Athletic 0 - 1 Valencia | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 35 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 10 de mayo de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Valencia ha ganado este lunes por 0-1 al Athletic en el estadio de San Mamés, en un partido donde los visitantes supieron aprovechar sus oportunidades a pesar de la presión constante del equipo local. El único gol del encuentro llegó en el minuto 72, cuando Umar Sadiq, asistido por Luis Rioja, anotó para los valencianistas. El conjunto local dominó en posesión y remates, destacando la actuación de Nico Williams en el ataque, pero no logró concretar sus oportunidades. Además, Hugo Duro falló un penalti en el minuto 27, lo que pudo haber cambiado el rumbo del partido. Sin embargo, la defensa del Valencia se mantuvo firme para asegurar los tres puntos.

Con esta victoria, el Valencia suma 45 puntos, igualando al Getafe y al Athletic en la clasificación, pero con un partido más jugado que el Getafe. El Athletic, por su parte, se mantiene en la novena posición con 44 puntos. En la parte alta de la tabla, el Barcelona, con 88 puntos y cuatro partidos por jugar, se mantiene como líder destacado y está a un paso de asegurar matemáticamente el título de LaLiga. Mientras tanto, el Real Oviedo, con 28 puntos y cuatro partidos restantes, se encuentra en una situación complicada en la lucha por la permanencia.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ATHLETIC DE BILBAO 0 - VALENCIA 1 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Andoni Gorosabel, Yeray Alvarez, Aymeric Laporte (Daniel Vivian, min.46), Yuri Berchiche; Alejandro Rego (Mikel Vesga, min.71), Mikel Jauregizar, Robert Navarro (Unai Gomez, min.71), Oihan Sancet (Alex Berenguer, min.65), Nico Williams (Inaki Williams, min.36), Gorka Guruzeta.



VALENCIA: Stole Dimitrievski; Renzo Saravia (Jesus Vazquez, min.90+6), Cesar Tarrega, Eray Coemert, Jose Gaya; Diego Lopez (Largie Ramazani, min.70), Guido Rodriguez, Pepelu (Filip Ugrinic, min.70), Luis Rioja; Javier Guerra (Unai Nunez, min.82), Hugo Duro (Umar Sadiq, min.70).



--GOLES.

0-1, min.72: Umar Sadiq (Luis Rioja) .

Penalty fallado por Hugo Duro del Valencia en el minuto 27 .





--ÁRBITRO.

Miguel Ortiz, asistido en las bandas por Jose Garrido y Guillermo Santiago, en el VAR: Raul Gonzalez y Valentin Pizarro. Amonestó a Aymeric Laporte (min.15), Alejandro Rego (min.55), por parte del ATHLETIC DE BILBAO. Amonestó a Eray Coemert (min.50), Pepelu (min.59), Umar Sadiq (min.88), por parte del VALENCIA.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

San Mames (46,880 espectadores) televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Athletic de Bilbao Valencia Goles 0 1 Remates Fuera 5 2 Remates 15 6 Pases Totales 405 354 Corners 13 5 Faltas 9 7 Posesión 55% 45% Tiros Bloqueados 6 1 Fueras de Juego 2 2 Tarjetas Amarillas 2 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 1 Ataques 113 56 Ataques Peligrosos 75 25 Centros 30 10 Saques de Banda 23 20 Saques de Portería 2 7 Tratamientos 1 2 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 9 11 Paradas 2 4 Contra Golpes 1 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 88 34 2 Champions Real Madrid 77 34 3 Champions Villarreal 69 35 4 Champions Atlético 63 35 5 Champions Betis 54 35 6 Europa League Celta 50 35 7 Conference League Getafe 44 34 9 Permanencia Athletic Bilbao 44 35 12 Permanencia Valencia 42 35 18 Descenso Alavés 37 35 19 Descenso Levante 36 35 20 Descenso Real Oviedo 28 34



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 10/05/2026 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Valencia 20/09/2025 LaLiga Valencia 2-0 Athletic Bilbao 18/05/2025 LaLiga Valencia 0-1 Athletic Bilbao 28/08/2024 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Valencia 20/01/2024 LaLiga Valencia 1-0 Athletic Bilbao









-Últimos Resultados del Athletic.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 10/05/2026 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Valencia 02/05/2026 LaLiga Alavés 2-4 Athletic Bilbao 25/04/2026 LaLiga Atlético 3-2 Athletic Bilbao 21/04/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Osasuna 12/04/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-2 Villarreal









-Últimos Resultados del Valencia.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 10/05/2026 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Valencia 02/05/2026 LaLiga Valencia 0-2 Atlético 25/04/2026 LaLiga Valencia 2-1 Girona 21/04/2026 LaLiga Mallorca 1-1 Valencia 11/04/2026 LaLiga Elche 1-0 Valencia









-Próximos partidos del Athletic.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 13/05/2026 19:00 LaLiga Espanyol Athletic Bilbao 17/05/2026 19:00 LaLiga Athletic Bilbao Celta 24/05/2026 19:00 LaLiga Real Madrid Athletic Bilbao









-Próximos partidos del Valencia.

