Athletic 2 - 1 Mallorca | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 4 de octubre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Athletic logró una ajustada victoria por 2-1 ante el Mallorca en un intenso encuentro disputado este sábado en San Mamés. Los locales se adelantaron con un penalti de Iñaki Williams en el minuto 9, pero los visitantes empataron por medio de Samu en el minuto 77. Finalmente, Alejandro Rego sentenció el partido en el minuto 82 con un gol que dio los tres puntos a los leones. La expulsión de Antonio Sánchez en el minuto 90+2 por doble amarilla no alteró ya el resultado final.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: ATHLETIC DE BILBAO 2 - MALLORCA 1 (1-0, al descanso).
--EQUIPOS.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso, Daniel Vivian, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta (Inigo Lekue, min.82), Mikel Jauregizar, Nico Serrano (Alejandro Rego, min.62), Gorka Guruzeta (Maroan Sannadi, min.62), Robert Navarro (Urko Izeta, min.82), Inaki Williams (Nico Williams, min.53).
MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo (Toni Lato, min.88), Martin Valjent, Antonio Raillo, Johan Mojica (Mateu Morey, min.88); Samu, Manu Morlanes (Antonio Sanchez, min.84), Pablo Torre (Mateo Joseph, min.66), Sergi Darder, Marc Domenech (Javi Llabres, min.66), Vedat Muriqi.
--GOLES.
1-0, min.9: Inaki Williams, de penalti.
1-1, min.77: Samu (Mateo Joseph) .
2-1, min.82: Alejandro Rego (Jesus Areso) .
--ÁRBITRO.
Alejandro Quintero, asistido en las bandas por Alvaro Granel y Jose Garcia, en el VAR: Carlos del Cerro y Valentin Pizarro. Amonestó a Inigo Ruiz de Galarreta (min.36), Aymeric Laporte (min.49), Jesus Areso (min.89), Daniel Vivian (min.90+3), Nico Williams (min.90+5), por parte del ATHLETIC DE BILBAO. Amonestó a Sergi Darder (min.45+2), Vedat Muriqi (min.75), Antonio Raillo (min.89), Antonio Sanchez (min.90+2), Leo Roman (min.90+5), y, además expulso por doble amarilla a Antonio Sanchez (min.90+2), por parte del MALLORCA.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.8: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible penalti para el Athletic Bilbao.
Min.8: Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió conceder un penalti para el Athletic Bilbao.
--ESTADIO.
San Mames televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Athletic de Bilbao
| Mallorca
|Goles
| 2
| 1
|Remates Fuera
| 5
| 4
|Remates
| 17
| 6
|Pases Totales
| 443
| 417
|Corners
| 7
| 2
|Faltas
| 14
| 13
|Posesión
| 52%
| 48%
|Tiros Bloqueados
| 8
| 0
|Fueras de Juego
| 0
| 5
|Tarjetas Amarillas
| 5
| 5
|Tarjetas Rojas
| 0
| 1
|Asistencias
| 1
| 1
|Ataques
| 112
| 87
|Ataques Peligrosos
| 56
| 21
|Centros
| 10
| 6
|Saques de Banda
| 21
| 11
|Saques de Portería
| 5
| 7
|Tratamientos
| 2
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 18
| 14
|Paradas
| 1
| 2
|Contra Golpes
| 0
| 0
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 19
| 7
|2
| Champions
| Real Madrid
| 18
| 7
|3
| Champions
| Villarreal
| 16
| 7
|4
| Champions
| Elche
| 13
| 7
|5
| Europa League
| Athletic Bilbao
| 13
| 8
|6
| Conference League
| Atlético
| 12
| 7
|18
| Descenso
| Celta
| 5
| 7
|19
| Descenso
| Real Sociedad
| 5
| 7
|20
| Descenso
| Mallorca
| 5
| 8
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/10/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-1
| Mallorca
|09/03/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Mallorca
|28/10/2024
| LaLiga
| Mallorca
| 0-0
| Athletic Bilbao
|02/02/2024
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 4-0
| Mallorca
|03/09/2023
| LaLiga
| Mallorca
| 0-0
| Athletic Bilbao
-Últimos Resultados del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/10/2025
| Champions
| Borussia Dortmund
| 4-1
| Athletic Bilbao
|27/09/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 1-0
| Athletic Bilbao
|23/09/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Girona
|20/09/2025
| LaLiga
| Valencia
| 2-0
| Athletic Bilbao
|16/09/2025
| Champions
| Athletic Bilbao
| 0-2
| Arsenal
-Últimos Resultados del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|27/09/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-0
| Alavés
|24/09/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-0
| Mallorca
|21/09/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Atlético
|15/09/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 3-2
| Mallorca
|30/08/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Mallorca
-Próximos partidos del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|19/10/2025 14:00
| LaLiga
| Elche
| Athletic Bilbao
|22/10/2025 18:45
| Champions
| Athletic Bilbao
| Qarabag FK
|25/10/2025 18:30
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| Getafe
-Próximos partidos del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|18/10/2025 14:00
| LaLiga
| Sevilla
| Mallorca
|26/10/2025 14:00
| LaLiga
| Mallorca
| Levante
|02/11/2025 21:00
| LaLiga
| Betis
| Mallorca