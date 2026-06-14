Australia 2 - 0 Turquía | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Australia 2 - 0 Turquía: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 14 de junio de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

Australia ha ganado este domingo por 2-0 a Turquía en el partido correspondiente a la fase de grupos del Mundial, a pesar de que los turcos dominaron en posesión y remates. En el estadio BC Place, el equipo australiano se adelantó en el marcador en el minuto 27 gracias a un gol de Nestory Irankunda, asistido por Paul Okon-Engstler. A pesar de la presión constante de Turquía, que tuvo un 70% de posesión y 29 remates, los australianos ampliaron su ventaja en el minuto 75 con un tanto de Connor Metcalfe. Turquía no logró concretar sus oportunidades, siendo Arda Guler uno de los jugadores más activos en el ataque, pero sin éxito en el marcador.

El encuentro se desarrolló sin incidencias significativas del VAR y sin expulsiones, aunque Yunus Akgun fue amonestado en el minuto 86. A pesar de la superioridad numérica en los ataques, los turcos no pudieron superar la defensa australiana ni al portero Patrick Beach, quien realizó ocho paradas cruciales. Este resultado deja a Australia con una ventaja en el grupo, mientras que Turquía deberá mejorar su eficacia de cara al gol en los próximos encuentros para aspirar a clasificarse a la siguiente fase.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: AUSTRALIA 2 - TURQUÍA 0 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

AUSTRALIA: Patrick Beach; Jacob Italiano (Jason Geria, min.74), Alessandro Circati, Harry Souttar, Cameron Burgess, Jordan Bos (Aziz Behich, min.84); Connor Metcalfe, Aiden O'Neill, Paul Okon-Engstler (Jackson Irvine, min.84), Nestory Irankunda (Nishan Velupillay, min.61), Mohamed Toure (Tete Yengi, min.74).



TURQUÍA: Ugurcan Cakir; Mehmet Zeki Celik (Mert Muldur, min.81), Merih Demiral, Abdulkerim Bardakci, Ferdi Kadioglu; Ismail Yuksek (Salih Ozcan, min.81), Hakan Calhanoglu, Arda Guler, Orkun Kokcu (Yunus Akgun, min.62), Baris Alper Yilmaz (Kenan Yildiz, min.46), Kerem Akturkoglu (Deniz Gul, min.85).



--GOLES.

1-0, min.27: Nestory Irankunda (Paul Okon-Engstler) .

2-0, min.75: Connor Metcalfe.





--ÁRBITRO.

Jesus Valenzuela, asistido en las bandas por Jorge Urrego y Tulio Moreno, en el VAR: Tatiana Guzman y Juan Soto. por parte de AUSTRALIA. Amonestó a Yunus Akgun (min.86), por parte de TURQUÍA.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

BC Place (52.497 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Australia Turquía Goles 2 0 Remates Fuera 4 9 Remates 9 29 Pases Totales 292 719 Corners 5 8 Faltas 12 4 Posesión 30% 70% Tiros Bloqueados 1 12 Fueras de Juego 1 3 Tarjetas Amarillas 0 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 0 Ataques 51 150 Ataques Peligrosos 35 104 Centros 11 29 Saques de Banda 13 24 Saques de Portería 17 6 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 7 13 Paradas 8 2 Contra Golpes 3 2



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Estados Unidos 3 1 2 Clasificado Australia 3 1 3 Tercero ¿? Turquía 0 1 4 Eliminado Paraguay 0 1



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/06/2026 World Cup Grp. D Australia 2-0 Turkiye









-Últimos Resultados de Australia.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/06/2026 World Cup Grp. D Australia 2-0 Turkiye









-Últimos Resultados de Turquía.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/06/2026 World Cup Grp. D Australia 2-0 Turkiye









-Próximos partidos de Australia.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 19/06/2026 21:00 World Cup Grp. D USA Australia 26/06/2026 04:00 World Cup Grp. D Paraguay Australia









-Próximos partidos de Turquía.

