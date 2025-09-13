Athletic 0 - 1 Deportivo Alavés | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 13 de septiembre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el encuentro disputado en San Mames, el Deportivo Alavés logró una victoria ajustada por 1-0 frente al Athletic, gracias a un gol en propia puerta de Alex Berenguer en el minuto 58. A pesar de la derrota, el Athletic mantuvo una mayor posesión del balón y generó más oportunidades de gol, evidenciado en sus 12 remates, comparados con los 3 del Alavés, y una posesión del 58% frente al 42% del equipo visitante. Sin embargo, no lograron concretar sus oportunidades en goles, lo que finalmente les costó el partido.
El árbitro Jose Sanchez tuvo que intervenir en varias ocasiones, mostrando tarjetas amarillas a ambos equipos por faltas cometidas durante el encuentro. El Athletic recibió cuatro amonestaciones, mientras que el Deportivo Alavés vio tres de sus jugadores advertidos con tarjetas. A pesar de la intensidad del juego, no hubo incidencias que requirieran la intervención del VAR ni se señalaron penaltis o expulsiones que cambiaran el curso del encuentro.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: ATHLETIC DE BILBAO 0 - DEPORTIVO ALAVÉS 1 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso, Daniel Vivian, Aitor Paredes, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta (Mikel Vesga, min.59), Mikel Jauregizar, Alex Berenguer (Nico Serrano, min.81), Oihan Sancet (Robert Navarro, min.68), Inaki Williams (Urko Izeta, min.81), Gorka Guruzeta (Maroan Sannadi, min.59).
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Facundo Garces, Nahuel Tenaglia, Moussa Diarra (Victor Parada, min.89); Antonio Blanco, Carlos Vicente (Lucas Boye, min.46), Pablo Ibanez, Jon Guridi (Denis Suarez, min.46), Carles Alena (Jon Pacheco, min.75), Mariano Diaz (Antonio Martinez, min.46).
--GOLES.
0-1, min.58: Alex Berenguer (pp).
Gol en propia puerta Alex Berenguer en el minuto 58 .
--ÁRBITRO.
Jose Sanchez, asistido en las bandas por Raul Cabanero y Juan Lopez, en el VAR: Carlos del Cerro y Mario Melero. Amonestó a Inigo Ruiz de Galarreta (min.19), Aitor Paredes (min.53), Maroan Sannadi (min.85), Urko Izeta (min.90+4), por parte del ATHLETIC DE BILBAO. Amonestó a Mariano Diaz (min.30), Nahuel Tenaglia (min.49), Pablo Ibanez (min.90+2), por parte del DEPORTIVO ALAVÉS.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
San Mames televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Athletic de Bilbao
| Deportivo Alavés
|Goles
| 0
| 1
|Remates Fuera
| 4
| 2
|Remates
| 12
| 3
|Pases Totales
| 246
| 154
|Corners
| 6
| 6
|Faltas
| 16
| 21
|Posesión
| 58%
| 42%
|Tiros Bloqueados
| 5
| 0
|Fueras de Juego
| 2
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 4
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 0
|Ataques
| 72
| 32
|Ataques Peligrosos
| 31
| 14
|Centros
| 22
| 6
|Saques de Banda
| 21
| 18
|Saques de Portería
| 0
| 12
|Tratamientos
| 0
| 1
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 22
| 18
|Paradas
| 1
| 3
|Contra Golpes
| 1
| 8
###WidgetCompleto###
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 12
| 4
|2
| Champions
| Athletic Bilbao
| 9
| 4
|3
| Champions
| Getafe
| 9
| 4
|4
| Champions
| Villarreal
| 7
| 3
|5
| Europa League
| Barcelona
| 7
| 3
|6
| Conference League
| Espanyol
| 7
| 3
|7
| Permanencia
| Alavés
| 7
| 4
|18
| Descenso
| Mallorca
| 1
| 3
|19
| Descenso
| Levante
| 0
| 3
|20
| Descenso
| Girona
| 0
| 3
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/09/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Alavés
|11/05/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Alavés
|15/12/2024
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Athletic Bilbao
|16/03/2024
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-0
| Alavés
|22/09/2023
| LaLiga
| Alavés
| 0-2
| Athletic Bilbao
-Últimos Resultados del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|31/08/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-2
| Athletic Bilbao
|25/08/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Rayo
|17/08/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 3-2
| Sevilla
|25/05/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-3
| Barcelona
|18/05/2025
| LaLiga
| Valencia
| 0-1
| Athletic Bilbao
-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|30/08/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Atlético
|22/08/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-0
| Alavés
|16/08/2025
| LaLiga
| Alavés
| 2-1
| Levante
|24/05/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Osasuna
|18/05/2025
| LaLiga
| Valladolid
| 0-1
| Alavés
-Próximos partidos del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|16/09/2025 18:45
| Champions
| Athletic Bilbao
| Arsenal
|20/09/2025 21:00
| LaLiga
| Valencia
| Athletic Bilbao
|23/09/2025 19:00
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| Girona
-Próximos partidos del Deportivo Alavés.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|20/09/2025 18:30
| LaLiga
| Alavés
| Sevilla
|24/09/2025 19:00
| LaLiga
| Getafe
| Alavés
|27/09/2025 18:30
| LaLiga
| Mallorca
| Alavés