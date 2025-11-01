Atlético de Madrid 3 - 0 Sevilla | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 1 de noviembre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Atlético de Madrid ha ganado este sábado 11/1/2025 4:15:00 PM por 3-0 al Sevilla en el primer partido de la jornada 11 en LaLiga EA Sports. Los rojiblancos aprovecharon la fragilidad defensiva de su adversario en la segunda mitad del encuentro.
Los goles del Atlético de Madrid fueron obra de Julian Alvarez de penalti en el minuto 64, Thiago Almada en el 77 y Antoine Griezmann en el 90. Thiago Almada fue el jugador más participativo en ataque para el conjunto local. Además, el VAR intervino en dos ocasiones, otorgando un penalti a favor del Atlético de Madrid que fue transformado por Julian Alvarez.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID 3 - SEVILLA 0 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Jose Gimenez, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone (Giacomo Raspadori, min.86), Koke, Alejandro Baena (Antoine Griezmann, min.74), Nico Gonzalez (Conor Gallagher, min.69); Alexander Soerloth (Thiago Almada, min.68), Julian Alvarez (Nahuel Molina, min.86).
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Jose Angel Carmona, Cesar Azpilicueta (Tanguy Nianzou, min.46), Marcao, Gabriel Suazo; Batista Mendy (Nemanja Gudelj, min.46), Djibril Sow, Juanlu Sanchez (Akor Adams, min.72), Gerard Fernandez (Alfon Gonzalez, min.79), Ruben Vargas, Isaac Romero (Chidera Ejuke, min.79).
--GOLES.
1-0, min.64: Julian Alvarez, de penalti.
2-0, min.77: Thiago Almada (Giuliano Simeone) .
3-0, min.90: Antoine Griezmann (Thiago Almada) .
--ÁRBITRO.
Francisco Jose Hernandez, asistido en las bandas por Ivan Masso y Abraham Perez, en el VAR: Javier Iglesias y Juan Martinez. por parte del ATLÉTICO DE MADRID. Amonestó a Isaac Romero (min.54), Tanguy Nianzou (min.63), Marcao (min.78), por parte del SEVILLA.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.45(+2) : ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, posible penalti a favor de Atlético de Madrid.
Min.45(+2) : REVISIÓN DEL VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.
Min.62: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para el Atlético de Madrid.
Min.63: Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió otorgar un penalti a favor del Atlético de Madrid.
--ESTADIO.
Riyadh Air Metropolitano televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Atlético de Madrid
| Sevilla
|Goles
| 3
| 0
|Remates Fuera
| 4
| 6
|Remates
| 12
| 9
|Pases Totales
| 245
| 270
|Corners
| 9
| 4
|Faltas
| 9
| 12
|Posesión
| 47%
| 53%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 1
|Fueras de Juego
| 0
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 0
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 2
| 0
|Ataques
| 118
| 98
|Ataques Peligrosos
| 53
| 33
|Centros
| 11
| 4
|Saques de Banda
| 16
| 14
|Saques de Portería
| 6
| 7
|Tratamientos
| 5
| 1
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 12
| 9
|Paradas
| 2
| 2
|Contra Golpes
| 1
| 0
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 27
| 10
|2
| Champions
| Villarreal
| 23
| 11
|3
| Champions
| Barcelona
| 22
| 10
|4
| Champions
| Atlético
| 22
| 11
|5
| Europa League
| Espanyol
| 18
| 10
|6
| Conference League
| Getafe
| 17
| 11
|11
| Permanencia
| Sevilla
| 13
| 11
|18
| Descenso
| Valencia
| 9
| 10
|19
| Descenso
| Real Oviedo
| 7
| 10
|20
| Descenso
| Girona
| 7
| 11
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/11/2025
| LaLiga
| Atlético
| 3-0
| Sevilla
|06/04/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-2
| Atlético
|08/12/2024
| LaLiga
| Atlético
| 4-3
| Sevilla
|11/02/2024
| LaLiga
| Sevilla
| 1-0
| Atlético
|23/12/2023
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Sevilla
-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/11/2025
| LaLiga
| Atlético
| 3-0
| Sevilla
|27/10/2025
| LaLiga
| Betis
| 0-2
| Atlético
|21/10/2025
| Champions
| Arsenal
| 4-0
| Atlético
|18/10/2025
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Osasuna
|05/10/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Atlético
-Últimos Resultados del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/11/2025
| LaLiga
| Atlético
| 3-0
| Sevilla
|24/10/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-1
| Sevilla
|18/10/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-3
| Mallorca
|05/10/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 4-1
| Barcelona
|28/09/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-1
| Sevilla
-Próximos partidos del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|04/11/2025 21:00
| Champions
| Atlético
| Union St.Gilloise
|08/11/2025 18:30
| LaLiga
| Atlético
| Levante
|23/11/2025 18:30
| LaLiga
| Getafe
| Atlético
-Próximos partidos del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|08/11/2025 16:15
| LaLiga
| Sevilla
| Osasuna
|24/11/2025 21:00
| LaLiga
| Espanyol
| Sevilla
|30/11/2025 16:15
| LaLiga
| Sevilla
| Betis