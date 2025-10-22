Athletic 3 - 1 FK Qarabag | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 22 de octubre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Athletic ha ganado este miércoles por 3-1 al FK Qarabag en el primer partido de la jornada 3 de la Champions. Los goleadores del encuentro fueron Gorka Guruzeta en los minutos 40 y 88, y Robert Navarro en el 70, mientras que Leandro Andrade adelantó a los visitantes en el minuto 1. El partido comenzó con un gol tempranero de Leandro Andrade para el FK Qarabag, pero Gorka Guruzeta logró empatar antes del descanso. En la segunda mitad, Robert Navarro puso al frente al equipo local y Gorka Guruzeta sentenció el encuentro con su segundo tanto. El Athletic ha sido el equipo que ha llevado la iniciativa a lo largo del partido, con más remates y mayor posesión de balón, destacando la participación ofensiva de Gorka Guruzeta.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ATHLETIC DE BILBAO 3 - FK QARABAG 1 (1-1, al descanso).



--EQUIPOS.

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Andoni Gorosabel (Jesus Areso, min.65), Aitor Paredes, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Mikel Jauregizar, Alejandro Rego (Inigo Ruiz de Galarreta, min.65), Inaki Williams (Alex Berenguer, min.38), Oihan Sancet, Nico Williams (Robert Navarro, min.65), Gorka Guruzeta.



FK QARABAG: Mateusz Kochalski; Matheus Silva (Dani Bolt, min.79), Bahlul Mustafazade, Kevin Medina, Elvin Jafarquliyev; Pedro Bicalho (Marko Jankovic, min.56), Kady Malinowski, Camilo Duran (Oleksii Kashchuk, min.67), Leandro Andrade (Emmanuel Addai, min.57), Abdellah Zoubir, Nariman Akhundzade (Tural Bayramov, min.67).



--GOLES.

0-1, min.1: Leandro Andrade.

1-1, min.40: Gorka Guruzeta (Mikel Jauregizar) .

2-1, min.70: Robert Navarro (Alex Berenguer) .

3-1, min.88: Gorka Guruzeta (Mikel Jauregizar) .





--ÁRBITRO.

Igor Pajac, asistido en las bandas por Bojan Zobenica y Ivan Mihalj, en el VAR: Ivan Bebek y Fedayi San. por parte del ATHLETIC DE BILBAO. por parte del FK QARABAG.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.45: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible penalti para el Athletic Bilbao.



Min.45: REVISIÓN DEL VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.



Min.73: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para Qarabag FK.



Min.74: COMPROBACIÓN DE VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la comprobación de VAR.





--ESTADIO.

San Mames



-Estadísticas del partido.

Estadística Athletic de Bilbao FK Qarabag Goles 3 1 Remates Fuera 8 2 Remates 22 10 Pases Totales 256 131 Corners 8 3 Faltas 13 5 Posesión 60% 40% Tiros Bloqueados 9 4 Fueras de Juego 1 0 Tarjetas Amarillas 0 0 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 3 0 Ataques 68 29 Ataques Peligrosos 41 16 Centros 26 11 Saques de Banda 18 15 Saques de Portería 1 13 Tratamientos 1 3 Sustituciones 4 5 Tiros de Falta 5 14 Paradas 2 2 Contra Golpes 10 2



-Clasificación Actual.



Posición Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Paris Saint-Germain 9 3 2 Inter 9 3 3 Arsenal 9 3 4 Borussia Dortmund 7 3 5 Manchester City 7 3 6 Bayern Munich 6 2 7 Newcastle United 6 3 8 Real Madrid 6 2 9 Barcelona 6 3 10 Qarabag FK 6 3 11 PSV Eindhoven 4 3 12 Tottenham Hotspur 4 2 13 Marseille 3 2 14 Club Brugge 3 2 14 Sporting CP 3 2 16 Eintracht Frankfurt 3 2 17 Liverpool 3 2 18 Atlético 3 3 19 Chelsea 3 2 20 Athletic Bilbao 3 3 21 Galatasaray 3 2 22 Atalanta 3 2 23 SSC Napoli 3 3 24 Union St.Gilloise 3 3 25 Juventus 2 2 26 Bodoe/Glimt 2 2 27 Pafos FC 2 3 28 Bayer Leverkusen 2 3 29 Monaco 1 2 30 Slavia Prague 1 2 30 Villarreal 1 3 32 FC Koebenhavn 1 3 33 Olympiacos 1 3 34 Kairat Almaty 1 3 35 Benfica 0 3 36 Ajax 0 2



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/10/2025 Champions Athletic Bilbao 3-1 Qarabag FK









-Últimos Resultados del Athletic.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 19/10/2025 LaLiga Elche 0-0 Athletic Bilbao 04/10/2025 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Mallorca 01/10/2025 Champions Borussia Dortmund 4-1 Athletic Bilbao 27/09/2025 LaLiga Villarreal 1-0 Athletic Bilbao 23/09/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Girona









-Últimos Resultados del FK Qarabag.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/10/2025 Champions Qarabag FK 2-0 FC Koebenhavn 16/09/2025 Champions Benfica 2-3 Qarabag FK









-Próximos partidos del Athletic.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 25/10/2025 18:30 LaLiga Athletic Bilbao Getafe 01/11/2025 18:30 LaLiga Real Sociedad Athletic Bilbao 05/11/2025 21:00 Champions Newcastle United Athletic Bilbao









-Próximos partidos del FK Qarabag.

