del Athletic.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/05/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Celta 13/05/2026 LaLiga Espanyol 2-0 Athletic Bilbao 10/05/2026 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Valencia 02/05/2026 LaLiga Alavés 2-4 Athletic Bilbao 25/04/2026 LaLiga Atlético 3-2 Athletic Bilbao









-Últimos Resultados del Celta de Vigo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/05/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Celta 12/05/2026 LaLiga Celta 2-3 Levante 09/05/2026 LaLiga Atlético 0-1 Celta 03/05/2026 LaLiga Celta 3-1 Elche 26/04/2026 LaLiga Villarreal 2-1 Celta









-Próximos partidos del Athletic.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 23/05/2026 21:00 LaLiga Real Madrid Athletic Bilbao









-Próximos partidos del Celta de Vigo.

