Barcelona 3 - 0 Aston Villa | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Barcelona 3 - 0 Aston Villa: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (IV) de Champions - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 3 de noviembre de 2026.

-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial

El Barcelona ha ganado este martes por 3-0 al Aston Villa en un encuentro de la fase de grupos de la Champions, disputado en el Spotify Camp Nou. El equipo local se adelantó temprano en el marcador gracias a un gol de Lamine Yamal en el minuto 7. Durante la primera mitad, el conjunto azulgrana dominó la posesión y los remates, reflejando su superioridad en el campo. En la segunda parte, Raphinha amplió la ventaja con dos goles en los minutos 52 y 64, consolidando su papel como uno de los jugadores más participativos en ataque para el Barcelona. A pesar de los intentos del Aston Villa, no lograron perforar la defensa del equipo local. El Barcelona mostró un control del juego con un 63% de posesión y un total de 17 remates, mientras que el Aston Villa no pudo aprovechar sus oportunidades a pesar de sus 10 remates. El partido se mantuvo sin expulsiones, aunque el Aston Villa recibió tres tarjetas amarillas. El árbitro del encuentro, Davide Massa, no tuvo que intervenir con el VAR para cambiar ninguna decisión importante. Con esta victoria, el Barcelona se afianza en la lucha por los primeros puestos de su grupo en la competición.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: BARCELONA 3 - ASTON VILLA 0 (1-0, al descanso).

-EQUIPOS

BARCELONA: Joan Garcia; Brian Farinas (Alejandro Balde, min.82), Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo; Rodri (Marc Bernal, min.46), Pedri (Frenkie de Jong, min.70), Lamine Yamal, Fermin Lopez (Gavi, min.69), Anthony Gordon, Raphinha (Gabriel Jesus, min.70).ASTON VILLA: Zion Suzuki; Matty Cash, Victor Nilsson Lindeloef, Pau Torres, Ian Maatsen; Joao Gomes (Ross Barkley, min.62), Boubacar Kamara, John McGinn (Alysson Edward, min.77), Emiliano Buendia (Ibrahim Mbaye, min.62), Johan Manzambi (Leon Goretzka, min.62), Nicolas Jackson (Tammy Abraham, min.77).

-GOLES

1-0, min.7: Lamine Yamal.2-0, min.52: Raphinha (Fermin Lopez) .3-0, min.64: Raphinha (Joao Cancelo) .

-ÁRBITRO

Davide Massa, asistido en las bandas por Filippo Meli y Alessio Berti, en el VAR: Bastian Dankert y Lukas Faehndrich. Amonestó a Raphinha (min.44), por parte de BARCELONA. Amonestó a Ian Maatsen (min.11), Emiliano Buendia (min.31), Nicolas Jackson (min.44), por parte de ASTON VILLA.

-INCIDENCIAS VAR

Ninguna

-ESTADIO

Spotify Camp Nou

Estadísticas del partido

Estadística Barcelona Aston Villa Goles 3 0 Remates Fuera 6 6 Remates 17 10 Pases Totales 615 317 Corners 4 8 Faltas 15 9 Posesión 63% 37% Tiros Bloqueados 2 3 Fueras de Juego 0 3 Tarjetas Amarillas 1 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 2 0 Ataques 100 85 Ataques Peligrosos 50 38 Centros 17 12 Saques de Banda 17 10 Saques de Portería 7 10 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 12 15 Paradas 1 6 Contra Golpes 0 2

Clasificación Actual

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Paris Saint-Germain 12 4 3 Barcelona 9 4 4 Aston Villa 9 4 5 Liverpool 9 3 6 Real Madrid 9 3 7 Sporting CP 9 4 8 Real Betis 9 3 14 Bayern Munich 8 4 15 Arsenal 7 3 16 VfB Stuttgart 7 4 22 Como 6 3 23 Manchester City 6 3 24 Club Brugge 6 3 25 Inter 6 4 26 LASK 6 4 27 Borussia Dortmund 6 3 28 Manchester United 6 4 37 Galatasaray 6 4 38 Roma 4 4 39 Shakhtar Donetsk 4 4 40 PSV Eindhoven 4 3 44 Atlético de Madrid 4 4 45 Bodo/Glimt 4 4 51 Napoles 3 3 52 Sabah FK 3 3 53 Lens 3 3 54 AEK Athenas 3 3 54 Leipzig 3 3 56 Villareal 3 4 57 Feyenoord 3 4 60 Fenerbahce 2 3 64 Slavia Prague 1 3 65 Viking 1 3 66 Lille 1 4 70 Oporto 0 3 71 Slovan Bratislava 0 4

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 03/11/2026 Champions League Barcelona 3-0 Aston Villa

Últimos Resultados de Barcelona

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 03/11/2026 Champions Barcelona 3-0 Aston Villa 31/10/2026 LaLiga Barcelona 6-1 Alavés 25/10/2026 LaLiga Barcelona 1-2 Real Madrid 20/10/2026 Champions Paris Saint-Germain 4-2 Barcelona 17/10/2026 LaLiga Betis 2-5 Barcelona

Últimos Resultados de Aston Villa

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 03/11/2026 Champions Barcelona 3-0 Aston Villa 21/10/2026 Champions Aston Villa 3-1 Viking 14/10/2026 Champions Aston Villa 6-0 Fenerbahce 08/09/2026 Champions Brujas 2-3 Aston Villa 15/04/2025 Champions Aston Villa 3-2 Paris Saint-Germain

Próximos partidos de Barcelona

Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 08/11/2026 21:00 LaLiga Atlético Barcelona 22/11/2026 14:00 LaLiga Barcelona Villarreal 25/11/2026 18:45 Champions Sabah FK Barcelona

Próximos partidos de Aston Villa