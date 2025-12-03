Athletic 0 - 3 Real Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Athletic 0 - 3 Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)
Madrid, 3 de diciembre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el enfrentamiento en San Mames, el Real Madrid demostró su superioridad frente al Athletic con un contundente 0-3, consolidando su posición en la tabla. Desde el inicio, el equipo visitante tomó la iniciativa, reflejado en la posesión de balón del 62% y un total de 12 remates, frente a los 8 del equipo local. Kylian Mbappe, con su destacada participación en el ataque, marcó dos goles y asistió en otro, siendo una pieza clave para la victoria de su equipo. A pesar de los esfuerzos del Athletic, que intentó sin éxito reducir la distancia en el marcador, el Real Madrid mantuvo el control del juego durante ambos tiempos.
El partido no estuvo exento de acciones disciplinarias, con el Athletic recibiendo dos tarjetas amarillas, pero sin expulsiones que afectaran el resultado final. La actuación del VAR no influyó en decisiones críticas, manteniendo el flujo del juego sin interrupciones significativas. Con esta victoria, el Real Madrid se mantiene firme en su lucha por el título, aprovechando cada oportunidad para sumar puntos vitales en su campaña, mientras que el Athletic deberá reflexionar sobre esta derrota y buscar mejorar su desempeño en los próximos encuentros.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: ATHLETIC DE BILBAO 0 - REAL MADRID 3 (0-2, al descanso).
--EQUIPOS.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Inigo Lekue (Jesus Areso, min.46), Daniel Vivian, Aymeric Laporte, Adama Boiro; Alejandro Rego, Mikel Jauregizar (Mikel Vesga, min.69), Inigo Ruiz de Galarreta (Unai Gomez, min.46); Alex Berenguer (Nico Serrano, min.69), Gorka Guruzeta, Nico Williams (Selton Sanchez, min.78).
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold (Raul Asencio, min.55), Alvaro Carreras, Eder Militao (Rodrygo, min.78), Antonio Ruediger; Vinicius Junior (Brahim Diaz, min.78), Federico Valverde, Eduardo Camavinga (Arda Guler, min.69), Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham, Kylian Mbappe (Gonzalo Garcia, min.78).
--GOLES.
0-1, min.7: Kylian Mbappe (Trent Alexander-Arnold) .
0-2, min.42: Eduardo Camavinga (Kylian Mbappe) .
0-3, min.59: Kylian Mbappe (Alvaro Carreras) .
--ÁRBITRO.
Jesus Gil, asistido en las bandas por Angel Nevado y Javier Martinez, en el VAR: Daniel Trujillo y Javier Iglesias. Amonestó a Alex Berenguer (min.66), Alejandro Rego (min.76), por parte del ATHLETIC DE BILBAO. por parte del REAL MADRID.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
San Mames (51,313 espectadores) televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Athletic de Bilbao
| Real Madrid
|Goles
| 0
| 3
|Remates Fuera
| 4
| 3
|Remates
| 8
| 12
|Pases Totales
| 199
| 375
|Corners
| 5
| 7
|Faltas
| 15
| 4
|Posesión
| 38%
| 62%
|Tiros Bloqueados
| 0
| 1
|Fueras de Juego
| 1
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 0
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 3
|Ataques
| 118
| 95
|Ataques Peligrosos
| 63
| 44
|Centros
| 21
| 12
|Saques de Banda
| 18
| 17
|Saques de Portería
| 2
| 9
|Tratamientos
| 0
| 2
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 5
| 16
|Paradas
| 5
| 4
|Contra Golpes
| 3
| 4
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 37
| 15
|2
| Champions
| Real Madrid
| 36
| 15
|3
| Champions
| Villarreal
| 32
| 14
|4
| Champions
| Atlético
| 31
| 15
|5
| Europa League
| Betis
| 24
| 14
|6
| Conference League
| Espanyol
| 24
| 14
|8
| Permanencia
| Athletic Bilbao
| 20
| 15
|18
| Descenso
| Girona
| 12
| 14
|19
| Descenso
| Levante
| 9
| 14
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 9
| 14
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|03/12/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-3
| Real Madrid
|20/04/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 1-0
| Athletic Bilbao
|04/12/2024
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-1
| Real Madrid
|31/03/2024
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Athletic Bilbao
|12/08/2023
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-2
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|03/12/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-3
| Real Madrid
|29/11/2025
| LaLiga
| Levante
| 0-2
| Athletic Bilbao
|25/11/2025
| Champions
| Slavia Prague
| 0-0
| Athletic Bilbao
|22/11/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 4-0
| Athletic Bilbao
|09/11/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Real Oviedo
-Últimos Resultados del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|03/12/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-3
| Real Madrid
|30/11/2025
| LaLiga
| Girona
| 1-1
| Real Madrid
|26/11/2025
| Champions
| Olympiacos
| 3-4
| Real Madrid
|23/11/2025
| LaLiga
| Elche
| 2-2
| Real Madrid
|09/11/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-0
| Real Madrid
-Próximos partidos del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|06/12/2025 21:00
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| Atlético
|10/12/2025 21:00
| Champions
| Athletic Bilbao
| Paris Saint-Germain
|14/12/2025 16:15
| LaLiga
| Celta
| Athletic Bilbao
-Próximos partidos del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|07/12/2025 21:00
| LaLiga
| Real Madrid
| Celta
|10/12/2025 21:00
| Champions
| Real Madrid
| Manchester City
|14/12/2025 21:00
| LaLiga
| Alavés
| Real Madrid