Barcelona 2 - 0 Athletic | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 1 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 27 de agosto de 2026.

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El Barcelona ha ganado este jueves por 2-0 al Athletic en el partido correspondiente a la jornada 3 de LaLiga EA Sports, consolidando su posición en el liderato de la clasificación. El equipo dirigido por Hans-Dieter Flick dominó el encuentro desde el inicio, reflejando su superioridad en la posesión del balón y en el número de remates. Raphinha abrió el marcador en el minuto 37, tras una asistencia de Pedri, y Fermin Lopez sentenció el partido en el minuto 82. El Athletic, que no logró inquietar al portero Joan Garcia, sigue sin sumar puntos en la competición. El Barcelona, con esta victoria, se mantiene en la primera posición con 9 puntos, compartiendo el liderato con el Real Madrid y el Sevilla, pero con mejor diferencia de goles. En el Spotify Camp Nou, el conjunto azulgrana mostró su capacidad ofensiva con un total de 23 remates, destacando la actuación de Raphinha, quien fue el jugador más participativo en ataque. A pesar de las amonestaciones a Xavi Espart y a jugadores del Athletic como Gorka Guruzeta y Johaneko Louisjean, el partido no registró expulsiones ni decisiones arbitrales modificadas por el VAR. Con este triunfo, el Barcelona se perfila como uno de los favoritos para el título, mientras que el Athletic deberá mejorar su rendimiento para salir de los últimos puestos de la tabla.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: BARCELONA 2 - ATHLETIC DE BILBAO 0 (1-0, al descanso).

-EQUIPOS

BARCELONA: Joan Garcia; Eric Garcia (Jules Kounde, min.80), Pau Cubarsi, Gerard Martin, Xavi Espart; Marc Bernal (Dani Olmo, min.63), Pedri (Joao Cancelo, min.85), Fermin Lopez; Lamine Yamal, Raphinha (Rodri, min.63), Anthony Gordon (Karim Adeyemi, min.80).ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Hugo Rincon, Yeray Alvarez, Aymeric Laporte, Johaneko Louisjean (Adama Boiro, min.70); Mikel Jauregizar (Benat Gerenabarrena, min.70), Peio Canales, Inaki Williams (Alex Berenguer, min.60), Oihan Sancet, Nico Williams (Robert Navarro, min.60), Gorka Guruzeta (Alvaro Djalo, min.81).

-GOLES

1-0, min.37: Raphinha (Pedri) .2-0, min.82: Fermin Lopez.

-ÁRBITRO

Miguel Ortiz, asistido en las bandas por Jose Garrido y Alejandro Estevez, en el VAR: Jorge Figueroa y Raul Gonzalez. Amonestó a Xavi Espart (min.27), por parte de BARCELONA. Amonestó a Gorka Guruzeta (min.48), Johaneko Louisjean (min.62), por parte de ATHLETIC DE BILBAO.

-INCIDENCIAS VAR

Min.30: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Barcelona.Min.30: REVISIÓN del VAR finalizada - No se ha tomado ninguna medida adicional tras la misma.

-ESTADIO

Spotify Camp Nou (59,326 espectadores) televisado por Dazn

Estadísticas del partido

Estadística Barcelona Athletic de Bilbao Goles 2 0 Remates Fuera 9 5 Remates 23 5 Pases Totales 310 135 Corners 12 5 Faltas 11 6 Posesión 70% 30% Tiros Bloqueados 4 0 Fueras de Juego 8 5 Tarjetas Amarillas 1 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 0 Ataques 65 35 Ataques Peligrosos 30 20 Centros 24 14 Saques de Banda 21 17 Saques de Portería 6 8 Tratamientos 0 4 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 11 19 Paradas 0 8 Contra Golpes 1 1

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 6 2 2 Champions Real Madrid 6 2 3 Champions Sevilla 6 2 4 Champions Betis 6 2 5 Europa League Alavés 4 2 6 Conference League Atlético 4 2 18 Descenso Elche 1 2 19 Descenso Athletic Bilbao 0 2 20 Descenso Real Sociedad 0 2

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