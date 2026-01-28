Athletic 2 - 3 Sporting CP | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Athletic 2 - 3 Sporting CP: resumen y estadísticas del partido de la jornada 8 de Champions - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 28 de enero de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el San Mames, el Sporting CP se impuso por 3-2 al Athletic en un partido marcado por la intensidad y los cambios en el marcador. Los goles del encuentro llegaron por parte de Oihan Sancet en el minuto 3, igualando Ousmane Diomande para el Sporting CP en el minuto 12. Gorka Guruzeta volvió a adelantar al equipo local en el minuto 29, pero Trincao en el minuto 62 y Alisson Santos en el tiempo añadido completaron la remontada para el equipo visitante. La posesión del balón fue dominada por el Sporting CP con un 65%, reflejando su mayor iniciativa en el partido, mientras que el Athletic tuvo un papel más reactivo a pesar de sus esfuerzos.
Un momento clave del partido fue una acción revisada por el VAR en el minuto 79, donde inicialmente se señaló un penalti a favor del Sporting CP por una falta de Adama Boiro, pero tras la revisión, el árbitro revocó la decisión y anuló la penalización. Este evento mantuvo el marcador en tensión hasta que Alisson Santos selló la victoria para el Sporting CP en los últimos momentos. La actuación del VAR en este instante fue decisiva, evitando un posible cambio en el dinamismo del encuentro en sus minutos finales.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: ATHLETIC DE BILBAO 2 - SPORTING CP 3 (2-1, al descanso).
--EQUIPOS.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Andoni Gorosabel, Adama Boiro, Aitor Paredes, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta (Mikel Vesga, min.67), Alejandro Rego, Unai Gomez (Selton Sanchez, min.66), Oihan Sancet (Alex Berenguer, min.50), Robert Navarro (Nico Serrano, min.81), Gorka Guruzeta (Asier Hierro, min.81).
SPORTING CP: Rui Silva; Ivan Fresneda, Ousmane Diomande (Eduardo Quaresma, min.54), Goncalo Inacio (Matheus, min.26), Maximiliano Araujo; Morten Hjulmand, Joao Simoes (Hidemasa Morita, min.54), Geny Catamo, Daniel Braganca (Pedro Goncalves, min.54), Trincao (Alisson Santos, min.87), Luis Suarez.
--GOLES.
1-0, min.3: Oihan Sancet.
1-1, min.12: Ousmane Diomande (Maximiliano Araujo) .
2-1, min.29: Gorka Guruzeta.
2-2, min.62: Trincao.
2-3, min.90(+5): Alisson Santos.
Penalty pitado a favor del Sporting CP anulado, que había cometido Adama Boiro en el minuto 79 .
--ÁRBITRO.
Felix Zwayer, asistido en las bandas por Robert Kempter y Christian Dietz, en el VAR: Bastian Dankert y Pascal Mueller. Amonestó a Unai Gomez (min.35), Gorka Guruzeta (min.44), Aitor Paredes (min.75), Mikel Vesga (min.82), por parte del ATHLETIC DE BILBAO. Amonestó a Matheus (min.29), Maximiliano Araujo (min.39), Joao Simoes (min.49), Pedro Goncalves (min.55), Eduardo Quaresma (min.87), por parte del SPORTING CP.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.79: PENALTI - Adama Boiro de Athletic Bilbao comete un penalti contra Geny Catamo.
Min.79: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible penalti para Sporting CP.
Min.80: Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió revocar la penalización para Sporting CP.
--ESTADIO.
San Mames
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Athletic de Bilbao
| Sporting CP
|Goles
| 2
| 3
|Remates Fuera
| 5
| 3
|Remates
| 9
| 11
|Pases Totales
| 132
| 223
|Corners
| 5
| 8
|Faltas
| 21
| 8
|Posesión
| 35%
| 65%
|Tiros Bloqueados
| 2
| 2
|Fueras de Juego
| 0
| 3
|Tarjetas Amarillas
| 4
| 5
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 1
|Ataques
| 109
| 76
|Ataques Peligrosos
| 51
| 40
|Centros
| 22
| 19
|Saques de Banda
| 13
| 13
|Saques de Portería
| 6
| 3
|Tratamientos
| 0
| 1
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 11
| 21
|Paradas
| 3
| 0
|Contra Golpes
| 6
| 2
-Clasificación Actual.
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Arsenal
| 24
| 8
|2
| Bayern Munich
| 21
| 8
|3
| Liverpool
| 18
| 8
|4
| Tottenham Hotspur
| 17
| 8
|5
| Barcelona
| 16
| 8
|6
| Chelsea
| 16
| 8
|7
| Sporting CP
| 16
| 8
|8
| Manchester City
| 16
| 8
|9
| Real Madrid
| 15
| 7
|10
| Inter
| 15
| 8
|11
| Paris Saint-Germain
| 14
| 8
|12
| Newcastle United
| 14
| 8
|13
| Juventus
| 13
| 8
|14
| Atlético
| 13
| 8
|15
| Atalanta
| 13
| 8
|16
| Bayer Leverkusen
| 12
| 8
|17
| Borussia Dortmund
| 11
| 8
|18
| Olympiacos
| 11
| 8
|19
| Brujas
| 10
| 8
|20
| Galatasaray
| 10
| 8
|21
| Monaco
| 10
| 8
|22
| Qarabag FK
| 10
| 8
|23
| Bodoe/Glimt
| 9
| 8
|24
| Marseille
| 9
| 8
|25
| Pafos FC
| 9
| 8
|26
| Union St.Gilloise
| 9
| 8
|27
| PSV Eindhoven
| 8
| 8
|28
| Athletic Bilbao
| 8
| 8
|29
| SSC Napoli
| 8
| 8
|30
| FC Copenhague
| 8
| 8
|31
| Benfica
| 6
| 7
|32
| Ajax
| 6
| 8
|33
| Eintracht Frankfurt
| 4
| 8
|34
| Slavia Prague
| 3
| 8
|35
| Villarreal
| 1
| 8
|36
| Kairat Almaty
| 1
| 8
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|28/01/2026
| Champions
| Athletic Bilbao
| 2-3
| Sporting CP
-Últimos Resultados del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|28/01/2026
| Champions
| Athletic Bilbao
| 2-3
| Sporting CP
|24/01/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 2-1
| Athletic Bilbao
|21/01/2026
| Champions
| Atalanta
| 2-3
| Athletic Bilbao
|17/01/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 3-2
| Athletic Bilbao
|03/01/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Athletic Bilbao
-Últimos Resultados del Sporting CP.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|28/01/2026
| Champions
| Athletic Bilbao
| 2-3
| Sporting CP
|20/01/2026
| Champions
| Sporting CP
| 2-1
| Paris Saint-Germain
|09/12/2025
| Champions
| Bayern Munich
| 3-1
| Sporting CP
|26/11/2025
| Champions
| Sporting CP
| 3-0
| Brujas
|04/11/2025
| Champions
| Juventus
| 1-1
| Sporting CP
-Próximos partidos del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|01/02/2026 21:00
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| Real Sociedad
|08/02/2026 16:15
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| Levante
|15/02/2026 19:00
| LaLiga
| Real Oviedo
| Athletic Bilbao