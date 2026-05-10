Athletic 0 - 1 Valencia | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 35 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 10 de mayo de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Valencia ha ganado este lunes por 0-1 al Athletic en el estadio de San Mamés, en un partido donde los visitantes supieron aprovechar sus oportunidades a pesar de la presión constante del equipo local. El único gol del encuentro llegó en el minuto 72, cuando Umar Sadiq, asistido por Luis Rioja, anotó para los valencianistas. El conjunto local dominó en posesión y remates, destacando la actuación de Nico Williams en el ataque, pero no logró concretar sus oportunidades. Además, Hugo Duro falló un penalti en el minuto 27, lo que pudo haber cambiado el rumbo del partido. Sin embargo, la defensa del Valencia se mantuvo firme para asegurar los tres puntos.
Con esta victoria, el Valencia suma 45 puntos, igualando al Getafe y al Athletic en la clasificación, pero con un partido más jugado que el Getafe. El Athletic, por su parte, se mantiene en la novena posición con 44 puntos. En la parte alta de la tabla, el Barcelona, con 88 puntos y cuatro partidos por jugar, se mantiene como líder destacado y está a un paso de asegurar matemáticamente el título de LaLiga. Mientras tanto, el Real Oviedo, con 28 puntos y cuatro partidos restantes, se encuentra en una situación complicada en la lucha por la permanencia.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: ATHLETIC DE BILBAO 0 - VALENCIA 1 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Andoni Gorosabel, Yeray Alvarez, Aymeric Laporte (Daniel Vivian, min.46), Yuri Berchiche; Alejandro Rego (Mikel Vesga, min.71), Mikel Jauregizar, Robert Navarro (Unai Gomez, min.71), Oihan Sancet (Alex Berenguer, min.65), Nico Williams (Inaki Williams, min.36), Gorka Guruzeta.
VALENCIA: Stole Dimitrievski; Renzo Saravia (Jesus Vazquez, min.90+6), Cesar Tarrega, Eray Coemert, Jose Gaya; Diego Lopez (Largie Ramazani, min.70), Guido Rodriguez, Pepelu (Filip Ugrinic, min.70), Luis Rioja; Javier Guerra (Unai Nunez, min.82), Hugo Duro (Umar Sadiq, min.70).
--GOLES.
0-1, min.72: Umar Sadiq (Luis Rioja) .
Penalty fallado por Hugo Duro del Valencia en el minuto 27 .
--ÁRBITRO.
Miguel Ortiz, asistido en las bandas por Jose Garrido y Guillermo Santiago, en el VAR: Raul Gonzalez y Valentin Pizarro. Amonestó a Aymeric Laporte (min.15), Alejandro Rego (min.55), por parte del ATHLETIC DE BILBAO. Amonestó a Eray Coemert (min.50), Pepelu (min.59), Umar Sadiq (min.88), por parte del VALENCIA.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
San Mames (46,880 espectadores) televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Athletic de Bilbao
| Valencia
|Goles
| 0
| 1
|Remates Fuera
| 5
| 2
|Remates
| 15
| 6
|Pases Totales
| 405
| 354
|Corners
| 13
| 5
|Faltas
| 9
| 7
|Posesión
| 55%
| 45%
|Tiros Bloqueados
| 6
| 1
|Fueras de Juego
| 2
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 1
|Ataques
| 113
| 56
|Ataques Peligrosos
| 75
| 25
|Centros
| 30
| 10
|Saques de Banda
| 23
| 20
|Saques de Portería
| 2
| 7
|Tratamientos
| 1
| 2
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 9
| 11
|Paradas
| 2
| 4
|Contra Golpes
| 1
| 0
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 88
| 34
|2
| Champions
| Real Madrid
| 77
| 34
|3
| Champions
| Villarreal
| 69
| 35
|4
| Champions
| Atlético
| 63
| 35
|5
| Champions
| Betis
| 54
| 35
|6
| Europa League
| Celta
| 50
| 35
|7
| Conference League
| Getafe
| 44
| 34
|9
| Permanencia
| Athletic Bilbao
| 44
| 35
|12
| Permanencia
| Valencia
| 42
| 35
|18
| Descenso
| Alavés
| 37
| 35
|19
| Descenso
| Levante
| 36
| 35
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 28
| 34
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/05/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Valencia
|20/09/2025
| LaLiga
| Valencia
| 2-0
| Athletic Bilbao
|18/05/2025
| LaLiga
| Valencia
| 0-1
| Athletic Bilbao
|28/08/2024
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Valencia
|20/01/2024
| LaLiga
| Valencia
| 1-0
| Athletic Bilbao
-Últimos Resultados del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/05/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Valencia
|02/05/2026
| LaLiga
| Alavés
| 2-4
| Athletic Bilbao
|25/04/2026
| LaLiga
| Atlético
| 3-2
| Athletic Bilbao
|21/04/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Osasuna
|12/04/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-2
| Villarreal
-Últimos Resultados del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/05/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Valencia
|02/05/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-2
| Atlético
|25/04/2026
| LaLiga
| Valencia
| 2-1
| Girona
|21/04/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Valencia
|11/04/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-0
| Valencia
-Próximos partidos del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|13/05/2026 19:00
| LaLiga
| Espanyol
| Athletic Bilbao
|17/05/2026 19:00
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| Celta
|24/05/2026 19:00
| LaLiga
| Real Madrid
| Athletic Bilbao
-Próximos partidos del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|14/05/2026 19:00
| LaLiga
| Valencia
| Rayo
|17/05/2026 19:00
| LaLiga
| Real Sociedad
| Valencia
|24/05/2026 19:00
| LaLiga
| Valencia
| Barcelona