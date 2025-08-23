Atlético de Madrid 1 - 1 Elche | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 23 de agosto de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En un encuentro disputado en el Riyadh Air Metropolitano, Atlético de Madrid y Elche terminaron empatados a un gol, resultado que se estableció ya en la primera mitad del partido. Los goles llegaron temprano, con Alexander Soerloth abriendo el marcador para los locales en el minuto 8, asistido por David Hancko, mientras que Rafa Mir igualó para el Elche en el minuto 15, gracias a una asistencia de Alvaro Rodriguez. El Atlético de Madrid mostró mayor iniciativa, evidenciado por una posesión del 58% y un mayor número de remates, aunque ambos equipos realizaron cinco sustituciones en busca de la victoria.
La recta final del partido estuvo marcada por una revisión del VAR en el minuto 90(+5), donde se evaluó un posible penalti para el Atlético de Madrid, pero tras la revisión, el árbitro decidió no tomar más acciones, manteniendo el resultado intacto. A pesar de los esfuerzos y la presión ejercida, especialmente por parte del Atlético de Madrid que buscaba capitalizar su dominio en el juego, el marcador no se movió, culminando el encuentro con un empate que deja a ambos equipos reflexionando sobre las oportunidades perdidas.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID 1 - ELCHE 1 (1-1, al descanso).
--EQUIPOS.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, David Hancko, Matteo Ruggeri (Javi Galan, min.75); Giuliano Simeone (Nahuel Molina, min.75), Pablo Barrios, Johnny Cardoso (Antoine Griezmann, min.68), Thiago Almada (Conor Gallagher, min.68); Alexander Soerloth (Giacomo Raspadori, min.68), Julian Alvarez.
ELCHE: Matias Dituro; Alvaro Nunez, Pedro Bigas (Leo Petrot, min.82), David Affengruber; John Donald (Victor Chust, min.46), Aleix Febas, Marc Aguado (Federico Redondo, min.85), Rodrigo Mendoza (Martim Neto, min.68), German Valera; Rafa Mir (Andre Silva, min.67), Alvaro Rodriguez.
--GOLES.
1-0, min.8: Alexander Soerloth (David Hancko) .
1-1, min.15: Rafa Mir (Alvaro Rodriguez) .
Amarilla al banquillo, a Diego Simeone del Atlético en el minuto 90 +6.
--ÁRBITRO.
Cesar Soto, asistido en las bandas por Carlos Alvarez y Ruben Becerril, en el VAR: Javier Iglesias y Mateo Busquets. por parte del ATLÉTICO DE MADRID. Amonestó a Aleix Febas (min.29), Rodrigo Mendoza (min.45), Matias Dituro (min.90), por parte del ELCHE.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.90(+5) : VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible penalti para el Atlético de Madrid.
Min.90(+6) : REVISIÓN DE VAR - No se han tomado más acciones después de la revisión de VAR.
--ESTADIO.
Riyadh Air Metropolitano
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Atlético de Madrid
| Elche
|Goles
| 1
| 1
|Remates Fuera
| 3
| 1
|Remates
| 12
| 4
|Pases Totales
| 206
| 225
|Corners
| 10
| 2
|Faltas
| 14
| 7
|Posesión
| 58%
| 42%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 1
|Fueras de Juego
| 3
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 0
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 1
|Ataques
| 547
| 412
|Ataques Peligrosos
| 72
| 18
|Centros
| 19
| 3
|Saques de Banda
| 12
| 6
|Saques de Portería
| 4
| 10
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 7
| 17
|Paradas
| 1
| 5
|Contra Golpes
| 1
| 3
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Betis
| 4
| 2
|2
| Champions
| Barcelona
| 3
| 1
|3
| Champions
| Rayo
| 3
| 1
|4
| Champions
| Getafe
| 3
| 1
|5
| Champions
| Villarreal
| 3
| 1
|6
| Europa League
| Athletic Bilbao
| 3
| 1
|7
| Europa League
| Espanyol
| 3
| 1
|8
| Conference League
| Real Madrid
| 3
| 1
|10
| Permanencia
| Elche
| 2
| 2
|13
| Permanencia
| Atlético
| 1
| 2
|18
| Descenso
| Osasuna
| 0
| 1
|19
| Descenso
| Girona
| 0
| 1
|20
| Descenso
| Oviedo
| 0
| 1
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/08/2025
| LaLiga
| Atlético
| 1-1
| Elche
|14/05/2023
| LaLiga
| Elche
| 1-0
| Atlético
-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/08/2025
| LaLiga
| Atlético
| 1-1
| Elche
|17/08/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 2-1
| Atlético
|25/05/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-4
| Atlético
|18/05/2025
| LaLiga
| Atlético
| 4-1
| Betis
|15/05/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Atlético
-Últimos Resultados del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/08/2025
| LaLiga
| Atlético
| 1-1
| Elche
|18/08/2025
| LaLiga
| Elche
| 1-1
| Betis
|01/06/2025
| LaLiga
| Deportivo La Coruna
| 0-4
| Elche
|25/05/2025
| LaLiga
| Elche
| 2-0
| Malaga
|17/05/2025
| LaLiga
| Elche
| 1-2
| SD Huesca
-Próximos partidos del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|30/08/2025 17:00
| LaLiga
| Alavés
| Atlético
|14/09/2025 19:00
| LaLiga
| Atlético
| Villarreal
|21/09/2025 19:00
| LaLiga
| Mallorca
| Atlético
-Próximos partidos del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|29/08/2025 19:30
| LaLiga
| Elche
| Levante
|12/09/2025 21:00
| LaLiga
| Sevilla
| Elche
|21/09/2025 19:00
| LaLiga
| Elche
| Oviedo