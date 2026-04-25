Atlético de Madrid 3 - 2 Athletic | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 32 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 25 de abril de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Atlético de Madrid ha ganado este sábado por 3-2 al Athletic en un emocionante partido en el Riyadh Air Metropolitano. El equipo visitante se adelantó en el minuto 23 con un gol de Aitor Paredes, pero los colchoneros reaccionaron tras el descanso. Antoine Griezmann igualó el marcador en el minuto 49, y Alexander Soerloth puso al Atlético por delante con un gol en el 54. Soerloth volvió a marcar en el tiempo añadido, asegurando la victoria para los locales. Aunque Gorka Guruzeta recortó distancias para los visitantes en el minuto 90+7, no fue suficiente para evitar la derrota. El Atlético dominó en posesión y ataques peligrosos, con Griezmann destacando como uno de los jugadores más participativos en el ataque. Con esta victoria, el Atlético de Madrid suma 63 puntos, consolidándose en la cuarta posición de LaLiga y manteniendo sus aspiraciones de clasificarse para la Champions. Por otro lado, el Athletic, con 41 puntos, se mantiene en la novena posición, sin opciones de alcanzar puestos europeos en las jornadas restantes. El Barcelona, con 85 puntos, se mantiene como líder indiscutible de la competición, mientras que el Real Madrid y el Villarreal ocupan las posiciones de acceso directo a la Champions.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID 3 - ATHLETIC DE BILBAO 2 (0-1, al descanso).



--EQUIPOS.

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente (Nahuel Molina, min.63), Marc Pubill, Clement Lenglet, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone (Robin Le Normand, min.72), Pablo Barrios (Johnny Cardoso, min.58), Koke (Obed Vargas, min.72), Alejandro Baena; Antoine Griezmann (Nico Gonzalez, min.63), Alexander Soerloth.



ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Andoni Gorosabel, Daniel Vivian, Aitor Paredes, Yuri Berchiche (Adama Boiro, min.63); Inigo Ruiz de Galarreta (Mikel Vesga, min.70), Alejandro Rego, Inaki Williams (Alex Berenguer, min.70), Unai Gomez (Oihan Sancet, min.63), Nico Williams (Robert Navarro, min.70), Gorka Guruzeta.



--GOLES.

0-1, min.23: Aitor Paredes (Inigo Ruiz de Galarreta) .

1-1, min.49: Antoine Griezmann.

2-1, min.54: Alexander Soerloth (Alejandro Baena) .

3-1, min.90(+3): Alexander Soerloth (Nahuel Molina) .

3-2, min.90(+7): Gorka Guruzeta (Alejandro Rego) .





--ÁRBITRO.

Jesus Gil, asistido en las bandas por Angel Nevado y Javier Martinez, en el VAR: Juan Luis Pulido y Luis Mario Milla. por parte del ATLÉTICO DE MADRID. por parte del ATHLETIC DE BILBAO.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Riyadh Air Metropolitano (56,598 espectadores) televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Atlético de Madrid Athletic de Bilbao Goles 3 2 Remates Fuera 2 6 Remates 6 12 Pases Totales 554 460 Corners 3 4 Faltas 8 11 Posesión 54% 46% Tiros Bloqueados 0 2 Fueras de Juego 2 1 Tarjetas Amarillas 0 0 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 2 2 Ataques 95 83 Ataques Peligrosos 51 38 Centros 13 24 Saques de Banda 26 27 Saques de Portería 7 7 Tratamientos 1 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 12 10 Paradas 2 1 Contra Golpes 3 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 85 33 2 Champions Real Madrid 74 33 3 Champions Villarreal 62 32 4 Champions Atlético 60 33 5 Europa League Betis 50 33 6 Conference League Getafe 44 33 9 Permanencia Athletic Bilbao 41 33 18 Descenso Sevilla 34 32 19 Descenso Levante 32 32 20 Descenso Real Oviedo 28 32



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/04/2026 LaLiga Atlético 3-2 Athletic Bilbao 06/12/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Atlético 01/03/2025 LaLiga Atlético 1-0 Athletic Bilbao 31/08/2024 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Atlético 27/04/2024 LaLiga Atlético 3-1 Athletic Bilbao









-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/04/2026 LaLiga Atlético 3-2 Athletic Bilbao 22/04/2026 LaLiga Elche 3-2 Atlético 14/04/2026 Champions Atlético 1-2 Barcelona 11/04/2026 LaLiga Sevilla 2-1 Atlético 08/04/2026 Champions Barcelona 0-2 Atlético









-Últimos Resultados del Athletic.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/04/2026 LaLiga Atlético 3-2 Athletic Bilbao 21/04/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Osasuna 12/04/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-2 Villarreal 05/04/2026 LaLiga Getafe 2-0 Athletic Bilbao 22/03/2026 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Betis









-Próximos partidos del Atlético de Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 29/04/2026 21:00 Champions Atlético Arsenal 02/05/2026 16:15 LaLiga Valencia Atlético 05/05/2026 21:00 Champions Arsenal Atlético









-Próximos partidos del Athletic.

