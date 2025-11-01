Atlético de Madrid 3 - 0 Sevilla | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 1 de noviembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Atlético de Madrid ha ganado este sábado 11/1/2025 4:15:00 PM por 3-0 al Sevilla en el primer partido de la jornada 11 en LaLiga EA Sports. Los rojiblancos aprovecharon la fragilidad defensiva de su adversario en la segunda mitad del encuentro. Los goles del Atlético de Madrid fueron obra de Julian Alvarez de penalti en el minuto 64, Thiago Almada en el 77 y Antoine Griezmann en el 90. Thiago Almada fue el jugador más participativo en ataque para el conjunto local. Además, el VAR intervino en dos ocasiones, otorgando un penalti a favor del Atlético de Madrid que fue transformado por Julian Alvarez.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID 3 - SEVILLA 0 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Jose Gimenez, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone (Giacomo Raspadori, min.86), Koke, Alejandro Baena (Antoine Griezmann, min.74), Nico Gonzalez (Conor Gallagher, min.69); Alexander Soerloth (Thiago Almada, min.68), Julian Alvarez (Nahuel Molina, min.86).



SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Jose Angel Carmona, Cesar Azpilicueta (Tanguy Nianzou, min.46), Marcao, Gabriel Suazo; Batista Mendy (Nemanja Gudelj, min.46), Djibril Sow, Juanlu Sanchez (Akor Adams, min.72), Gerard Fernandez (Alfon Gonzalez, min.79), Ruben Vargas, Isaac Romero (Chidera Ejuke, min.79).



--GOLES.

1-0, min.64: Julian Alvarez, de penalti.

2-0, min.77: Thiago Almada (Giuliano Simeone) .

3-0, min.90: Antoine Griezmann (Thiago Almada) .





--ÁRBITRO.

Francisco Jose Hernandez, asistido en las bandas por Ivan Masso y Abraham Perez, en el VAR: Javier Iglesias y Juan Martinez. por parte del ATLÉTICO DE MADRID. Amonestó a Isaac Romero (min.54), Tanguy Nianzou (min.63), Marcao (min.78), por parte del SEVILLA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.45(+2) : ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, posible penalti a favor de Atlético de Madrid.



Min.45(+2) : REVISIÓN DEL VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.



Min.62: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para el Atlético de Madrid.



Min.63: Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió otorgar un penalti a favor del Atlético de Madrid.





--ESTADIO.

Riyadh Air Metropolitano televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Atlético de Madrid Sevilla Goles 3 0 Remates Fuera 4 6 Remates 12 9 Pases Totales 245 270 Corners 9 4 Faltas 9 12 Posesión 47% 53% Tiros Bloqueados 3 1 Fueras de Juego 0 0 Tarjetas Amarillas 0 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 2 0 Ataques 118 98 Ataques Peligrosos 53 33 Centros 11 4 Saques de Banda 16 14 Saques de Portería 6 7 Tratamientos 5 1 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 12 9 Paradas 2 2 Contra Golpes 1 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 27 10 2 Champions Villarreal 23 11 3 Champions Barcelona 22 10 4 Champions Atlético 22 11 5 Europa League Espanyol 18 10 6 Conference League Getafe 17 11 11 Permanencia Sevilla 13 11 18 Descenso Valencia 9 10 19 Descenso Real Oviedo 7 10 20 Descenso Girona 7 11



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/11/2025 LaLiga Atlético 3-0 Sevilla 06/04/2025 LaLiga Sevilla 1-2 Atlético 08/12/2024 LaLiga Atlético 4-3 Sevilla 11/02/2024 LaLiga Sevilla 1-0 Atlético 23/12/2023 LaLiga Atlético 1-0 Sevilla









-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/11/2025 LaLiga Atlético 3-0 Sevilla 27/10/2025 LaLiga Betis 0-2 Atlético 21/10/2025 Champions Arsenal 4-0 Atlético 18/10/2025 LaLiga Atlético 1-0 Osasuna 05/10/2025 LaLiga Celta 1-1 Atlético









-Últimos Resultados del Sevilla.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/11/2025 LaLiga Atlético 3-0 Sevilla 24/10/2025 LaLiga Real Sociedad 2-1 Sevilla 18/10/2025 LaLiga Sevilla 1-3 Mallorca 05/10/2025 LaLiga Sevilla 4-1 Barcelona 28/09/2025 LaLiga Rayo 0-1 Sevilla









-Próximos partidos del Atlético de Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 04/11/2025 21:00 Champions Atlético Union St.Gilloise 08/11/2025 18:30 LaLiga Atlético Levante 23/11/2025 18:30 LaLiga Getafe Atlético









-Próximos partidos del Sevilla.

