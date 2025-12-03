Athletic 0 - 3 Real Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Athletic 0 - 3 Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)

Madrid, 3 de diciembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el enfrentamiento en San Mames, el Real Madrid demostró su superioridad frente al Athletic con un contundente 0-3, consolidando su posición en la tabla. Desde el inicio, el equipo visitante tomó la iniciativa, reflejado en la posesión de balón del 62% y un total de 12 remates, frente a los 8 del equipo local. Kylian Mbappe, con su destacada participación en el ataque, marcó dos goles y asistió en otro, siendo una pieza clave para la victoria de su equipo. A pesar de los esfuerzos del Athletic, que intentó sin éxito reducir la distancia en el marcador, el Real Madrid mantuvo el control del juego durante ambos tiempos. El partido no estuvo exento de acciones disciplinarias, con el Athletic recibiendo dos tarjetas amarillas, pero sin expulsiones que afectaran el resultado final. La actuación del VAR no influyó en decisiones críticas, manteniendo el flujo del juego sin interrupciones significativas. Con esta victoria, el Real Madrid se mantiene firme en su lucha por el título, aprovechando cada oportunidad para sumar puntos vitales en su campaña, mientras que el Athletic deberá reflexionar sobre esta derrota y buscar mejorar su desempeño en los próximos encuentros.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ATHLETIC DE BILBAO 0 - REAL MADRID 3 (0-2, al descanso).



--EQUIPOS.

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Inigo Lekue (Jesus Areso, min.46), Daniel Vivian, Aymeric Laporte, Adama Boiro; Alejandro Rego, Mikel Jauregizar (Mikel Vesga, min.69), Inigo Ruiz de Galarreta (Unai Gomez, min.46); Alex Berenguer (Nico Serrano, min.69), Gorka Guruzeta, Nico Williams (Selton Sanchez, min.78).



REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold (Raul Asencio, min.55), Alvaro Carreras, Eder Militao (Rodrygo, min.78), Antonio Ruediger; Vinicius Junior (Brahim Diaz, min.78), Federico Valverde, Eduardo Camavinga (Arda Guler, min.69), Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham, Kylian Mbappe (Gonzalo Garcia, min.78).



--GOLES.

0-1, min.7: Kylian Mbappe (Trent Alexander-Arnold) .

0-2, min.42: Eduardo Camavinga (Kylian Mbappe) .

0-3, min.59: Kylian Mbappe (Alvaro Carreras) .





--ÁRBITRO.

Jesus Gil, asistido en las bandas por Angel Nevado y Javier Martinez, en el VAR: Daniel Trujillo y Javier Iglesias. Amonestó a Alex Berenguer (min.66), Alejandro Rego (min.76), por parte del ATHLETIC DE BILBAO. por parte del REAL MADRID.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

San Mames (51,313 espectadores) televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Athletic de Bilbao Real Madrid Goles 0 3 Remates Fuera 4 3 Remates 8 12 Pases Totales 199 375 Corners 5 7 Faltas 15 4 Posesión 38% 62% Tiros Bloqueados 0 1 Fueras de Juego 1 1 Tarjetas Amarillas 2 0 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 3 Ataques 118 95 Ataques Peligrosos 63 44 Centros 21 12 Saques de Banda 18 17 Saques de Portería 2 9 Tratamientos 0 2 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 5 16 Paradas 5 4 Contra Golpes 3 4



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 37 15 2 Champions Real Madrid 36 15 3 Champions Villarreal 32 14 4 Champions Atlético 31 15 5 Europa League Betis 24 14 6 Conference League Espanyol 24 14 8 Permanencia Athletic Bilbao 20 15 18 Descenso Girona 12 14 19 Descenso Levante 9 14 20 Descenso Real Oviedo 9 14



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 03/12/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-3 Real Madrid 20/04/2025 LaLiga Real Madrid 1-0 Athletic Bilbao 04/12/2024 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Real Madrid 31/03/2024 LaLiga Real Madrid 2-0 Athletic Bilbao 12/08/2023 LaLiga Athletic Bilbao 0-2 Real Madrid









-Últimos Resultados del Athletic.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 03/12/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-3 Real Madrid 29/11/2025 LaLiga Levante 0-2 Athletic Bilbao 25/11/2025 Champions Slavia Prague 0-0 Athletic Bilbao 22/11/2025 LaLiga Barcelona 4-0 Athletic Bilbao 09/11/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Real Oviedo









-Últimos Resultados del Real Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 03/12/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-3 Real Madrid 30/11/2025 LaLiga Girona 1-1 Real Madrid 26/11/2025 Champions Olympiacos 3-4 Real Madrid 23/11/2025 LaLiga Elche 2-2 Real Madrid 09/11/2025 LaLiga Rayo 0-0 Real Madrid









-Próximos partidos del Athletic.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 06/12/2025 21:00 LaLiga Athletic Bilbao Atlético 10/12/2025 21:00 Champions Athletic Bilbao Paris Saint-Germain 14/12/2025 16:15 LaLiga Celta Athletic Bilbao









-Próximos partidos del Real Madrid.

