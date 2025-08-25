Athletic 1 - 0 Rayo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 25 de agosto de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En un encuentro disputado en San Mames ante 48,703 espectadores, el Athletic logró imponerse por la mínima diferencia de 1-0 frente al Rayo, gracias a un penalti convertido por Oihan Sancet en el minuto 66. El partido, que se mantuvo igualado sin goles hasta el descanso, vivió un momento decisivo cuando, tras la intervención del VAR, el árbitro Juan Martinez rectificó su decisión inicial y concedió el penalti que finalmente daría la victoria al equipo local. Este resultado sitúa al Athletic con 6 puntos tras dos jornadas, manteniéndose en la parte alta de la tabla y en posición de Champions League, mientras que el Rayo, pese a su mayor posesión de balón y esfuerzo, no logró materializar sus oportunidades y se queda con 3 puntos. El Athletic, que tuvo menos posesión pero fue más efectivo al momento de concretar, se benefició significativamente de la decisión del VAR que cambió el rumbo del partido. Por otro lado, el Rayo, a pesar de tener una mayor posesión del balón y generar más ataques peligrosos, no pudo traducir su dominio en el marcador. Las tarjetas amarillas fueron protagonistas en el lado visitante, con cuatro jugadores amonestados, lo que refleja la intensidad con la que buscaron cambiar el resultado sin éxito. Este encuentro deja al Athletic en una posición favorable para seguir luchando en los puestos de vanguardia, mientras que el Rayo deberá buscar la recuperación en las próximas jornadas para aspirar a competiciones europeas.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ATHLETIC DE BILBAO 1 - RAYO VALLECANO 0 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso, Daniel Vivian, Aitor Paredes, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta (Benat Prados, min.67), Mikel Jauregizar, Inaki Williams (Gorka Guruzeta, min.80), Alex Berenguer (Mikel Vesga, min.88), Nico Williams (Unai Gomez, min.88), Maroan Sannadi (Oihan Sancet, min.46).



RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Luiz Felipe, Pep Chavarria (Oscar Trejo, min.83); Isi Palazon (Sergio Camello, min.80), Unai Lopez (Gerard Gumbau, min.55), Pathe Ciss, Alvaro Garcia; Jorge de Frutos (Randy Nteka, min.80), Pedro Diaz (Fran Perez, min.55).



--GOLES.

1-0, min.66: Oihan Sancet, de penalti.





--ÁRBITRO.

Juan Martinez, asistido en las bandas por Diego Barbero y Miguel Martinez, en el VAR: Pablo Gonzalez y Iosu Galech. por parte del ATHLETIC DE BILBAO. Amonestó a Andrei Ratiu (min.22), Unai Lopez (min.23), Alvaro Garcia (min.71), Pep Chavarria (min.79), por parte del RAYO VALLECANO.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.65: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible penalti para el Athletic Bilbao.



Min.66: Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió conceder un penalti para el Athletic Bilbao.





--ESTADIO.

San Mames (48,703 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Athletic de Bilbao Rayo Vallecano Goles 1 0 Remates Fuera 2 3 Remates 8 4 Pases Totales 131 190 Corners 3 6 Faltas 12 13 Posesión 41% 59% Tiros Bloqueados 2 0 Fueras de Juego 0 6 Tarjetas Amarillas 0 4 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 0 Ataques 42 47 Ataques Peligrosos 24 26 Centros 10 8 Saques de Banda 7 5 Saques de Portería 6 5 Tratamientos 0 3 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 19 12 Paradas 1 3 Contra Golpes 0 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Villarreal 6 2 2 Champions Barcelona 6 2 3 Champions Real Madrid 6 2 4 Champions Athletic Bilbao 6 2 5 Champions Espanyol 4 2 6 Europa League Betis 4 2 7 Europa League Getafe 3 1 8 Conference League Rayo 3 2 18 Descenso Levante 0 2 19 Descenso Oviedo 0 2 20 Descenso Girona 0 2



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/08/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Rayo 13/04/2025 LaLiga Athletic Bilbao 3-1 Rayo 01/12/2024 LaLiga Rayo 1-2 Athletic Bilbao 25/05/2024 LaLiga Rayo 0-1 Athletic Bilbao 02/12/2023 LaLiga Athletic Bilbao 4-0 Rayo









-Últimos Resultados del Athletic.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/08/2025 LaLiga Athletic Bilbao 3-2 Sevilla 25/05/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-3 Barcelona 18/05/2025 LaLiga Valencia 0-1 Athletic Bilbao 15/05/2025 LaLiga Getafe 0-2 Athletic Bilbao 11/05/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Alavés









-Últimos Resultados del Rayo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 15/08/2025 LaLiga Girona 1-3 Rayo 24/05/2025 LaLiga Rayo 0-0 Mallorca 18/05/2025 LaLiga Celta 1-2 Rayo 15/05/2025 LaLiga Rayo 2-2 Betis 09/05/2025 LaLiga Las Palmas 0-1 Rayo









-Próximos partidos del Athletic.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 31/08/2025 19:00 LaLiga Betis Athletic Bilbao 14/09/2025 19:00 LaLiga Athletic Bilbao Alavés 21/09/2025 19:00 LaLiga Valencia Athletic Bilbao









-Próximos partidos del Rayo.

