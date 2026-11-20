Resultados de la jornada 13 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 20 de noviembre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Espanyol se impuso este viernes por 0-1 al Athletic en San Mamés, en un encuentro donde los locales dominaron la posesión y generaron más oportunidades de gol, pero carecieron de eficacia en el último tercio del campo. El único gol del partido llegó en el minuto 66, cuando Roberto Fernández aprovechó una asistencia de Tyrhys Dolan para batir a Unai Simón. A pesar de los esfuerzos del Athletic, que remató 17 veces y controló el 58% de la posesión, no pudieron encontrar el camino al gol. El Espanyol, por su parte, fue más efectivo en sus llegadas, logrando así una victoria crucial que les permite ascender en la clasificación. Nico Williams fue uno de los jugadores más activos en el ataque del Athletic, pero no logró concretar sus oportunidades.
Con este resultado, el Espanyol suma 18 puntos en 13 partidos, igualando a Sevilla en la sexta posición, aunque con un partido más. Por otro lado, el Athletic permanece con 16 puntos, cayendo al octavo lugar debido a la victoria del Espanyol. Esta derrota aleja a los bilbaínos de los puestos europeos, mientras que el Espanyol se mantiene en la lucha por las posiciones de acceso a competiciones continentales. La jornada no dejó cambios en la parte alta de la tabla, donde el Barcelona sigue liderando con 33 puntos y un partido menos que sus perseguidores inmediatos.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: ATHLETIC DE BILBAO 0 - ESPANYOL 1 (0-0, al descanso).
-EQUIPOS
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Hugo Rincon (Robert Navarro, min.69), Yeray Alvarez, Aymeric Laporte (Alejandro Rego, min.85), Yuri Berchiche; Peio Canales (Inigo Ruiz de Galarreta, min.61), Benat Prados (Benat Gerenabarrena, min.69), Alex Berenguer, Oihan Sancet (Txus Vizcay, min.85), Nico Williams, Inaki Williams.
ESPANYOL: Angel Fortuno; Clemens Riedel, Omar El Hilali, Quilindschy Hartman (Javier Puado, min.85), Alejandro Santiago (Unai Nunez, min.85), Leandro Cabrera; Rafel Bauza (Javi Hernandez, min.65), Roger Hinojo (Gabriel Moscardo, min.65), Pol Lozano; Pere Milla (Tyrhys Dolan, min.57), Roberto Fernandez.
-GOLES
0-1, min.66: Roberto Fernandez (Tyrhys Dolan) .
-ÁRBITRO
Mateo Busquets, asistido en las bandas por Inigo Prieto y Gonzalo Garcia, en el VAR: Javier Iglesias y Jorge Figueroa. Amonestó a Inaki Williams (min.58), Inigo Ruiz de Galarreta (min.70), Yeray Alvarez (min.83), por parte de ATHLETIC DE BILBAO. Amonestó a Clemens Riedel (min.90+3), por parte de ESPANYOL.
-INCIDENCIAS VAR
Ninguna
-ESTADIO
San Mames televisado por Movistar La Liga
Estadísticas del partido
|Estadística
| Athletic de Bilbao
| Espanyol
|Goles
| 0
| 1
|Remates Fuera
| 8
| 2
|Remates
| 17
| 6
|Corners
| 9
| 2
|Faltas
| 16
| 13
|Posesión
| 58%
| 42%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 1
|Fueras de Juego
| 2
| 3
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 1
|Ataques
| 61
| 44
|Ataques Peligrosos
| 19
| 14
|Centros
| 8
| 4
|Saques de Banda
| 18
| 16
|Saques de Portería
| 6
| 12
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 16
| 18
|Paradas
| 2
| 6
|Contra Golpes
| 3
| 3
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 33
| 12
|2
| Champions
| Real Madrid
| 30
| 12
|3
| Champions
| Atlético
| 28
| 12
|4
| Champions
| Betis
| 26
| 12
|5
| Europa League
| Real Sociedad
| 22
| 12
|6
| Conference League
| Sevilla
| 18
| 12
|7
| Permanencia
| Athletic Bilbao
| 16
| 12
|10
| Permanencia
| Espanyol
| 15
| 13
|18
| Descenso
| Elche
| 10
| 12
|19
| Descenso
| Valencia
| 9
| 12
|20
| Descenso
| Malaga
| 5
| 12
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/11/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Espanyol
|13/05/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 2-0
| Athletic Bilbao
|22/12/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-2
| Espanyol
|16/02/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-1
| Athletic Bilbao
|19/10/2024
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 4-1
| Espanyol
Últimos Resultados de Athletic
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/11/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Espanyol
|07/11/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Athletic Bilbao
|01/11/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-1
| Real Sociedad
|25/10/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 4-0
| Getafe
|21/10/2026
| LaLiga
| Levante
| 3-1
| Athletic Bilbao
Últimos Resultados de Espanyol
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/11/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Espanyol
|07/11/2026
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| Espanyol
| 0-0
| Deportivo
|30/10/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 0-1
| Espanyol
|24/10/2026
| LaLiga
| Racing
| 2-1
| Espanyol
|17/10/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-1
| Atlético
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