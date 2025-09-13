Athletic 0 - 1 Deportivo Alavés | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 13 de septiembre de 2025.



En el encuentro disputado en San Mames, el Deportivo Alavés logró una victoria ajustada por 1-0 frente al Athletic, gracias a un gol en propia puerta de Alex Berenguer en el minuto 58. A pesar de la derrota, el Athletic mantuvo una mayor posesión del balón y generó más oportunidades de gol, evidenciado en sus 12 remates, comparados con los 3 del Alavés, y una posesión del 58% frente al 42% del equipo visitante. Sin embargo, no lograron concretar sus oportunidades en goles, lo que finalmente les costó el partido. El árbitro Jose Sanchez tuvo que intervenir en varias ocasiones, mostrando tarjetas amarillas a ambos equipos por faltas cometidas durante el encuentro. El Athletic recibió cuatro amonestaciones, mientras que el Deportivo Alavés vio tres de sus jugadores advertidos con tarjetas. A pesar de la intensidad del juego, no hubo incidencias que requirieran la intervención del VAR ni se señalaron penaltis o expulsiones que cambiaran el curso del encuentro.





FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ATHLETIC DE BILBAO 0 - DEPORTIVO ALAVÉS 1 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso, Daniel Vivian, Aitor Paredes, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta (Mikel Vesga, min.59), Mikel Jauregizar, Alex Berenguer (Nico Serrano, min.81), Oihan Sancet (Robert Navarro, min.68), Inaki Williams (Urko Izeta, min.81), Gorka Guruzeta (Maroan Sannadi, min.59).



DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Facundo Garces, Nahuel Tenaglia, Moussa Diarra (Victor Parada, min.89); Antonio Blanco, Carlos Vicente (Lucas Boye, min.46), Pablo Ibanez, Jon Guridi (Denis Suarez, min.46), Carles Alena (Jon Pacheco, min.75), Mariano Diaz (Antonio Martinez, min.46).



--GOLES.

0-1, min.58: Alex Berenguer (pp).

Gol en propia puerta Alex Berenguer en el minuto 58 .





--ÁRBITRO.

Jose Sanchez, asistido en las bandas por Raul Cabanero y Juan Lopez, en el VAR: Carlos del Cerro y Mario Melero. Amonestó a Inigo Ruiz de Galarreta (min.19), Aitor Paredes (min.53), Maroan Sannadi (min.85), Urko Izeta (min.90+4), por parte del ATHLETIC DE BILBAO. Amonestó a Mariano Diaz (min.30), Nahuel Tenaglia (min.49), Pablo Ibanez (min.90+2), por parte del DEPORTIVO ALAVÉS.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

San Mames televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Athletic de Bilbao Deportivo Alavés Goles 0 1 Remates Fuera 4 2 Remates 12 3 Pases Totales 246 154 Corners 6 6 Faltas 16 21 Posesión 58% 42% Tiros Bloqueados 5 0 Fueras de Juego 2 1 Tarjetas Amarillas 4 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 0 Ataques 72 32 Ataques Peligrosos 31 14 Centros 22 6 Saques de Banda 21 18 Saques de Portería 0 12 Tratamientos 0 1 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 22 18 Paradas 1 3 Contra Golpes 1 8



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 12 4 2 Champions Athletic Bilbao 9 4 3 Champions Getafe 9 4 4 Champions Villarreal 7 3 5 Europa League Barcelona 7 3 6 Conference League Espanyol 7 3 7 Permanencia Alavés 7 4 18 Descenso Mallorca 1 3 19 Descenso Levante 0 3 20 Descenso Girona 0 3



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/09/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Alavés 11/05/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Alavés 15/12/2024 LaLiga Alavés 1-1 Athletic Bilbao 16/03/2024 LaLiga Athletic Bilbao 2-0 Alavés 22/09/2023 LaLiga Alavés 0-2 Athletic Bilbao









-Últimos Resultados del Athletic.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 31/08/2025 LaLiga Betis 1-2 Athletic Bilbao 25/08/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Rayo 17/08/2025 LaLiga Athletic Bilbao 3-2 Sevilla 25/05/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-3 Barcelona 18/05/2025 LaLiga Valencia 0-1 Athletic Bilbao









-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 30/08/2025 LaLiga Alavés 1-1 Atlético 22/08/2025 LaLiga Betis 1-0 Alavés 16/08/2025 LaLiga Alavés 2-1 Levante 24/05/2025 LaLiga Alavés 1-1 Osasuna 18/05/2025 LaLiga Valladolid 0-1 Alavés









-Próximos partidos del Athletic.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 16/09/2025 18:45 Champions Athletic Bilbao Arsenal 20/09/2025 21:00 LaLiga Valencia Athletic Bilbao 23/09/2025 19:00 LaLiga Athletic Bilbao Girona









-Próximos partidos del Deportivo Alavés.

