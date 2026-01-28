Athletic 2 - 3 Sporting CP | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Athletic 2 - 3 Sporting CP: resumen y estadísticas del partido de la jornada 8 de Champions
Athletic 2 - 3 Sporting CP: resumen y estadísticas del partido de la jornada 8 de Champions - EUROPA PRESS (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 28 enero 2026 23:00
Madrid, 28 de enero de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el San Mames, el Sporting CP se impuso por 3-2 al Athletic en un partido marcado por la intensidad y los cambios en el marcador. Los goles del encuentro llegaron por parte de Oihan Sancet en el minuto 3, igualando Ousmane Diomande para el Sporting CP en el minuto 12. Gorka Guruzeta volvió a adelantar al equipo local en el minuto 29, pero Trincao en el minuto 62 y Alisson Santos en el tiempo añadido completaron la remontada para el equipo visitante. La posesión del balón fue dominada por el Sporting CP con un 65%, reflejando su mayor iniciativa en el partido, mientras que el Athletic tuvo un papel más reactivo a pesar de sus esfuerzos. Un momento clave del partido fue una acción revisada por el VAR en el minuto 79, donde inicialmente se señaló un penalti a favor del Sporting CP por una falta de Adama Boiro, pero tras la revisión, el árbitro revocó la decisión y anuló la penalización. Este evento mantuvo el marcador en tensión hasta que Alisson Santos selló la victoria para el Sporting CP en los últimos momentos. La actuación del VAR en este instante fue decisiva, evitando un posible cambio en el dinamismo del encuentro en sus minutos finales.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ATHLETIC DE BILBAO 2 - SPORTING CP 3 (2-1, al descanso).

--EQUIPOS.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Andoni Gorosabel, Adama Boiro, Aitor Paredes, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta (Mikel Vesga, min.67), Alejandro Rego, Unai Gomez (Selton Sanchez, min.66), Oihan Sancet (Alex Berenguer, min.50), Robert Navarro (Nico Serrano, min.81), Gorka Guruzeta (Asier Hierro, min.81).

SPORTING CP: Rui Silva; Ivan Fresneda, Ousmane Diomande (Eduardo Quaresma, min.54), Goncalo Inacio (Matheus, min.26), Maximiliano Araujo; Morten Hjulmand, Joao Simoes (Hidemasa Morita, min.54), Geny Catamo, Daniel Braganca (Pedro Goncalves, min.54), Trincao (Alisson Santos, min.87), Luis Suarez.

--GOLES.
1-0, min.3: Oihan Sancet.
1-1, min.12: Ousmane Diomande (Maximiliano Araujo) .
2-1, min.29: Gorka Guruzeta.
2-2, min.62: Trincao.
2-3, min.90(+5): Alisson Santos.
Penalty pitado a favor del Sporting CP anulado, que había cometido Adama Boiro en el minuto 79 .


--ÁRBITRO.
Felix Zwayer, asistido en las bandas por Robert Kempter y Christian Dietz, en el VAR: Bastian Dankert y Pascal Mueller. Amonestó a Unai Gomez (min.35), Gorka Guruzeta (min.44), Aitor Paredes (min.75), Mikel Vesga (min.82), por parte del ATHLETIC DE BILBAO. Amonestó a Matheus (min.29), Maximiliano Araujo (min.39), Joao Simoes (min.49), Pedro Goncalves (min.55), Eduardo Quaresma (min.87), por parte del SPORTING CP.

--INCIDENCIAS VAR.
Min.79: PENALTI - Adama Boiro de Athletic Bilbao comete un penalti contra Geny Catamo.

Min.79: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible penalti para Sporting CP.

Min.80: Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió revocar la penalización para Sporting CP.


--ESTADIO.
San Mames

-Estadísticas del partido.



Estadística Athletic de Bilbao Sporting CP
Goles 2 3
Remates Fuera 5 3
Remates 9 11
Pases Totales 132 223
Corners 5 8
Faltas 21 8
Posesión 35% 65%
Tiros Bloqueados 2 2
Fueras de Juego 0 3
Tarjetas Amarillas 4 5
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 0 1
Ataques 109 76
Ataques Peligrosos 51 40
Centros 22 19
Saques de Banda 13 13
Saques de Portería 6 3
Tratamientos 0 1
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 11 21
Paradas 3 0
Contra Golpes 6 2



-Clasificación Actual.


Posición Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Arsenal 24 8
2 Bayern Munich 21 8
3 Liverpool 18 8
4 Tottenham Hotspur 17 8
5 Barcelona 16 8
6 Chelsea 16 8
7 Sporting CP 16 8
8 Manchester City 16 8
9 Real Madrid 15 7
10 Inter 15 8
11 Paris Saint-Germain 14 8
12 Newcastle United 14 8
13 Juventus 13 8
14 Atlético 13 8
15 Atalanta 13 8
16 Bayer Leverkusen 12 8
17 Borussia Dortmund 11 8
18 Olympiacos 11 8
19 Brujas 10 8
20 Galatasaray 10 8
21 Monaco 10 8
22 Qarabag FK 10 8
23 Bodoe/Glimt 9 8
24 Marseille 9 8
25 Pafos FC 9 8
26 Union St.Gilloise 9 8
27 PSV Eindhoven 8 8
28 Athletic Bilbao 8 8
29 SSC Napoli 8 8
30 FC Copenhague 8 8
31 Benfica 6 7
32 Ajax 6 8
33 Eintracht Frankfurt 4 8
34 Slavia Prague 3 8
35 Villarreal 1 8
36 Kairat Almaty 1 8



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
28/01/2026 Champions Athletic Bilbao 2-3 Sporting CP




-Últimos Resultados del Athletic.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
28/01/2026 Champions Athletic Bilbao 2-3 Sporting CP
24/01/2026 LaLiga Sevilla 2-1 Athletic Bilbao
21/01/2026 Champions Atalanta 2-3 Athletic Bilbao
17/01/2026 LaLiga Mallorca 3-2 Athletic Bilbao
03/01/2026 LaLiga Osasuna 1-1 Athletic Bilbao




-Últimos Resultados del Sporting CP.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
28/01/2026 Champions Athletic Bilbao 2-3 Sporting CP
20/01/2026 Champions Sporting CP 2-1 Paris Saint-Germain
09/12/2025 Champions Bayern Munich 3-1 Sporting CP
26/11/2025 Champions Sporting CP 3-0 Brujas
04/11/2025 Champions Juventus 1-1 Sporting CP




-Próximos partidos del Athletic.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
01/02/2026 21:00 LaLiga Athletic Bilbao Real Sociedad
08/02/2026 16:15 LaLiga Athletic Bilbao Levante
15/02/2026 19:00 LaLiga Real Oviedo Athletic Bilbao


