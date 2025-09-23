Athletic 1 - 1 Girona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 23 de septiembre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Athletic empató 1-1 contra el Girona en un partido disputado este martes en San Mamés, con un dominio absoluto de los locales reflejado en las estadísticas. Azzedine Ounahi adelantó a los visitantes en el minuto 9 con una asistencia de Bryan Gil, pero Mikel Jauregizar logró el empate en el minuto 48. Los locales mostraron un claro protagonismo con un 67% de posesión, 15 remates por solo 7 de los visitantes, y 8 córners frente al único del Girona, dejando patente su superioridad territorial.
El encuentro destacó por la participación de Nico Williams, quien fue uno de los jugadores más activos en ataque del Athletic. A pesar del dominio local, el Girona supo defenderse y conseguir un valioso punto, manteniéndose en la zona baja de la tabla con pocas opciones de escapar del descenso en este momento de la temporada.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: ATHLETIC DE BILBAO 1 - GIRONA 1 (0-1, al descanso).
--EQUIPOS.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Andoni Gorosabel (Jesus Areso, min.46), Aitor Paredes, Aymeric Laporte, Adama Boiro (Yuri Berchiche, min.46); Mikel Jauregizar, Mikel Vesga (Inigo Ruiz de Galarreta, min.46), Inaki Williams, Oihan Sancet (Robert Navarro, min.81), Nico Serrano (Alex Berenguer, min.46), Gorka Guruzeta.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Hugo Rincon (Lass Kourouma, min.86), Alejandro Frances, Alex Moreno, Daley Blind; Ivan Martin, Jhon Solis (Yaser Asprilla, min.76), Donny van de Beek (Cristian Portu, min.33), Bryan Gil (Arnau Martinez, min.76), Azzedine Ounahi, Vladyslav Vanat (Cristhian Stuani, min.86).
--GOLES.
0-1, min.9: Azzedine Ounahi (Bryan Gil) .
1-1, min.48: Mikel Jauregizar.
--ÁRBITRO.
Jose Munuera, asistido en las bandas por Diego Sanchez y Antonio Martinez, en el VAR: Carlos del Cerro y David Galvez. por parte del ATHLETIC DE BILBAO. Amonestó a Azzedine Ounahi (min.68), Ivan Martin (min.90+1), por parte del GIRONA.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
San Mames (45,739 espectadores) televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Athletic de Bilbao
| Girona
|Goles
| 1
| 1
|Remates Fuera
| 7
| 2
|Remates
| 15
| 7
|Pases Totales
| 600
| 306
|Corners
| 8
| 1
|Faltas
| 20
| 13
|Posesión
| 67%
| 33%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 1
|Fueras de Juego
| 1
| 6
|Tarjetas Amarillas
| 0
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 1
|Ataques
| 148
| 59
|Ataques Peligrosos
| 73
| 21
|Centros
| 35
| 4
|Saques de Banda
| 20
| 14
|Saques de Portería
| 2
| 13
|Tratamientos
| 0
| 3
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 19
| 21
|Paradas
| 3
| 4
|Contra Golpes
| 0
| 0
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 15
| 5
|2
| Champions
| Barcelona
| 13
| 5
|3
| Champions
| Villarreal
| 10
| 5
|4
| Champions
| Espanyol
| 10
| 5
|5
| Europa League
| Athletic Bilbao
| 10
| 6
|6
| Conference League
| Elche
| 9
| 5
|18
| Descenso
| Real Sociedad
| 2
| 5
|19
| Descenso
| Mallorca
| 2
| 5
|20
| Descenso
| Girona
| 2
| 6
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/09/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Girona
|08/02/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 3-0
| Girona
|06/10/2024
| LaLiga
| Girona
| 2-1
| Athletic Bilbao
|19/02/2024
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 3-2
| Girona
|27/11/2023
| LaLiga
| Girona
| 1-1
| Athletic Bilbao
-Últimos Resultados del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/09/2025
| LaLiga
| Valencia
| 2-0
| Athletic Bilbao
|16/09/2025
| Champions
| Athletic Bilbao
| 0-2
| Arsenal
|13/09/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Alavés
|31/08/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-2
| Athletic Bilbao
|25/08/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Rayo
-Últimos Resultados del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/09/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-4
| Levante
|14/09/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Girona
|30/08/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-2
| Sevilla
|24/08/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 5-0
| Girona
|15/08/2025
| LaLiga
| Girona
| 1-3
| Rayo
-Próximos partidos del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|27/09/2025 21:00
| LaLiga
| Villarreal
| Athletic Bilbao
|01/10/2025 21:00
| Champions
| Borussia Dortmund
| Athletic Bilbao
|04/10/2025 18:30
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| Mallorca
-Próximos partidos del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|26/09/2025 21:00
| LaLiga
| Girona
| Espanyol
|04/10/2025 16:15
| LaLiga
| Girona
| Valencia
|18/10/2025 16:15
| LaLiga
| Barcelona
| Girona