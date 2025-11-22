Barcelona 4 - 0 Athletic | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 22 de noviembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el encuentro disputado en el Spotify Camp Nou, el Barcelona demostró su superioridad frente al Athletic con un contundente 4-0, consolidando así su dominio en el terreno de juego reflejado en una posesión del 68% y un total de 18 remates, frente a los 10 del equipo visitante. La ofensiva del Barcelona fue liderada por Robert Lewandowski, quien abrió el marcador al minuto 4, seguido por los goles de Ferran Torres en dos ocasiones, primero al cierre de la primera mitad y luego sellando la victoria al minuto 90, además de un gol de Fermin Lopez. La actuación del VAR fue decisiva al anular una tarjeta amarilla a Oihan Sancet del Athletic Bilbao, cambiándola por una tarjeta roja al minuto 54, lo que marcó un punto de inflexión en el juego al dejar al Athletic con un jugador menos. La expulsión de Oihan Sancet no solo dejó al Athletic en desventaja numérica sino que también influyó en el desarrollo posterior del partido, permitiendo al Barcelona capitalizar la superioridad numérica y ampliar su ventaja en el marcador. Este resultado afianza al Barcelona en la cima de la clasificación con 31 puntos tras 13 jornadas, manteniéndose en posición de liderazgo junto al Real Madrid, aunque con un partido más. Por otro lado, el Athletic se queda en la octava posición con 17 puntos, evidenciando la brecha entre ambos equipos tanto en la tabla como en el terreno de juego.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: BARCELONA 4 - ATHLETIC DE BILBAO 0 (2-0, al descanso).



--EQUIPOS.

BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Alejandro Balde (Ronald Araujo, min.46); Fermin Lopez (Marc Casado, min.64), Lamine Yamal, Dani Olmo (Raphinha, min.81), Ferran Torres, Eric Garcia (Marc Bernal, min.74), Robert Lewandowski (Dro Fernandez, min.64).



ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Andoni Gorosabel, Daniel Vivian, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta (Alejandro Rego, min.55), Mikel Jauregizar (Mikel Vesga, min.68), Alex Berenguer (Adama Boiro, min.68), Oihan Sancet, Nico Williams (Robert Navarro, min.55), Unai Gomez (Gorka Guruzeta, min.55).



--GOLES.

1-0, min.4: Robert Lewandowski.

2-0, min.45(+3): Ferran Torres (Lamine Yamal) .

3-0, min.48: Fermin Lopez (Eric Garcia) .

4-0, min.90: Ferran Torres (Lamine Yamal) .





--ÁRBITRO.

Jose Sanchez, asistido en las bandas por Raul Cabanero y Juan Lopez, en el VAR: Daniel Trujillo y Javier Iglesias. por parte del BARCELONA. Amonestó a Inigo Ruiz de Galarreta (min.43), Andoni Gorosabel (min.73), y, además expulsó con tarjeta roja Oihan Sancet (min.54), por parte del ATHLETIC DE BILBAO.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.50: ÁRBITRO - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible gol para el Barcelona.



Min.52: La tarjeta para Oihan Sancet del Athletic Bilbao fue anulada por intervención del VAR.



Min.53: VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, una posible tarjeta para un jugador del Athletic Bilbao.



Min.72: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible penalti para el Barcelona.



Min.72: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial - ¡no otorgar un penalti a favor del Barcelona!



Min.90: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para el Barcelona.



Min.90(+1) : REVISIÓN DEL VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.



Min.50: META ¡EN PIE! - Después de revisar la situación, el árbitro decide que el gol para Barcelona se mantiene.



Min.54: TARJETA ROJA: Después de revisar el partido, el árbitro decide cambiar la tarjeta amarilla originalmente otorgada a Oihan Sancet del Athletic Bilbao por una tarjeta roja.





--ESTADIO.

Spotify Camp Nou televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Barcelona Athletic de Bilbao Goles 4 0 Remates Fuera 5 5 Remates 18 10 Corners 5 7 Faltas 9 9 Posesión 68% 32% Tiros Bloqueados 6 3 Fueras de Juego 7 3 Tarjetas Amarillas 0 2 Tarjetas Rojas 0 1 Asistencias 3 0 Centros 10 16 Saques de Banda 13 11 Saques de Portería 8 7 Tratamientos 4 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 12 16 Paradas 2 3 Contra Golpes 1 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 31 13 2 Champions Real Madrid 31 12 3 Champions Villarreal 26 12 4 Champions Atlético 25 12 5 Europa League Betis 20 12 6 Conference League Espanyol 18 12 8 Permanencia Athletic Bilbao 17 13 18 Descenso Girona 10 12 19 Descenso Levante 9 13 20 Descenso Real Oviedo 8 12



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/11/2025 LaLiga Barcelona 4-0 Athletic Bilbao 25/05/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-3 Barcelona 24/08/2024 LaLiga Barcelona 2-1 Athletic Bilbao 03/03/2024 LaLiga Athletic Bilbao 0-0 Barcelona 22/10/2023 LaLiga Barcelona 1-0 Athletic Bilbao









-Últimos Resultados del Barcelona.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/11/2025 LaLiga Barcelona 4-0 Athletic Bilbao 09/11/2025 LaLiga Celta 2-4 Barcelona 05/11/2025 Champions Brujas 3-3 Barcelona 02/11/2025 LaLiga Barcelona 3-1 Elche 26/10/2025 LaLiga Real Madrid 2-1 Barcelona









-Últimos Resultados del Athletic.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/11/2025 LaLiga Barcelona 4-0 Athletic Bilbao 09/11/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Real Oviedo 05/11/2025 Champions Newcastle United 2-0 Athletic Bilbao 01/11/2025 LaLiga Real Sociedad 3-2 Athletic Bilbao 25/10/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Getafe









-Próximos partidos del Barcelona.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 25/11/2025 21:00 Champions Chelsea Barcelona 29/11/2025 16:15 LaLiga Barcelona Alavés 02/12/2025 21:00 LaLiga Barcelona Atlético









-Próximos partidos del Athletic.

