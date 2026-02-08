Athletic 4 - 2 Levante | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Athletic 4 - 2 Levante: resumen y estadísticas del partido de la jornada 23 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 8 de febrero de 2026.

En un vibrante encuentro disputado en San Mames ante 46,487 espectadores, el Athletic se impuso por 4-2 al Levante, consolidando una actuación dominante desde el inicio. Los goles de Gorka Guruzeta en los minutos 29 y 34, ambos asistidos por Inigo Ruiz de Galarreta e Inaki Williams respectivamente, pusieron al equipo local en ventaja. A pesar de la expulsión de Alan Matturro del Levante en el minuto 17, que marcó un punto de inflexión en el juego, el Levante logró recortar distancias en el minuto 81 gracias a Unai Elgezabal. Sin embargo, Nico Serrano y Robert Navarro sentenciaron el partido para el Athletic en los minutos finales, con asistencias de Selton Sanchez y sin intervención del VAR en el resultado final. El Athletic mostró su superioridad en el terreno de juego, reflejada en el número de remates y la posesión del balón, con un 55% frente al 45% del Levante. Este triunfo deja al Athletic con 28 puntos en la décima posición, mientras que el Levante, aún en la zona de descenso con 18 puntos, enfrenta un futuro incierto en la competición. La actuación destacada de Gorka Guruzeta, con dos goles cruciales, fue fundamental para el desenlace del encuentro, en un partido donde la estrategia y la ejecución del Athletic se impusieron claramente sobre el Levante.

FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ATHLETIC DE BILBAO 4 - LEVANTE 2 (2-0, al descanso).



--EQUIPOS.

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Aitor Paredes, Aymeric Laporte, Andoni Gorosabel, Yuri Berchiche (Adama Boiro, min.39); Inigo Ruiz de Galarreta (Unai Gomez, min.76), Mikel Jauregizar (Alejandro Rego, min.63), Gorka Guruzeta (Robert Navarro, min.62), Nico Williams (Selton Sanchez, min.76), Nico Serrano (Inigo Lekue, min.90+8), Inaki Williams.



LEVANTE: Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Adrian De La Fuente (Unai Elgezabal, min.65), Alan Matturro, Manuel Sanchez; Ugo Raghouber (Iker Losada, min.81), Pablo Martinez (Jon Olasagasti, min.65), Carlos Alvarez (Kervin Arriaga, min.46), Ivan Romero (Carlos Espi, min.65), Kareem Tunde, Etta Eyong.



--GOLES.

1-0, min.29: Gorka Guruzeta (Inigo Ruiz de Galarreta) .

2-0, min.34: Gorka Guruzeta (Inaki Williams) .

2-1, min.81: Unai Elgezabal.

3-1, min.86: Nico Serrano (Selton Sanchez) .

4-1, min.90(+9): Robert Navarro.

4-2, min.90(+4): Jon Olasagasti.

Amarilla al banquillo, a Luis Castro del Levante en el minuto 42 .





--ÁRBITRO.

Alejandro Muniz, asistido en las bandas por Diego Sanchez y Fabian Blanco, en el VAR: David Galvez y Jorge Figueroa. Amonestó a Aitor Paredes (min.66), Alejandro Rego (min.89), por parte del ATHLETIC DE BILBAO. Amonestó a Jeremy Toljan (min.78), y, además expulsó con tarjeta roja Alan Matturro (min.17), por parte del LEVANTE.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

San Mames (46,487 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Athletic de Bilbao Levante Goles 4 2 Remates Fuera 8 2 Remates 21 6 Pases Totales 202 207 Corners 4 3 Faltas 17 10 Posesión 55% 45% Tiros Bloqueados 6 1 Fueras de Juego 3 3 Tarjetas Amarillas 2 1 Tarjetas Rojas 0 1 Asistencias 3 0 Ataques 90 77 Ataques Peligrosos 42 21 Centros 13 6 Saques de Banda 14 13 Saques de Portería 4 13 Tratamientos 1 3 Sustituciones 6 6 Tiros de Falta 13 20 Paradas 1 3 Contra Golpes 0 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 58 23 2 Champions Real Madrid 54 22 3 Champions Atlético 45 22 4 Champions Villarreal 42 21 5 Europa League Betis 35 22 6 Conference League Espanyol 34 22 10 Permanencia Athletic Bilbao 28 23 18 Descenso Rayo 22 22 19 Descenso Levante 18 22 20 Descenso Real Oviedo 16 22



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 08/02/2026 LaLiga Athletic Bilbao 4-2 Levante 29/11/2025 LaLiga Levante 0-2 Athletic Bilbao









-Últimos Resultados del Athletic.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 08/02/2026 LaLiga Athletic Bilbao 4-2 Levante 01/02/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Real Sociedad 28/01/2026 Champions Athletic Bilbao 2-3 Sporting CP 24/01/2026 LaLiga Sevilla 2-1 Athletic Bilbao 21/01/2026 Champions Atalanta 2-3 Athletic Bilbao









-Últimos Resultados del Levante.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 08/02/2026 LaLiga Athletic Bilbao 4-2 Levante 31/01/2026 LaLiga Levante 0-0 Atlético 23/01/2026 LaLiga Levante 3-2 Elche 17/01/2026 LaLiga Real Madrid 2-0 Levante 11/01/2026 LaLiga Levante 1-1 Espanyol









-Próximos partidos del Athletic.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 15/02/2026 14:00 LaLiga Real Oviedo Athletic Bilbao 20/02/2026 21:00 LaLiga Athletic Bilbao Elche 28/02/2026 14:00 LaLiga Rayo Athletic Bilbao









-Próximos partidos del Levante.

