Athletic 0 - 0 Deportivo Alavés | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 7 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 19 de septiembre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Athletic empató este sábado sin goles frente al Deportivo Alavés en San Mamés, en un partido donde los locales dominaron la posesión y los remates, pero no lograron concretar sus oportunidades. Con un 69% de posesión y 23 remates totales, los leones llevaron la iniciativa del encuentro, pero se encontraron con un Antonio Sivera sólido bajo los palos. Oihan Sancet tuvo la oportunidad más clara para el Athletic al fallar un penalti en el minuto 70, tras una revisión del VAR que confirmó la infracción. Nico Williams fue el jugador más participativo en el ataque del conjunto bilbaíno, aunque sin éxito en el marcador.
Este empate deja al Athletic en la octava posición con 9 puntos, mientras que el Deportivo Alavés se mantiene en la sexta posición con 12 puntos, asegurando de momento su plaza en la Conference League. Con 31 jornadas aún por disputar, ambos equipos tienen margen para mejorar sus posiciones en la clasificación de LaLiga. El partido fue presenciado por 47,254 espectadores y transmitido por Dazn. La actuación arbitral estuvo a cargo de Víctor García, quien amonestó a dos jugadores del Athletic durante el encuentro.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: ATHLETIC DE BILBAO 0 - DEPORTIVO ALAVÉS 0 (0-0, al descanso).
-EQUIPOS
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Johaneko Louisjean (Jesus Areso, min.46), Aitor Paredes, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche (Nico Serrano, min.86); Inigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar (Alex Berenguer, min.62), Robert Navarro (Peio Canales, min.75), Oihan Sancet, Nico Williams, Inaki Williams (Maroan Sannadi, min.62).
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Nahuel Tenaglia, Jonny Otto, Ville Koski, Nicolas Valentini, Abderrahman Rebbach (Youssef Enriquez, min.66); Carlos Protesoni (Antonio Blanco, min.75), Ander Guevara, Pablo Ibanez (Carles Alena, min.85); Lucas Boye (Angel Perez, min.75), Mariano Diaz (Antonio Martinez, min.66).
-GOLES
Penalty fallado por Oihan Sancet de Athletic Bilbao en el minuto 70 .
-ÁRBITRO
Victor Garcia, asistido en las bandas por Diego Sanchez y Julian Villasenor, en el VAR: Javier Iglesias y Alejandro Quintero. Amonestó a Inigo Ruiz de Galarreta (min.71), Jesus Areso (min.90+3), por parte de ATHLETIC DE BILBAO. por parte de DEPORTIVO ALAVÉS.
-INCIDENCIAS VAR
Min.68: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Athletic Club.
Min.70: Tras la revisión del VAR, el colegiado mantiene su decisión: ¡penalti a favor de Athletic Club!
-ESTADIO
San Mames (47,254 espectadores) televisado por Dazn
Estadísticas del partido
|Estadística
| Athletic de Bilbao
| Deportivo Alavés
|Goles
| 0
| 0
|Remates Fuera
| 9
| 2
|Remates
| 23
| 2
|Pases Totales
| 297
| 150
|Corners
| 5
| 1
|Faltas
| 14
| 13
|Posesión
| 69%
| 31%
|Tiros Bloqueados
| 8
| 0
|Fueras de Juego
| 0
| 4
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 0
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 0
|Centros
| 27
| 3
|Saques de Banda
| 14
| 18
|Saques de Portería
| 3
| 11
|Tratamientos
| 0
| 1
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 17
| 14
|Paradas
| 0
| 6
|Contra Golpes
| 1
| 1
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 18
| 6
|2
| Champions
| Real Madrid
| 15
| 6
|3
| Champions
| Betis
| 15
| 6
|4
| Champions
| Atlético
| 13
| 6
|5
| Europa League
| Sevilla
| 13
| 6
|6
| Conference League
| Alavés
| 11
| 7
|8
| Permanencia
| Athletic Bilbao
| 8
| 6
|18
| Descenso
| Celta
| 4
| 6
|19
| Descenso
| Valencia
| 4
| 6
|20
| Descenso
| Malaga
| 3
| 6
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|19/09/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-0
| Alavés
|02/05/2026
| LaLiga
| Alavés
| 2-4
| Athletic Bilbao
|13/09/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Alavés
|11/05/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Alavés
|15/12/2024
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Athletic Bilbao
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|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|12/09/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Elche
|05/09/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 3-0
| Atlético
|30/08/2026
| LaLiga
| Celta
| 0-2
| Athletic Bilbao
|27/08/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 2-0
| Athletic Bilbao
|22/08/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-3
| Sevilla
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|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
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|15/09/2026
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| Alavés
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| 2-1
| Alavés
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| LaLiga
| Alavés
| 5-2
| Osasuna
|28/08/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-0
| Villarreal
|20/08/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Alavés
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