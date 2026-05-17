Atlético de Madrid 1 - 0 Girona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 37 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 17 de mayo de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Atlético de Madrid ha ganado este domingo por 1-0 al Girona en la jornada 37 de LaLiga, en un partido disputado en el Riyadh Air Metropolitano. El único gol del encuentro llegó en el minuto 21, cuando Ademola Lookman, asistido por Antoine Griezmann, anotó para los colchoneros. A pesar de que el Girona tuvo más posesión y remates, el conjunto local supo mantener su ventaja. El VAR revisó el gol de Lookman, pero finalmente se mantuvo la decisión inicial del árbitro. Antoine Griezmann fue el jugador más participativo en el ataque del Atlético, contribuyendo con una asistencia clave.

Con esta victoria, el Atlético de Madrid se coloca con 72 puntos, igualando al Villarreal en la tercera posición, aunque el Villarreal tiene un mejor diferencial de goles. El Girona, por su parte, se mantiene con 40 puntos en la 18ª posición, en puestos de descenso, y se jugará la permanencia en la última jornada. Con solo una fecha por disputar, el Barcelona se asegura el título de LaLiga, mientras que el Atlético de Madrid y el Villarreal lucharán por un puesto directo en la Champions. El Girona necesitará una victoria en su último partido y esperar otros resultados para evitar el descenso.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID 1 - GIRONA 0 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marc Pubill, Robin Le Normand, David Hancko, Matteo Ruggeri; Koke, Alejandro Baena (Alexander Soerloth, min.61), Obed Vargas (Javi Morcillo, min.61), Giuliano Simeone (Thiago Almada, min.46); Antoine Griezmann, Ademola Lookman (Clement Lenglet, min.63).



GIRONA: Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez (David Lopez, min.77), Alejandro Frances, Vitor Reis, Alex Moreno; Ivan Martin, Axel Witsel (Fran Beltran, min.56), Bryan Gil (Cristhian Stuani, min.56), Azzedine Ounahi, Joel Roca (Claudio Echeverri, min.63), Viktor Tsigankov.



--GOLES.

1-0, min.21: Ademola Lookman (Antoine Griezmann) .





--ÁRBITRO.

Alejandro Muniz, asistido en las bandas por Diego Sanchez y Angel Nevado, en el VAR: Pablo Gonzalez y Mateo Busquets. Amonestó a Robin Le Normand (min.23), Javi Morcillo (min.85), por parte del ATLÉTICO DE MADRID. por parte del GIRONA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.22: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en progreso, un gol potencial para el Atlético Madrid.



Min.23: ¡EL GOL SE MANTIENE! - Después de revisar la situación, el árbitro decide que el gol del Atlético Madrid se mantiene.





--ESTADIO.

Riyadh Air Metropolitano



-Estadísticas del partido.

Estadística Atlético de Madrid Girona Goles 1 0 Remates Fuera 10 7 Remates 17 25 Pases Totales 425 474 Corners 9 8 Faltas 7 9 Posesión 47% 53% Tiros Bloqueados 3 7 Fueras de Juego 2 1 Tarjetas Amarillas 2 0 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 0 Ataques 69 139 Ataques Peligrosos 48 89 Centros 22 25 Saques de Banda 10 11 Saques de Portería 9 8 Tratamientos 0 2 Sustituciones 4 4 Tiros de Falta 10 9 Paradas 11 3 Contra Golpes 1 1



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-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 91 36 2 Champions Real Madrid 83 37 3 Champions Villarreal 69 37 4 Champions Atlético 69 37 5 Champions Betis 57 36 6 Europa League Celta 51 37 7 Conference League Getafe 48 37 18 Descenso Girona 40 37 19 Descenso Mallorca 39 37 20 Descenso Real Oviedo 29 37



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/05/2026 LaLiga Atlético 1-0 Girona 21/12/2025 LaLiga Girona 0-3 Atlético 25/05/2025 LaLiga Girona 0-4 Atlético 25/08/2024 LaLiga Atlético 3-0 Girona 13/04/2024 LaLiga Atlético 3-1 Girona









-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/05/2026 LaLiga Atlético 1-0 Girona 12/05/2026 LaLiga Osasuna 1-2 Atlético 09/05/2026 LaLiga Atlético 0-1 Celta 05/05/2026 Champions Arsenal 1-0 Atlético 02/05/2026 LaLiga Valencia 0-2 Atlético









-Últimos Resultados del Girona.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/05/2026 LaLiga Atlético 1-0 Girona 14/05/2026 LaLiga Girona 1-1 Real Sociedad 11/05/2026 LaLiga Rayo 1-1 Girona 01/05/2026 LaLiga Girona 0-1 Mallorca 25/04/2026 LaLiga Valencia 2-1 Girona









-Próximos partidos del Atlético de Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 24/05/2026 21:00 LaLiga Villarreal Atlético









-Próximos partidos del Girona.

