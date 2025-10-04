Athletic 2 - 1 Mallorca | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 4 de octubre de 2025.

El Athletic logró una ajustada victoria por 2-1 ante el Mallorca en un intenso encuentro disputado este sábado en San Mamés. Los locales se adelantaron con un penalti de Iñaki Williams en el minuto 9, pero los visitantes empataron por medio de Samu en el minuto 77. Finalmente, Alejandro Rego sentenció el partido en el minuto 82 con un gol que dio los tres puntos a los leones. La expulsión de Antonio Sánchez en el minuto 90+2 por doble amarilla no alteró ya el resultado final.

FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ATHLETIC DE BILBAO 2 - MALLORCA 1 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso, Daniel Vivian, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta (Inigo Lekue, min.82), Mikel Jauregizar, Nico Serrano (Alejandro Rego, min.62), Gorka Guruzeta (Maroan Sannadi, min.62), Robert Navarro (Urko Izeta, min.82), Inaki Williams (Nico Williams, min.53).



MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo (Toni Lato, min.88), Martin Valjent, Antonio Raillo, Johan Mojica (Mateu Morey, min.88); Samu, Manu Morlanes (Antonio Sanchez, min.84), Pablo Torre (Mateo Joseph, min.66), Sergi Darder, Marc Domenech (Javi Llabres, min.66), Vedat Muriqi.



--GOLES.

1-0, min.9: Inaki Williams, de penalti.

1-1, min.77: Samu (Mateo Joseph) .

2-1, min.82: Alejandro Rego (Jesus Areso) .





--ÁRBITRO.

Alejandro Quintero, asistido en las bandas por Alvaro Granel y Jose Garcia, en el VAR: Carlos del Cerro y Valentin Pizarro. Amonestó a Inigo Ruiz de Galarreta (min.36), Aymeric Laporte (min.49), Jesus Areso (min.89), Daniel Vivian (min.90+3), Nico Williams (min.90+5), por parte del ATHLETIC DE BILBAO. Amonestó a Sergi Darder (min.45+2), Vedat Muriqi (min.75), Antonio Raillo (min.89), Antonio Sanchez (min.90+2), Leo Roman (min.90+5), y, además expulso por doble amarilla a Antonio Sanchez (min.90+2), por parte del MALLORCA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.8: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible penalti para el Athletic Bilbao.



Min.8: Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió conceder un penalti para el Athletic Bilbao.





--ESTADIO.

San Mames televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Athletic de Bilbao Mallorca Goles 2 1 Remates Fuera 5 4 Remates 17 6 Pases Totales 443 417 Corners 7 2 Faltas 14 13 Posesión 52% 48% Tiros Bloqueados 8 0 Fueras de Juego 0 5 Tarjetas Amarillas 5 5 Tarjetas Rojas 0 1 Asistencias 1 1 Ataques 112 87 Ataques Peligrosos 56 21 Centros 10 6 Saques de Banda 21 11 Saques de Portería 5 7 Tratamientos 2 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 18 14 Paradas 1 2 Contra Golpes 0 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 19 7 2 Champions Real Madrid 18 7 3 Champions Villarreal 16 7 4 Champions Elche 13 7 5 Europa League Athletic Bilbao 13 8 6 Conference League Atlético 12 7 18 Descenso Celta 5 7 19 Descenso Real Sociedad 5 7 20 Descenso Mallorca 5 8



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/10/2025 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Mallorca 09/03/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Mallorca 28/10/2024 LaLiga Mallorca 0-0 Athletic Bilbao 02/02/2024 LaLiga Athletic Bilbao 4-0 Mallorca 03/09/2023 LaLiga Mallorca 0-0 Athletic Bilbao









-Últimos Resultados del Athletic.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/10/2025 Champions Borussia Dortmund 4-1 Athletic Bilbao 27/09/2025 LaLiga Villarreal 1-0 Athletic Bilbao 23/09/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Girona 20/09/2025 LaLiga Valencia 2-0 Athletic Bilbao 16/09/2025 Champions Athletic Bilbao 0-2 Arsenal









-Últimos Resultados del Mallorca.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 27/09/2025 LaLiga Mallorca 1-0 Alavés 24/09/2025 LaLiga Real Sociedad 1-0 Mallorca 21/09/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Atlético 15/09/2025 LaLiga Espanyol 3-2 Mallorca 30/08/2025 LaLiga Real Madrid 2-1 Mallorca









-Próximos partidos del Athletic.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 19/10/2025 14:00 LaLiga Elche Athletic Bilbao 22/10/2025 18:45 Champions Athletic Bilbao Qarabag FK 25/10/2025 18:30 LaLiga Athletic Bilbao Getafe









-Próximos partidos del Mallorca.

