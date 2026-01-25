Atlético de Madrid 3 - 0 Mallorca | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Atlético de Madrid 3 - 0 Mallorca: resumen y estadísticas del partido de la jornada 21 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 25 de enero de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Atlético de Madrid se impuso con autoridad al Mallorca por un contundente 3-0 en el encuentro disputado en el Riyadh Air Metropolitano, con goles de Alexander Soerloth al minuto 22, un autogol de David Lopez al 75 y Thiago Almada cerrando la cuenta al minuto 87. Los locales dominaron el juego desde el inicio, reflejando su superioridad en la posesión del balón con un 61% frente al 39% del Mallorca, y siendo más efectivos en el ataque con un total de 16 remates, frente a los 6 de su rival. Este triunfo permite al Atlético de Madrid afianzarse en la tercera posición de la tabla con 44 puntos, manteniendo vivas sus aspiraciones en la liga. El partido no contó con incidencias relevantes por parte del VAR, y las decisiones arbitrales no alteraron el curso del encuentro. El Atlético de Madrid mostró una sólida actuación defensiva, no concediendo espacios al Mallorca y limitando sus oportunidades de gol. La actuación destacada de Alexander Soerloth, no solo por su gol sino también por su participación activa en el ataque, fue clave para el desenlace favorable para los locales. Con este resultado, el Mallorca se mantiene en la decimosexta posición, sumando 21 puntos y enfrentándose a la presión de la lucha por la permanencia en la categoría.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID 3 - MALLORCA 0 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Jose Gimenez, Marc Pubill, David Hancko; Giuliano Simeone (Koke, min.79), Pablo Barrios, Johnny Cardoso (Robin Le Normand, min.72), Alejandro Baena (Nico Gonzalez, min.59); Alexander Soerloth (Thiago Almada, min.72), Julian Alvarez.



MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo (Mateu Morey, min.74), David Lopez, Johan Mojica, Martin Valjent; Samu, Omar Mascarell, Sergi Darder (Pablo Torre, min.74), Antonio Sanchez (Takuma Asano, min.63); Mateo Joseph (Jan Virgili, min.63), Vedat Muriqi.



--GOLES.

1-0, min.22: Alexander Soerloth.

2-0, min.75: David Lopez (pp).

3-0, min.87: Thiago Almada.

Gol en propia puerta David Lopez en el minuto 75 .





--ÁRBITRO.

Jose Sanchez, asistido en las bandas por Raul Cabanero y Juan Lopez, en el VAR: Daniel Trujillo y Pablo Gonzalez. Amonestó a Jose Gimenez (min.55), Nico Gonzalez (min.62), por parte del ATLÉTICO DE MADRID. Amonestó a David Lopez (min.86), por parte del MALLORCA.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Riyadh Air Metropolitano (55,028 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Atlético de Madrid Mallorca Goles 3 0 Remates Fuera 5 4 Remates 16 6 Pases Totales 555 355 Corners 10 3 Faltas 10 6 Posesión 61% 39% Tiros Bloqueados 3 1 Fueras de Juego 0 0 Tarjetas Amarillas 2 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 0 Ataques 120 102 Ataques Peligrosos 73 25 Centros 33 14 Saques de Banda 27 13 Saques de Portería 8 6 Tratamientos 0 0 Sustituciones 4 4 Tiros de Falta 6 10 Paradas 1 6 Contra Golpes 0 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 51 21 2 Champions Barcelona 49 20 3 Champions Atlético 44 21 4 Champions Villarreal 41 20 5 Europa League Espanyol 34 21 6 Conference League Betis 32 20 16 Permanencia Mallorca 21 21 18 Descenso Alavés 19 20 19 Descenso Levante 17 20 20 Descenso Real Oviedo 13 20



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/01/2026 LaLiga Atlético 3-0 Mallorca 21/09/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Atlético 01/02/2025 LaLiga Atlético 2-0 Mallorca 10/11/2024 LaLiga Mallorca 0-1 Atlético 04/05/2024 LaLiga Mallorca 0-1 Atlético









-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/01/2026 LaLiga Atlético 3-0 Mallorca 21/01/2026 Champions Galatasaray 1-1 Atlético 18/01/2026 LaLiga Atlético 1-0 Alavés 04/01/2026 LaLiga Real Sociedad 1-1 Atlético 21/12/2025 LaLiga Girona 0-3 Atlético









-Últimos Resultados del Mallorca.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/01/2026 LaLiga Atlético 3-0 Mallorca 17/01/2026 LaLiga Mallorca 3-2 Athletic Bilbao 11/01/2026 LaLiga Rayo 2-1 Mallorca 04/01/2026 LaLiga Mallorca 1-2 Girona 19/12/2025 LaLiga Valencia 1-1 Mallorca









-Próximos partidos del Atlético de Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 28/01/2026 21:00 Champions Atlético Bodoe/Glimt 31/01/2026 18:30 LaLiga Levante Atlético 08/02/2026 18:30 LaLiga Atlético Betis









-Próximos partidos del Mallorca.

