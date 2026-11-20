Resultados de la jornada 13 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 20 de noviembre de 2026.

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El Espanyol se impuso este viernes por 0-1 al Athletic en San Mamés, en un encuentro donde los locales dominaron la posesión y generaron más oportunidades de gol, pero carecieron de eficacia en el último tercio del campo. El único gol del partido llegó en el minuto 66, cuando Roberto Fernández aprovechó una asistencia de Tyrhys Dolan para batir a Unai Simón. A pesar de los esfuerzos del Athletic, que remató 17 veces y controló el 58% de la posesión, no pudieron encontrar el camino al gol. El Espanyol, por su parte, fue más efectivo en sus llegadas, logrando así una victoria crucial que les permite ascender en la clasificación. Nico Williams fue uno de los jugadores más activos en el ataque del Athletic, pero no logró concretar sus oportunidades.

Con este resultado, el Espanyol suma 18 puntos en 13 partidos, igualando a Sevilla en la sexta posición, aunque con un partido más. Por otro lado, el Athletic permanece con 16 puntos, cayendo al octavo lugar debido a la victoria del Espanyol. Esta derrota aleja a los bilbaínos de los puestos europeos, mientras que el Espanyol se mantiene en la lucha por las posiciones de acceso a competiciones continentales. La jornada no dejó cambios en la parte alta de la tabla, donde el Barcelona sigue liderando con 33 puntos y un partido menos que sus perseguidores inmediatos.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: ATHLETIC DE BILBAO 0 - ESPANYOL 1 (0-0, al descanso).

-EQUIPOS

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Hugo Rincon (Robert Navarro, min.69), Yeray Alvarez, Aymeric Laporte (Alejandro Rego, min.85), Yuri Berchiche; Peio Canales (Inigo Ruiz de Galarreta, min.61), Benat Prados (Benat Gerenabarrena, min.69), Alex Berenguer, Oihan Sancet (Txus Vizcay, min.85), Nico Williams, Inaki Williams.ESPANYOL: Angel Fortuno; Clemens Riedel, Omar El Hilali, Quilindschy Hartman (Javier Puado, min.85), Alejandro Santiago (Unai Nunez, min.85), Leandro Cabrera; Rafel Bauza (Javi Hernandez, min.65), Roger Hinojo (Gabriel Moscardo, min.65), Pol Lozano; Pere Milla (Tyrhys Dolan, min.57), Roberto Fernandez.

-GOLES

0-1, min.66: Roberto Fernandez (Tyrhys Dolan) .

-ÁRBITRO

Mateo Busquets, asistido en las bandas por Inigo Prieto y Gonzalo Garcia, en el VAR: Javier Iglesias y Jorge Figueroa. Amonestó a Inaki Williams (min.58), Inigo Ruiz de Galarreta (min.70), Yeray Alvarez (min.83), por parte de ATHLETIC DE BILBAO. Amonestó a Clemens Riedel (min.90+3), por parte de ESPANYOL.

-INCIDENCIAS VAR

Ninguna

-ESTADIO

San Mames televisado por Movistar La Liga

Estadísticas del partido

Estadística Athletic de Bilbao Espanyol Goles 0 1 Remates Fuera 8 2 Remates 17 6 Corners 9 2 Faltas 16 13 Posesión 58% 42% Tiros Bloqueados 3 1 Fueras de Juego 2 3 Tarjetas Amarillas 3 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 1 Ataques 61 44 Ataques Peligrosos 19 14 Centros 8 4 Saques de Banda 18 16 Saques de Portería 6 12 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 16 18 Paradas 2 6 Contra Golpes 3 3

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 33 12 2 Champions Real Madrid 30 12 3 Champions Atlético 28 12 4 Champions Betis 26 12 5 Europa League Real Sociedad 22 12 6 Conference League Sevilla 18 12 7 Permanencia Athletic Bilbao 16 12 10 Permanencia Espanyol 15 13 18 Descenso Elche 10 12 19 Descenso Valencia 9 12 20 Descenso Malaga 5 12

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/11/2026 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Espanyol 13/05/2026 LaLiga Espanyol 2-0 Athletic Bilbao 22/12/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-2 Espanyol 16/02/2025 LaLiga Espanyol 1-1 Athletic Bilbao 19/10/2024 LaLiga Athletic Bilbao 4-1 Espanyol

Últimos Resultados de Athletic

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/11/2026 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Espanyol 07/11/2026 LaLiga Osasuna 1-1 Athletic Bilbao 01/11/2026 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Real Sociedad 25/10/2026 LaLiga Athletic Bilbao 4-0 Getafe 21/10/2026 LaLiga Levante 3-1 Athletic Bilbao

Últimos Resultados de Espanyol

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/11/2026 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Espanyol 07/11/2026 LaLiga Espanyol 0-0 Deportivo 30/10/2026 LaLiga Villarreal 0-1 Espanyol 24/10/2026 LaLiga Racing 2-1 Espanyol 17/10/2026 LaLiga Espanyol 0-1 Atlético

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