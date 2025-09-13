Atlético de Madrid 2 - 0 Villareal | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Atlético de Madrid 2 - 0 Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 4 de LaLiga EA Sports
Atlético de Madrid 2 - 0 Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 4 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 13 septiembre 2025 22:58

Madrid, 13 de septiembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el enfrentamiento en el Riyadh Air Metropolitano, el Atlético de Madrid se impuso por 2-0 al Villarreal, con goles de Pablo Barrios y Nico Gonzalez, lo que refleja el dominio del equipo local tanto en el marcador como en la posesión del balón, con un 61% frente al 39% del Villarreal. El Atlético de Madrid, con esta victoria, se posiciona con 5 puntos tras 4 partidos, mientras que el Villarreal, pese a la derrota, se mantiene con 7 puntos en la misma cantidad de encuentros. La actuación arbitral de Jose Munuera, asistido por Inigo Prieto y Antonio Martinez en las bandas y con Juan Luis Pulido y Raul Gonzalez en el VAR, no registró incidencias significativas que alteraran las decisiones iniciales del partido. El partido estuvo marcado por la iniciativa del Atlético de Madrid, evidenciada en sus 9 remates y 625 pases totales, frente a los 8 remates y 395 pases del Villarreal. Julian Alvarez, quien asistió en el primer gol, y Nico Gonzalez, con su anotación en la segunda mitad, fueron figuras destacadas en el ataque del equipo local. A pesar de las múltiples amonestaciones, con el Atlético de Madrid recibiendo 2 tarjetas amarillas y el Villarreal 4, no hubo expulsiones que afectaran el desarrollo del encuentro. Este resultado deja al Atlético de Madrid en una posición de mejora en la tabla, mientras que el Villarreal deberá buscar recuperarse en sus próximos compromisos para mantenerse en la lucha por los puestos de clasificación a competiciones europeas.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID 2 - VILLAREAL 0 (1-0, al descanso).

--EQUIPOS.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand (Marc Pubill, min.77), Clement Lenglet, Matteo Ruggeri (David Hancko, min.76); Giuliano Simeone, Koke, Pablo Barrios, Nico Gonzalez (Conor Gallagher, min.76); Antoine Griezmann, Julian Alvarez (Alexander Soerloth, min.46).

VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Juan Foyth, Renato Veiga, Sergi Cardona (Alfonso Pedraza, min.79); Tajon Buchanan, Thomas Partey (Pape Gueye, min.64), Daniel Parejo, Alberto Moleiro (Santi Comesana, min.64); Nicolas Pepe (Ayoze Perez, min.64), Georges Mikautadze (Tani Oluwaseyi, min.79).

--GOLES.
1-0, min.9: Pablo Barrios (Julian Alvarez) .
2-0, min.52: Nico Gonzalez (Marcos Llorente) .


--ÁRBITRO.
Jose Munuera, asistido en las bandas por Inigo Prieto y Antonio Martinez, en el VAR: Juan Luis Pulido y Raul Gonzalez. Amonestó a Julian Alvarez (min.32), Matteo Ruggeri (min.73), por parte del ATLÉTICO DE MADRID. Amonestó a Daniel Parejo (min.24), Renato Veiga (min.65), Santiago Mourino (min.84), Alfonso Pedraza (min.90+4), por parte del VILLAREAL.

--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna

--ESTADIO.
Riyadh Air Metropolitano (63,312 espectadores) televisado por Movistar La Liga

-Estadísticas del partido.



Estadística Atlético de Madrid Villareal
Goles 2 0
Remates Fuera 3 4
Remates 9 8
Pases Totales 625 395
Corners 8 3
Faltas 12 15
Posesión 61% 39%
Tiros Bloqueados 2 3
Fueras de Juego 1 0
Tarjetas Amarillas 2 4
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 2 0
Ataques 126 80
Ataques Peligrosos 55 46
Centros 16 13
Saques de Banda 12 15
Saques de Portería 9 5
Tratamientos 1 3
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 15 13
Paradas 1 2
Contra Golpes 1 2



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Real Madrid 12 4
2 Champions Athletic Bilbao 9 4
3 Champions Getafe 9 4
4 Champions Villarreal 7 4
5 Europa League Barcelona 7 3
6 Conference League Espanyol 7 3
9 Permanencia Atlético 5 4
18 Descenso Mallorca 1 3
19 Descenso Levante 0 3
20 Descenso Girona 0 3



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
13/09/2025 LaLiga Atlético 2-0 Villarreal
25/01/2025 LaLiga Atlético 1-1 Villarreal
19/08/2024 LaLiga Villarreal 2-2 Atlético
01/04/2024 LaLiga Villarreal 1-2 Atlético
12/11/2023 LaLiga Atlético 3-1 Villarreal




-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
30/08/2025 LaLiga Alavés 1-1 Atlético
23/08/2025 LaLiga Atlético 1-1 Elche
17/08/2025 LaLiga Espanyol 2-1 Atlético
25/05/2025 LaLiga Girona 0-4 Atlético
18/05/2025 LaLiga Atlético 4-1 Betis




-Últimos Resultados del Villareal.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
31/08/2025 LaLiga Celta 1-1 Villarreal
24/08/2025 LaLiga Villarreal 5-0 Girona
15/08/2025 LaLiga Villarreal 2-0 Oviedo
25/05/2025 LaLiga Villarreal 4-2 Sevilla
18/05/2025 LaLiga Barcelona 2-3 Villarreal




-Próximos partidos del Atlético de Madrid.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
17/09/2025 21:00 Champions Liverpool Atlético
21/09/2025 16:15 LaLiga Mallorca Atlético
24/09/2025 21:30 LaLiga Atlético Rayo




-Próximos partidos del Villareal.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
16/09/2025 21:00 Champions Tottenham Hotspur Villarreal
20/09/2025 18:30 LaLiga Villarreal Osasuna
23/09/2025 21:30 LaLiga Sevilla Villarreal


