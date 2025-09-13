Atlético de Madrid 2 - 0 Villareal | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 13 de septiembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el enfrentamiento en el Riyadh Air Metropolitano, el Atlético de Madrid se impuso por 2-0 al Villarreal, con goles de Pablo Barrios y Nico Gonzalez, lo que refleja el dominio del equipo local tanto en el marcador como en la posesión del balón, con un 61% frente al 39% del Villarreal. El Atlético de Madrid, con esta victoria, se posiciona con 5 puntos tras 4 partidos, mientras que el Villarreal, pese a la derrota, se mantiene con 7 puntos en la misma cantidad de encuentros. La actuación arbitral de Jose Munuera, asistido por Inigo Prieto y Antonio Martinez en las bandas y con Juan Luis Pulido y Raul Gonzalez en el VAR, no registró incidencias significativas que alteraran las decisiones iniciales del partido. El partido estuvo marcado por la iniciativa del Atlético de Madrid, evidenciada en sus 9 remates y 625 pases totales, frente a los 8 remates y 395 pases del Villarreal. Julian Alvarez, quien asistió en el primer gol, y Nico Gonzalez, con su anotación en la segunda mitad, fueron figuras destacadas en el ataque del equipo local. A pesar de las múltiples amonestaciones, con el Atlético de Madrid recibiendo 2 tarjetas amarillas y el Villarreal 4, no hubo expulsiones que afectaran el desarrollo del encuentro. Este resultado deja al Atlético de Madrid en una posición de mejora en la tabla, mientras que el Villarreal deberá buscar recuperarse en sus próximos compromisos para mantenerse en la lucha por los puestos de clasificación a competiciones europeas.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID 2 - VILLAREAL 0 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand (Marc Pubill, min.77), Clement Lenglet, Matteo Ruggeri (David Hancko, min.76); Giuliano Simeone, Koke, Pablo Barrios, Nico Gonzalez (Conor Gallagher, min.76); Antoine Griezmann, Julian Alvarez (Alexander Soerloth, min.46).



VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Juan Foyth, Renato Veiga, Sergi Cardona (Alfonso Pedraza, min.79); Tajon Buchanan, Thomas Partey (Pape Gueye, min.64), Daniel Parejo, Alberto Moleiro (Santi Comesana, min.64); Nicolas Pepe (Ayoze Perez, min.64), Georges Mikautadze (Tani Oluwaseyi, min.79).



--GOLES.

1-0, min.9: Pablo Barrios (Julian Alvarez) .

2-0, min.52: Nico Gonzalez (Marcos Llorente) .





--ÁRBITRO.

Jose Munuera, asistido en las bandas por Inigo Prieto y Antonio Martinez, en el VAR: Juan Luis Pulido y Raul Gonzalez. Amonestó a Julian Alvarez (min.32), Matteo Ruggeri (min.73), por parte del ATLÉTICO DE MADRID. Amonestó a Daniel Parejo (min.24), Renato Veiga (min.65), Santiago Mourino (min.84), Alfonso Pedraza (min.90+4), por parte del VILLAREAL.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Riyadh Air Metropolitano (63,312 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Atlético de Madrid Villareal Goles 2 0 Remates Fuera 3 4 Remates 9 8 Pases Totales 625 395 Corners 8 3 Faltas 12 15 Posesión 61% 39% Tiros Bloqueados 2 3 Fueras de Juego 1 0 Tarjetas Amarillas 2 4 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 2 0 Ataques 126 80 Ataques Peligrosos 55 46 Centros 16 13 Saques de Banda 12 15 Saques de Portería 9 5 Tratamientos 1 3 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 15 13 Paradas 1 2 Contra Golpes 1 2



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 12 4 2 Champions Athletic Bilbao 9 4 3 Champions Getafe 9 4 4 Champions Villarreal 7 4 5 Europa League Barcelona 7 3 6 Conference League Espanyol 7 3 9 Permanencia Atlético 5 4 18 Descenso Mallorca 1 3 19 Descenso Levante 0 3 20 Descenso Girona 0 3



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/09/2025 LaLiga Atlético 2-0 Villarreal 25/01/2025 LaLiga Atlético 1-1 Villarreal 19/08/2024 LaLiga Villarreal 2-2 Atlético 01/04/2024 LaLiga Villarreal 1-2 Atlético 12/11/2023 LaLiga Atlético 3-1 Villarreal









-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 30/08/2025 LaLiga Alavés 1-1 Atlético 23/08/2025 LaLiga Atlético 1-1 Elche 17/08/2025 LaLiga Espanyol 2-1 Atlético 25/05/2025 LaLiga Girona 0-4 Atlético 18/05/2025 LaLiga Atlético 4-1 Betis









-Últimos Resultados del Villareal.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 31/08/2025 LaLiga Celta 1-1 Villarreal 24/08/2025 LaLiga Villarreal 5-0 Girona 15/08/2025 LaLiga Villarreal 2-0 Oviedo 25/05/2025 LaLiga Villarreal 4-2 Sevilla 18/05/2025 LaLiga Barcelona 2-3 Villarreal









-Próximos partidos del Atlético de Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 17/09/2025 21:00 Champions Liverpool Atlético 21/09/2025 16:15 LaLiga Mallorca Atlético 24/09/2025 21:30 LaLiga Atlético Rayo









-Próximos partidos del Villareal.

