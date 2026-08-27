Barcelona 2 - 0 Athletic | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 1 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 27 de agosto de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Barcelona ha ganado este jueves por 2-0 al Athletic en el partido correspondiente a la jornada 3 de LaLiga EA Sports, consolidando su posición en el liderato de la clasificación. El equipo dirigido por Hans-Dieter Flick dominó el encuentro desde el inicio, reflejando su superioridad en la posesión del balón y en el número de remates. Raphinha abrió el marcador en el minuto 37, tras una asistencia de Pedri, y Fermin Lopez sentenció el partido en el minuto 82. El Athletic, que no logró inquietar al portero Joan Garcia, sigue sin sumar puntos en la competición. El Barcelona, con esta victoria, se mantiene en la primera posición con 9 puntos, compartiendo el liderato con el Real Madrid y el Sevilla, pero con mejor diferencia de goles.
En el Spotify Camp Nou, el conjunto azulgrana mostró su capacidad ofensiva con un total de 23 remates, destacando la actuación de Raphinha, quien fue el jugador más participativo en ataque. A pesar de las amonestaciones a Xavi Espart y a jugadores del Athletic como Gorka Guruzeta y Johaneko Louisjean, el partido no registró expulsiones ni decisiones arbitrales modificadas por el VAR. Con este triunfo, el Barcelona se perfila como uno de los favoritos para el título, mientras que el Athletic deberá mejorar su rendimiento para salir de los últimos puestos de la tabla.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: BARCELONA 2 - ATHLETIC DE BILBAO 0 (1-0, al descanso).
-EQUIPOS
BARCELONA: Joan Garcia; Eric Garcia (Jules Kounde, min.80), Pau Cubarsi, Gerard Martin, Xavi Espart; Marc Bernal (Dani Olmo, min.63), Pedri (Joao Cancelo, min.85), Fermin Lopez; Lamine Yamal, Raphinha (Rodri, min.63), Anthony Gordon (Karim Adeyemi, min.80).
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Hugo Rincon, Yeray Alvarez, Aymeric Laporte, Johaneko Louisjean (Adama Boiro, min.70); Mikel Jauregizar (Benat Gerenabarrena, min.70), Peio Canales, Inaki Williams (Alex Berenguer, min.60), Oihan Sancet, Nico Williams (Robert Navarro, min.60), Gorka Guruzeta (Alvaro Djalo, min.81).
-GOLES
1-0, min.37: Raphinha (Pedri) .
2-0, min.82: Fermin Lopez.
-ÁRBITRO
Miguel Ortiz, asistido en las bandas por Jose Garrido y Alejandro Estevez, en el VAR: Jorge Figueroa y Raul Gonzalez. Amonestó a Xavi Espart (min.27), por parte de BARCELONA. Amonestó a Gorka Guruzeta (min.48), Johaneko Louisjean (min.62), por parte de ATHLETIC DE BILBAO.
-INCIDENCIAS VAR
Min.30: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Barcelona.
Min.30: REVISIÓN del VAR finalizada - No se ha tomado ninguna medida adicional tras la misma.
-ESTADIO
Spotify Camp Nou (59,326 espectadores) televisado por Dazn
Estadísticas del partido
|Estadística
| Barcelona
| Athletic de Bilbao
|Goles
| 2
| 0
|Remates Fuera
| 9
| 5
|Remates
| 23
| 5
|Pases Totales
| 310
| 135
|Corners
| 12
| 5
|Faltas
| 11
| 6
|Posesión
| 70%
| 30%
|Tiros Bloqueados
| 4
| 0
|Fueras de Juego
| 8
| 5
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 0
|Ataques
| 65
| 35
|Ataques Peligrosos
| 30
| 20
|Centros
| 24
| 14
|Saques de Banda
| 21
| 17
|Saques de Portería
| 6
| 8
|Tratamientos
| 0
| 4
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 11
| 19
|Paradas
| 0
| 8
|Contra Golpes
| 1
| 1
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 6
| 2
|2
| Champions
| Real Madrid
| 6
| 2
|3
| Champions
| Sevilla
| 6
| 2
|4
| Champions
| Betis
| 6
| 2
|5
| Europa League
| Alavés
| 4
| 2
|6
| Conference League
| Atlético
| 4
| 2
|18
| Descenso
| Elche
| 1
| 2
|19
| Descenso
| Athletic Bilbao
| 0
| 2
|20
| Descenso
| Real Sociedad
| 0
| 2
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| 2-0
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| 0-1
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| LaLiga
| Barcelona
| 4-0
| Athletic Bilbao
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| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-3
| Barcelona
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| Barcelona
| 2-1
| Athletic Bilbao
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| 4-2
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| 1-1
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| 2-0
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