Atlético de Madrid 0 - 2 Bayern Munich | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Atlético de Madrid 0 - 2 Bayern Munich: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (IV) de Champions - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 3 de noviembre de 2026.

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El Bayern Munich se impuso este martes al Atlético de Madrid por 0-2 en el Riyadh Air Metropolitano, en un partido correspondiente a la fase de grupos de la Champions. El conjunto bávaro dominó el encuentro con una mayor posesión de balón y más remates a puerta, lo que se tradujo en una victoria clara. Lennart Karl abrió el marcador en el minuto 54, aprovechando un buen momento del equipo visitante. Konrad Laimer amplió la ventaja en el minuto 74 tras una asistencia de Harry Kane, asegurando así los tres puntos para los alemanes. A pesar de los intentos del Atlético, el equipo local no logró concretar sus oportunidades, siendo superado en el aspecto ofensivo por el Bayern.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID 0 - BAYERN MUNICH 2 (0-0, al descanso).

-EQUIPOS

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marc Pubill, Robin Le Normand (Koke, min.59), David Hancko, Alejandro Grimaldo; Giuliano Simeone, Pablo Barrios (Rodrigo Mendoza, min.75), Marcos Llorente, Alejandro Baena (Kang-In Lee, min.59); Alexander Soerloth (Ademola Lookman, min.59), Julian Alvarez (Jonathan David, min.75).BAYERN MUNICH: Manuel Neuer; Konrad Laimer (Sacha Boey, min.89), Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Stanisic; Joshua Kimmich, Lennart Karl (Nathaniel Brown, min.68), Alphonso Davies (Min-Jae Kim, min.79), Tom Bischof, Michael Olise, Harry Kane.

-GOLES

0-1, min.54: Lennart Karl.0-2, min.74: Konrad Laimer (Harry Kane) .

-ÁRBITRO

Francois Letexier, asistido en las bandas por Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni, en el VAR: Jerome Brisard y Piotr Lasyk. Amonestó a Giuliano Simeone (min.80), por parte de ATLÉTICO DE MADRID. Amonestó a Joshua Kimmich (min.57), Josip Stanisic (min.90+1), por parte de BAYERN MUNICH.

-INCIDENCIAS VAR

Min.81: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Bayern Múnich.Min.82: REVISIÓN del VAR finalizada - No se ha tomado ninguna medida adicional tras la misma.

-ESTADIO

Riyadh Air Metropolitano

Estadísticas del partido

Estadística Atlético de Madrid Bayern Munich Goles 0 2 Remates Fuera 4 9 Remates 8 18 Pases Totales 450 639 Corners 4 4 Faltas 13 3 Posesión 41% 59% Tiros Bloqueados 1 4 Fueras de Juego 0 4 Tarjetas Amarillas 1 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 1 Ataques 76 151 Ataques Peligrosos 36 74 Centros 14 19 Saques de Banda 16 14 Saques de Portería 13 5 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 3 Tiros de Falta 7 13 Paradas 3 3 Contra Golpes 3 7

Clasificación Actual

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Paris Saint-Germain 12 4 3 Barcelona 9 4 4 Aston Villa 9 4 5 Liverpool 9 3 6 Real Madrid 9 3 7 Sporting CP 9 4 8 Real Betis 9 3 14 Bayern Munich 8 4 15 Arsenal 7 3 16 VfB Stuttgart 7 4 22 Como 6 3 23 Manchester City 6 3 24 Club Brugge 6 3 25 Inter 6 4 26 LASK 6 4 27 Borussia Dortmund 6 3 28 Manchester United 6 4 37 Galatasaray 6 4 38 Roma 4 4 39 Shakhtar Donetsk 4 4 40 PSV Eindhoven 4 3 44 Atlético de Madrid 4 4 45 Bodo/Glimt 4 4 51 Napoles 3 3 52 Sabah FK 3 3 53 Lens 3 3 54 AEK Athenas 3 3 54 Leipzig 3 3 56 Villareal 3 4 57 Feyenoord 3 4 60 Fenerbahce 2 3 64 Slavia Prague 1 3 65 Viking 1 3 66 Lille 1 4 70 Oporto 0 3 71 Slovan Bratislava 0 4

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