Athletic 4 - 2 Levante | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Athletic 4 - 2 Levante: resumen y estadísticas del partido de la jornada 23 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 8 de febrero de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En un vibrante encuentro disputado en San Mames ante 46,487 espectadores, el Athletic se impuso por 4-2 al Levante, consolidando una actuación dominante desde el inicio. Los goles de Gorka Guruzeta en los minutos 29 y 34, ambos asistidos por Inigo Ruiz de Galarreta e Inaki Williams respectivamente, pusieron al equipo local en ventaja. A pesar de la expulsión de Alan Matturro del Levante en el minuto 17, que marcó un punto de inflexión en el juego, el Levante logró recortar distancias en el minuto 81 gracias a Unai Elgezabal. Sin embargo, Nico Serrano y Robert Navarro sentenciaron el partido para el Athletic en los minutos finales, con asistencias de Selton Sanchez y sin intervención del VAR en el resultado final.
El Athletic mostró su superioridad en el terreno de juego, reflejada en el número de remates y la posesión del balón, con un 55% frente al 45% del Levante. Este triunfo deja al Athletic con 28 puntos en la décima posición, mientras que el Levante, aún en la zona de descenso con 18 puntos, enfrenta un futuro incierto en la competición. La actuación destacada de Gorka Guruzeta, con dos goles cruciales, fue fundamental para el desenlace del encuentro, en un partido donde la estrategia y la ejecución del Athletic se impusieron claramente sobre el Levante.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: ATHLETIC DE BILBAO 4 - LEVANTE 2 (2-0, al descanso).
--EQUIPOS.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Aitor Paredes, Aymeric Laporte, Andoni Gorosabel, Yuri Berchiche (Adama Boiro, min.39); Inigo Ruiz de Galarreta (Unai Gomez, min.76), Mikel Jauregizar (Alejandro Rego, min.63), Gorka Guruzeta (Robert Navarro, min.62), Nico Williams (Selton Sanchez, min.76), Nico Serrano (Inigo Lekue, min.90+8), Inaki Williams.
LEVANTE: Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Adrian De La Fuente (Unai Elgezabal, min.65), Alan Matturro, Manuel Sanchez; Ugo Raghouber (Iker Losada, min.81), Pablo Martinez (Jon Olasagasti, min.65), Carlos Alvarez (Kervin Arriaga, min.46), Ivan Romero (Carlos Espi, min.65), Kareem Tunde, Etta Eyong.
--GOLES.
1-0, min.29: Gorka Guruzeta (Inigo Ruiz de Galarreta) .
2-0, min.34: Gorka Guruzeta (Inaki Williams) .
2-1, min.81: Unai Elgezabal.
3-1, min.86: Nico Serrano (Selton Sanchez) .
4-1, min.90(+9): Robert Navarro.
4-2, min.90(+4): Jon Olasagasti.
Amarilla al banquillo, a Luis Castro del Levante en el minuto 42 .
--ÁRBITRO.
Alejandro Muniz, asistido en las bandas por Diego Sanchez y Fabian Blanco, en el VAR: David Galvez y Jorge Figueroa. Amonestó a Aitor Paredes (min.66), Alejandro Rego (min.89), por parte del ATHLETIC DE BILBAO. Amonestó a Jeremy Toljan (min.78), y, además expulsó con tarjeta roja Alan Matturro (min.17), por parte del LEVANTE.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
San Mames (46,487 espectadores) televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Athletic de Bilbao
| Levante
|Goles
| 4
| 2
|Remates Fuera
| 8
| 2
|Remates
| 21
| 6
|Pases Totales
| 202
| 207
|Corners
| 4
| 3
|Faltas
| 17
| 10
|Posesión
| 55%
| 45%
|Tiros Bloqueados
| 6
| 1
|Fueras de Juego
| 3
| 3
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 1
|Asistencias
| 3
| 0
|Ataques
| 90
| 77
|Ataques Peligrosos
| 42
| 21
|Centros
| 13
| 6
|Saques de Banda
| 14
| 13
|Saques de Portería
| 4
| 13
|Tratamientos
| 1
| 3
|Sustituciones
| 6
| 6
|Tiros de Falta
| 13
| 20
|Paradas
| 1
| 3
|Contra Golpes
| 0
| 0
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 58
| 23
|2
| Champions
| Real Madrid
| 54
| 22
|3
| Champions
| Atlético
| 45
| 22
|4
| Champions
| Villarreal
| 42
| 21
|5
| Europa League
| Betis
| 35
| 22
|6
| Conference League
| Espanyol
| 34
| 22
|10
| Permanencia
| Athletic Bilbao
| 28
| 23
|18
| Descenso
| Rayo
| 22
| 22
|19
| Descenso
| Levante
| 18
| 22
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 16
| 22
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/02/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 4-2
| Levante
|29/11/2025
| LaLiga
| Levante
| 0-2
| Athletic Bilbao
-Últimos Resultados del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/02/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 4-2
| Levante
|01/02/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Real Sociedad
|28/01/2026
| Champions
| Athletic Bilbao
| 2-3
| Sporting CP
|24/01/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 2-1
| Athletic Bilbao
|21/01/2026
| Champions
| Atalanta
| 2-3
| Athletic Bilbao
-Últimos Resultados del Levante.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/02/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 4-2
| Levante
|31/01/2026
| LaLiga
| Levante
| 0-0
| Atlético
|23/01/2026
| LaLiga
| Levante
| 3-2
| Elche
|17/01/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Levante
|11/01/2026
| LaLiga
| Levante
| 1-1
| Espanyol
-Próximos partidos del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|15/02/2026 14:00
| LaLiga
| Real Oviedo
| Athletic Bilbao
|20/02/2026 21:00
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| Elche
|28/02/2026 14:00
| LaLiga
| Rayo
| Athletic Bilbao
-Próximos partidos del Levante.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|15/02/2026 18:30
| LaLiga
| Levante
| Valencia
|18/02/2026 20:00
| LaLiga
| Levante
| Villarreal
|22/02/2026 16:15
| LaLiga
| Barcelona
| Levante