Barcelona 3 - 0 Aston Villa | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Barcelona 3 - 0 Aston Villa: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (IV) de Champions - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 3 de noviembre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Barcelona ha ganado este martes por 3-0 al Aston Villa en un encuentro de la fase de grupos de la Champions, disputado en el Spotify Camp Nou. El equipo local se adelantó temprano en el marcador gracias a un gol de Lamine Yamal en el minuto 7. Durante la primera mitad, el conjunto azulgrana dominó la posesión y los remates, reflejando su superioridad en el campo. En la segunda parte, Raphinha amplió la ventaja con dos goles en los minutos 52 y 64, consolidando su papel como uno de los jugadores más participativos en ataque para el Barcelona. A pesar de los intentos del Aston Villa, no lograron perforar la defensa del equipo local.
El Barcelona mostró un control del juego con un 63% de posesión y un total de 17 remates, mientras que el Aston Villa no pudo aprovechar sus oportunidades a pesar de sus 10 remates. El partido se mantuvo sin expulsiones, aunque el Aston Villa recibió tres tarjetas amarillas. El árbitro del encuentro, Davide Massa, no tuvo que intervenir con el VAR para cambiar ninguna decisión importante. Con esta victoria, el Barcelona se afianza en la lucha por los primeros puestos de su grupo en la competición.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: BARCELONA 3 - ASTON VILLA 0 (1-0, al descanso).
-EQUIPOS
BARCELONA: Joan Garcia; Brian Farinas (Alejandro Balde, min.82), Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo; Rodri (Marc Bernal, min.46), Pedri (Frenkie de Jong, min.70), Lamine Yamal, Fermin Lopez (Gavi, min.69), Anthony Gordon, Raphinha (Gabriel Jesus, min.70).
ASTON VILLA: Zion Suzuki; Matty Cash, Victor Nilsson Lindeloef, Pau Torres, Ian Maatsen; Joao Gomes (Ross Barkley, min.62), Boubacar Kamara, John McGinn (Alysson Edward, min.77), Emiliano Buendia (Ibrahim Mbaye, min.62), Johan Manzambi (Leon Goretzka, min.62), Nicolas Jackson (Tammy Abraham, min.77).
-GOLES
1-0, min.7: Lamine Yamal.
2-0, min.52: Raphinha (Fermin Lopez) .
3-0, min.64: Raphinha (Joao Cancelo) .
-ÁRBITRO
Davide Massa, asistido en las bandas por Filippo Meli y Alessio Berti, en el VAR: Bastian Dankert y Lukas Faehndrich. Amonestó a Raphinha (min.44), por parte de BARCELONA. Amonestó a Ian Maatsen (min.11), Emiliano Buendia (min.31), Nicolas Jackson (min.44), por parte de ASTON VILLA.
-INCIDENCIAS VAR
Ninguna
-ESTADIO
Spotify Camp Nou
Estadísticas del partido
|Estadística
| Barcelona
| Aston Villa
|Goles
| 3
| 0
|Remates Fuera
| 6
| 6
|Remates
| 17
| 10
|Pases Totales
| 615
| 317
|Corners
| 4
| 8
|Faltas
| 15
| 9
|Posesión
| 63%
| 37%
|Tiros Bloqueados
| 2
| 3
|Fueras de Juego
| 0
| 3
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 2
| 0
|Ataques
| 100
| 85
|Ataques Peligrosos
| 50
| 38
|Centros
| 17
| 12
|Saques de Banda
| 17
| 10
|Saques de Portería
| 7
| 10
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 12
| 15
|Paradas
| 1
| 6
|Contra Golpes
| 0
| 2
Clasificación Actual
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Paris Saint-Germain
| 12
| 4
|3
| Barcelona
| 9
| 4
|4
| Aston Villa
| 9
| 4
|5
| Liverpool
| 9
| 3
|6
| Real Madrid
| 9
| 3
|7
| Sporting CP
| 9
| 4
|8
| Real Betis
| 9
| 3
|14
| Bayern Munich
| 8
| 4
|15
| Arsenal
| 7
| 3
|16
| VfB Stuttgart
| 7
| 4
|22
| Como
| 6
| 3
|23
| Manchester City
| 6
| 3
|24
| Club Brugge
| 6
| 3
|25
| Inter
| 6
| 4
|26
| LASK
| 6
| 4
|27
| Borussia Dortmund
| 6
| 3
|28
| Manchester United
| 6
| 4
|37
| Galatasaray
| 6
| 4
|38
| Roma
| 4
| 4
|39
| Shakhtar Donetsk
| 4
| 4
|40
| PSV Eindhoven
| 4
| 3
|44
| Atlético de Madrid
| 4
| 4
|45
| Bodo/Glimt
| 4
| 4
|51
| Napoles
| 3
| 3
|52
| Sabah FK
| 3
| 3
|53
| Lens
| 3
| 3
|54
| AEK Athenas
| 3
| 3
|54
| Leipzig
| 3
| 3
|56
| Villareal
| 3
| 4
|57
| Feyenoord
| 3
| 4
|60
| Fenerbahce
| 2
| 3
|64
| Slavia Prague
| 1
| 3
|65
| Viking
| 1
| 3
|66
| Lille
| 1
| 4
|70
| Oporto
| 0
| 3
|71
| Slovan Bratislava
| 0
| 4
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| Champions League
| Barcelona
| 3-0
| Aston Villa
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| Champions
| Barcelona
| 3-0
| Aston Villa
|31/10/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 6-1
| Alavés
|25/10/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 1-2
| Real Madrid
|20/10/2026
| Champions
| Paris Saint-Germain
| 4-2
| Barcelona
|17/10/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-5
| Barcelona
Últimos Resultados de Aston Villa
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|03/11/2026
| Champions
| Barcelona
| 3-0
| Aston Villa
|21/10/2026
| Champions
| Aston Villa
| 3-1
| Viking
|14/10/2026
| Champions
| Aston Villa
| 6-0
| Fenerbahce
|08/09/2026
| Champions
| Brujas
| 2-3
| Aston Villa
|15/04/2025
| Champions
| Aston Villa
| 3-2
| Paris Saint-Germain
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