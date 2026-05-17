Atlético de Madrid 1 - 0 Girona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 37 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 17 de mayo de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Atlético de Madrid ha ganado este domingo por 1-0 al Girona en la jornada 37 de LaLiga, en un partido disputado en el Riyadh Air Metropolitano. El único gol del encuentro llegó en el minuto 21, cuando Ademola Lookman, asistido por Antoine Griezmann, anotó para los colchoneros. A pesar de que el Girona tuvo más posesión y remates, el conjunto local supo mantener su ventaja. El VAR revisó el gol de Lookman, pero finalmente se mantuvo la decisión inicial del árbitro. Antoine Griezmann fue el jugador más participativo en el ataque del Atlético, contribuyendo con una asistencia clave.
Con esta victoria, el Atlético de Madrid se coloca con 72 puntos, igualando al Villarreal en la tercera posición, aunque el Villarreal tiene un mejor diferencial de goles. El Girona, por su parte, se mantiene con 40 puntos en la 18ª posición, en puestos de descenso, y se jugará la permanencia en la última jornada. Con solo una fecha por disputar, el Barcelona se asegura el título de LaLiga, mientras que el Atlético de Madrid y el Villarreal lucharán por un puesto directo en la Champions. El Girona necesitará una victoria en su último partido y esperar otros resultados para evitar el descenso.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID 1 - GIRONA 0 (1-0, al descanso).
--EQUIPOS.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marc Pubill, Robin Le Normand, David Hancko, Matteo Ruggeri; Koke, Alejandro Baena (Alexander Soerloth, min.61), Obed Vargas (Javi Morcillo, min.61), Giuliano Simeone (Thiago Almada, min.46); Antoine Griezmann, Ademola Lookman (Clement Lenglet, min.63).
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez (David Lopez, min.77), Alejandro Frances, Vitor Reis, Alex Moreno; Ivan Martin, Axel Witsel (Fran Beltran, min.56), Bryan Gil (Cristhian Stuani, min.56), Azzedine Ounahi, Joel Roca (Claudio Echeverri, min.63), Viktor Tsigankov.
--GOLES.
1-0, min.21: Ademola Lookman (Antoine Griezmann) .
--ÁRBITRO.
Alejandro Muniz, asistido en las bandas por Diego Sanchez y Angel Nevado, en el VAR: Pablo Gonzalez y Mateo Busquets. Amonestó a Robin Le Normand (min.23), Javi Morcillo (min.85), por parte del ATLÉTICO DE MADRID. por parte del GIRONA.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.22: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en progreso, un gol potencial para el Atlético Madrid.
Min.23: ¡EL GOL SE MANTIENE! - Después de revisar la situación, el árbitro decide que el gol del Atlético Madrid se mantiene.
--ESTADIO.
Riyadh Air Metropolitano
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Atlético de Madrid
| Girona
|Goles
| 1
| 0
|Remates Fuera
| 10
| 7
|Remates
| 17
| 25
|Pases Totales
| 425
| 474
|Corners
| 9
| 8
|Faltas
| 7
| 9
|Posesión
| 47%
| 53%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 7
|Fueras de Juego
| 2
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 0
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 0
|Ataques
| 69
| 139
|Ataques Peligrosos
| 48
| 89
|Centros
| 22
| 25
|Saques de Banda
| 10
| 11
|Saques de Portería
| 9
| 8
|Tratamientos
| 0
| 2
|Sustituciones
| 4
| 4
|Tiros de Falta
| 10
| 9
|Paradas
| 11
| 3
|Contra Golpes
| 1
| 1
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-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 91
| 36
|2
| Champions
| Real Madrid
| 83
| 37
|3
| Champions
| Villarreal
| 69
| 37
|4
| Champions
| Atlético
| 69
| 37
|5
| Champions
| Betis
| 57
| 36
|6
| Europa League
| Celta
| 51
| 37
|7
| Conference League
| Getafe
| 48
| 37
|18
| Descenso
| Girona
| 40
| 37
|19
| Descenso
| Mallorca
| 39
| 37
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 29
| 37
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/05/2026
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Girona
|21/12/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-3
| Atlético
|25/05/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-4
| Atlético
|25/08/2024
| LaLiga
| Atlético
| 3-0
| Girona
|13/04/2024
| LaLiga
| Atlético
| 3-1
| Girona
-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/05/2026
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Girona
|12/05/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-2
| Atlético
|09/05/2026
| LaLiga
| Atlético
| 0-1
| Celta
|05/05/2026
| Champions
| Arsenal
| 1-0
| Atlético
|02/05/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-2
| Atlético
-Últimos Resultados del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/05/2026
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Girona
|14/05/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-1
| Real Sociedad
|11/05/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Girona
|01/05/2026
| LaLiga
| Girona
| 0-1
| Mallorca
|25/04/2026
| LaLiga
| Valencia
| 2-1
| Girona
-Próximos partidos del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|24/05/2026 21:00
| LaLiga
| Villarreal
| Atlético
-Próximos partidos del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|23/05/2026 21:00
| LaLiga
| Girona
| Elche