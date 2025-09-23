Athletic 1 - 1 Girona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 23 de septiembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Athletic empató 1-1 contra el Girona en un partido disputado este martes en San Mamés, con un dominio absoluto de los locales reflejado en las estadísticas. Azzedine Ounahi adelantó a los visitantes en el minuto 9 con una asistencia de Bryan Gil, pero Mikel Jauregizar logró el empate en el minuto 48. Los locales mostraron un claro protagonismo con un 67% de posesión, 15 remates por solo 7 de los visitantes, y 8 córners frente al único del Girona, dejando patente su superioridad territorial.

El encuentro destacó por la participación de Nico Williams, quien fue uno de los jugadores más activos en ataque del Athletic. A pesar del dominio local, el Girona supo defenderse y conseguir un valioso punto, manteniéndose en la zona baja de la tabla con pocas opciones de escapar del descenso en este momento de la temporada.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ATHLETIC DE BILBAO 1 - GIRONA 1 (0-1, al descanso).



--EQUIPOS.

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Andoni Gorosabel (Jesus Areso, min.46), Aitor Paredes, Aymeric Laporte, Adama Boiro (Yuri Berchiche, min.46); Mikel Jauregizar, Mikel Vesga (Inigo Ruiz de Galarreta, min.46), Inaki Williams, Oihan Sancet (Robert Navarro, min.81), Nico Serrano (Alex Berenguer, min.46), Gorka Guruzeta.



GIRONA: Paulo Gazzaniga; Hugo Rincon (Lass Kourouma, min.86), Alejandro Frances, Alex Moreno, Daley Blind; Ivan Martin, Jhon Solis (Yaser Asprilla, min.76), Donny van de Beek (Cristian Portu, min.33), Bryan Gil (Arnau Martinez, min.76), Azzedine Ounahi, Vladyslav Vanat (Cristhian Stuani, min.86).



--GOLES.

0-1, min.9: Azzedine Ounahi (Bryan Gil) .

1-1, min.48: Mikel Jauregizar.





--ÁRBITRO.

Jose Munuera, asistido en las bandas por Diego Sanchez y Antonio Martinez, en el VAR: Carlos del Cerro y David Galvez. por parte del ATHLETIC DE BILBAO. Amonestó a Azzedine Ounahi (min.68), Ivan Martin (min.90+1), por parte del GIRONA.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

San Mames (45,739 espectadores) televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Athletic de Bilbao Girona Goles 1 1 Remates Fuera 7 2 Remates 15 7 Pases Totales 600 306 Corners 8 1 Faltas 20 13 Posesión 67% 33% Tiros Bloqueados 3 1 Fueras de Juego 1 6 Tarjetas Amarillas 0 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 1 Ataques 148 59 Ataques Peligrosos 73 21 Centros 35 4 Saques de Banda 20 14 Saques de Portería 2 13 Tratamientos 0 3 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 19 21 Paradas 3 4 Contra Golpes 0 0



###WidgetCompleto###

-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 15 5 2 Champions Barcelona 13 5 3 Champions Villarreal 10 5 4 Champions Espanyol 10 5 5 Europa League Athletic Bilbao 10 6 6 Conference League Elche 9 5 18 Descenso Real Sociedad 2 5 19 Descenso Mallorca 2 5 20 Descenso Girona 2 6



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/09/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Girona 08/02/2025 LaLiga Athletic Bilbao 3-0 Girona 06/10/2024 LaLiga Girona 2-1 Athletic Bilbao 19/02/2024 LaLiga Athletic Bilbao 3-2 Girona 27/11/2023 LaLiga Girona 1-1 Athletic Bilbao









-Últimos Resultados del Athletic.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/09/2025 LaLiga Valencia 2-0 Athletic Bilbao 16/09/2025 Champions Athletic Bilbao 0-2 Arsenal 13/09/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Alavés 31/08/2025 LaLiga Betis 1-2 Athletic Bilbao 25/08/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Rayo









-Últimos Resultados del Girona.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/09/2025 LaLiga Girona 0-4 Levante 14/09/2025 LaLiga Celta 1-1 Girona 30/08/2025 LaLiga Girona 0-2 Sevilla 24/08/2025 LaLiga Villarreal 5-0 Girona 15/08/2025 LaLiga Girona 1-3 Rayo









-Próximos partidos del Athletic.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 27/09/2025 21:00 LaLiga Villarreal Athletic Bilbao 01/10/2025 21:00 Champions Borussia Dortmund Athletic Bilbao 04/10/2025 18:30 LaLiga Athletic Bilbao Mallorca









-Próximos partidos del Girona.

