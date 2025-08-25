Athletic 1 - 0 Rayo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 25 de agosto de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En un encuentro disputado en San Mames ante 48,703 espectadores, el Athletic logró imponerse por la mínima diferencia de 1-0 frente al Rayo, gracias a un penalti convertido por Oihan Sancet en el minuto 66. El partido, que se mantuvo igualado sin goles hasta el descanso, vivió un momento decisivo cuando, tras la intervención del VAR, el árbitro Juan Martinez rectificó su decisión inicial y concedió el penalti que finalmente daría la victoria al equipo local. Este resultado sitúa al Athletic con 6 puntos tras dos jornadas, manteniéndose en la parte alta de la tabla y en posición de Champions League, mientras que el Rayo, pese a su mayor posesión de balón y esfuerzo, no logró materializar sus oportunidades y se queda con 3 puntos.
El Athletic, que tuvo menos posesión pero fue más efectivo al momento de concretar, se benefició significativamente de la decisión del VAR que cambió el rumbo del partido. Por otro lado, el Rayo, a pesar de tener una mayor posesión del balón y generar más ataques peligrosos, no pudo traducir su dominio en el marcador. Las tarjetas amarillas fueron protagonistas en el lado visitante, con cuatro jugadores amonestados, lo que refleja la intensidad con la que buscaron cambiar el resultado sin éxito. Este encuentro deja al Athletic en una posición favorable para seguir luchando en los puestos de vanguardia, mientras que el Rayo deberá buscar la recuperación en las próximas jornadas para aspirar a competiciones europeas.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: ATHLETIC DE BILBAO 1 - RAYO VALLECANO 0 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso, Daniel Vivian, Aitor Paredes, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta (Benat Prados, min.67), Mikel Jauregizar, Inaki Williams (Gorka Guruzeta, min.80), Alex Berenguer (Mikel Vesga, min.88), Nico Williams (Unai Gomez, min.88), Maroan Sannadi (Oihan Sancet, min.46).
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Luiz Felipe, Pep Chavarria (Oscar Trejo, min.83); Isi Palazon (Sergio Camello, min.80), Unai Lopez (Gerard Gumbau, min.55), Pathe Ciss, Alvaro Garcia; Jorge de Frutos (Randy Nteka, min.80), Pedro Diaz (Fran Perez, min.55).
--GOLES.
1-0, min.66: Oihan Sancet, de penalti.
--ÁRBITRO.
Juan Martinez, asistido en las bandas por Diego Barbero y Miguel Martinez, en el VAR: Pablo Gonzalez y Iosu Galech. por parte del ATHLETIC DE BILBAO. Amonestó a Andrei Ratiu (min.22), Unai Lopez (min.23), Alvaro Garcia (min.71), Pep Chavarria (min.79), por parte del RAYO VALLECANO.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.65: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible penalti para el Athletic Bilbao.
Min.66: Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió conceder un penalti para el Athletic Bilbao.
--ESTADIO.
San Mames (48,703 espectadores)
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Athletic de Bilbao
| Rayo Vallecano
|Goles
| 1
| 0
|Remates Fuera
| 2
| 3
|Remates
| 8
| 4
|Pases Totales
| 131
| 190
|Corners
| 3
| 6
|Faltas
| 12
| 13
|Posesión
| 41%
| 59%
|Tiros Bloqueados
| 2
| 0
|Fueras de Juego
| 0
| 6
|Tarjetas Amarillas
| 0
| 4
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 0
|Ataques
| 42
| 47
|Ataques Peligrosos
| 24
| 26
|Centros
| 10
| 8
|Saques de Banda
| 7
| 5
|Saques de Portería
| 6
| 5
|Tratamientos
| 0
| 3
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 19
| 12
|Paradas
| 1
| 3
|Contra Golpes
| 0
| 0
###WidgetCompleto###
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Villarreal
| 6
| 2
|2
| Champions
| Barcelona
| 6
| 2
|3
| Champions
| Real Madrid
| 6
| 2
|4
| Champions
| Athletic Bilbao
| 6
| 2
|5
| Champions
| Espanyol
| 4
| 2
|6
| Europa League
| Betis
| 4
| 2
|7
| Europa League
| Getafe
| 3
| 1
|8
| Conference League
| Rayo
| 3
| 2
|18
| Descenso
| Levante
| 0
| 2
|19
| Descenso
| Oviedo
| 0
| 2
|20
| Descenso
| Girona
| 0
| 2
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/08/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Rayo
|13/04/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 3-1
| Rayo
|01/12/2024
| LaLiga
| Rayo
| 1-2
| Athletic Bilbao
|25/05/2024
| LaLiga
| Rayo
| 0-1
| Athletic Bilbao
|02/12/2023
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 4-0
| Rayo
-Últimos Resultados del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/08/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 3-2
| Sevilla
|25/05/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-3
| Barcelona
|18/05/2025
| LaLiga
| Valencia
| 0-1
| Athletic Bilbao
|15/05/2025
| LaLiga
| Getafe
| 0-2
| Athletic Bilbao
|11/05/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Alavés
-Últimos Resultados del Rayo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/08/2025
| LaLiga
| Girona
| 1-3
| Rayo
|24/05/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-0
| Mallorca
|18/05/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Rayo
|15/05/2025
| LaLiga
| Rayo
| 2-2
| Betis
|09/05/2025
| LaLiga
| Las Palmas
| 0-1
| Rayo
-Próximos partidos del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|31/08/2025 19:00
| LaLiga
| Betis
| Athletic Bilbao
|14/09/2025 19:00
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| Alavés
|21/09/2025 19:00
| LaLiga
| Valencia
| Athletic Bilbao
-Próximos partidos del Rayo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|31/08/2025 21:30
| LaLiga
| Rayo
| Barcelona
|14/09/2025 18:30
| LaLiga
| Osasuna
| Rayo
|21/09/2025 19:00
| LaLiga
| Rayo
| Celta