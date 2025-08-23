Atlético de Madrid 1 - 1 Elche | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 23 de agosto de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En un encuentro disputado en el Riyadh Air Metropolitano, Atlético de Madrid y Elche terminaron empatados a un gol, resultado que se estableció ya en la primera mitad del partido. Los goles llegaron temprano, con Alexander Soerloth abriendo el marcador para los locales en el minuto 8, asistido por David Hancko, mientras que Rafa Mir igualó para el Elche en el minuto 15, gracias a una asistencia de Alvaro Rodriguez. El Atlético de Madrid mostró mayor iniciativa, evidenciado por una posesión del 58% y un mayor número de remates, aunque ambos equipos realizaron cinco sustituciones en busca de la victoria. La recta final del partido estuvo marcada por una revisión del VAR en el minuto 90(+5), donde se evaluó un posible penalti para el Atlético de Madrid, pero tras la revisión, el árbitro decidió no tomar más acciones, manteniendo el resultado intacto. A pesar de los esfuerzos y la presión ejercida, especialmente por parte del Atlético de Madrid que buscaba capitalizar su dominio en el juego, el marcador no se movió, culminando el encuentro con un empate que deja a ambos equipos reflexionando sobre las oportunidades perdidas.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID 1 - ELCHE 1 (1-1, al descanso).



--EQUIPOS.

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, David Hancko, Matteo Ruggeri (Javi Galan, min.75); Giuliano Simeone (Nahuel Molina, min.75), Pablo Barrios, Johnny Cardoso (Antoine Griezmann, min.68), Thiago Almada (Conor Gallagher, min.68); Alexander Soerloth (Giacomo Raspadori, min.68), Julian Alvarez.



ELCHE: Matias Dituro; Alvaro Nunez, Pedro Bigas (Leo Petrot, min.82), David Affengruber; John Donald (Victor Chust, min.46), Aleix Febas, Marc Aguado (Federico Redondo, min.85), Rodrigo Mendoza (Martim Neto, min.68), German Valera; Rafa Mir (Andre Silva, min.67), Alvaro Rodriguez.



--GOLES.

1-0, min.8: Alexander Soerloth (David Hancko) .

1-1, min.15: Rafa Mir (Alvaro Rodriguez) .

Amarilla al banquillo, a Diego Simeone del Atlético en el minuto 90 +6.





--ÁRBITRO.

Cesar Soto, asistido en las bandas por Carlos Alvarez y Ruben Becerril, en el VAR: Javier Iglesias y Mateo Busquets. por parte del ATLÉTICO DE MADRID. Amonestó a Aleix Febas (min.29), Rodrigo Mendoza (min.45), Matias Dituro (min.90), por parte del ELCHE.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.90(+5) : VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible penalti para el Atlético de Madrid.



Min.90(+6) : REVISIÓN DE VAR - No se han tomado más acciones después de la revisión de VAR.





--ESTADIO.

Riyadh Air Metropolitano



-Estadísticas del partido.

Estadística Atlético de Madrid Elche Goles 1 1 Remates Fuera 3 1 Remates 12 4 Pases Totales 206 225 Corners 10 2 Faltas 14 7 Posesión 58% 42% Tiros Bloqueados 3 1 Fueras de Juego 3 0 Tarjetas Amarillas 0 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 1 Ataques 547 412 Ataques Peligrosos 72 18 Centros 19 3 Saques de Banda 12 6 Saques de Portería 4 10 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 7 17 Paradas 1 5 Contra Golpes 1 3



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Betis 4 2 2 Champions Barcelona 3 1 3 Champions Rayo 3 1 4 Champions Getafe 3 1 5 Champions Villarreal 3 1 6 Europa League Athletic Bilbao 3 1 7 Europa League Espanyol 3 1 8 Conference League Real Madrid 3 1 10 Permanencia Elche 2 2 13 Permanencia Atlético 1 2 18 Descenso Osasuna 0 1 19 Descenso Girona 0 1 20 Descenso Oviedo 0 1



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/08/2025 LaLiga Atlético 1-1 Elche 14/05/2023 LaLiga Elche 1-0 Atlético









-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/08/2025 LaLiga Atlético 1-1 Elche 17/08/2025 LaLiga Espanyol 2-1 Atlético 25/05/2025 LaLiga Girona 0-4 Atlético 18/05/2025 LaLiga Atlético 4-1 Betis 15/05/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Atlético









-Últimos Resultados del Elche.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/08/2025 LaLiga Atlético 1-1 Elche 18/08/2025 LaLiga Elche 1-1 Betis 01/06/2025 LaLiga Deportivo La Coruna 0-4 Elche 25/05/2025 LaLiga Elche 2-0 Malaga 17/05/2025 LaLiga Elche 1-2 SD Huesca









-Próximos partidos del Atlético de Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 30/08/2025 17:00 LaLiga Alavés Atlético 14/09/2025 19:00 LaLiga Atlético Villarreal 21/09/2025 19:00 LaLiga Mallorca Atlético









-Próximos partidos del Elche.

