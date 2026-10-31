Barcelona 6 - 1 Deportivo Alavés | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 11 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 31 de octubre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Barcelona ha ganado este sábado por 6-1 al Deportivo Alavés en el Spotify Camp Nou, en un partido donde los locales dominaron con claridad desde el inicio. Raphinha abrió el marcador en el minuto 8, seguido de Fermin Lopez en el 23. Raphinha volvió a marcar en el 41, y Lamine Yamal amplió la ventaja en el tiempo añadido del primer tiempo. En la segunda mitad, Lamine Yamal anotó su segundo gol en el 64, tras una revisión del VAR que confirmó la validez del tanto. Anthony Gordon puso el 6-0 en el 81, y Mariano Diaz marcó el gol del honor para el Alavés en el 84. Con esta victoria, el Barcelona se mantiene en la cima de la clasificación con 33 puntos, asegurando su posición en la próxima edición de la Champions. Lamine Yamal fue el jugador más participativo en ataque, contribuyendo con dos goles y una asistencia.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: BARCELONA 6 - DEPORTIVO ALAVÉS 1 (4-0, al descanso).
-EQUIPOS
BARCELONA: Joan Garcia; Brian Farinas, Joao Cancelo (Alejandro Balde, min.62), Pau Cubarsi, Frenkie de Jong (Gerard Martin, min.82); Rodri, Pedri (Marc Bernal, min.46), Lamine Yamal (Anthony Gordon, min.74), Fermin Lopez, Karim Adeyemi, Raphinha (Gabriel Jesus, min.62).
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Ville Koski, Youssef Enriquez; Angel Perez (Hugo Novoa, min.74), Ander Guevara, Carlos Protesoni (Antonio Martinez, min.46), Denis Suarez (Pablo Ibanez, min.55), Abderrahman Rebbach (Aitor Manas, min.55), Lucas Boye (Mariano Diaz, min.74).
-GOLES
1-0, min.8: Raphinha (Fermin Lopez) .
2-0, min.23: Fermin Lopez (Lamine Yamal) .
3-0, min.41: Raphinha (Fermin Lopez) .
4-0, min.45(+1): Lamine Yamal (Joao Cancelo) .
5-0, min.64: Lamine Yamal (Gabriel Jesus) .
6-0, min.81: Anthony Gordon (Rodri) .
6-1, min.84: Mariano Diaz.
-ÁRBITRO
Adrian Cordero, asistido en las bandas por Israel Barcena y Samuel Garcia, en el VAR: Valentin Pizarro y Guillermo Cuadra. Amonestó a Pedri (min.40), Joao Cancelo (min.58), por parte de BARCELONA. Amonestó a Carlos Protesoni (min.27), Angel Perez (min.45+3), Pablo Ibanez (min.60), por parte de DEPORTIVO ALAVÉS.
-INCIDENCIAS VAR
Min.64: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Barcelona.
Min.65: ¡GOL! Tras una revisión de la jugada, el árbitro cambia su decisión inicial y concede el gol a Barcelona.
-ESTADIO
Spotify Camp Nou (53,523 espectadores) televisado por Movistar La Liga
Estadísticas del partido
|Estadística
| Barcelona
| Deportivo Alavés
|Goles
| 6
| 1
|Remates Fuera
| 3
| 1
|Remates
| 13
| 7
|Pases Totales
| 833
| 242
|Corners
| 3
| 3
|Faltas
| 14
| 12
|Posesión
| 77%
| 23%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 3
|Fueras de Juego
| 1
| 5
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 6
| 0
|Ataques
| 135
| 45
|Ataques Peligrosos
| 64
| 19
|Centros
| 14
| 8
|Saques de Banda
| 18
| 15
|Saques de Portería
| 3
| 5
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 17
| 15
|Paradas
| 2
| 1
|Contra Golpes
| 0
| 1
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 30
| 11
|2
| Champions
| Atlético
| 28
| 11
|3
| Champions
| Real Madrid
| 24
| 10
|4
| Champions
| Betis
| 23
| 11
|5
| Europa League
| Real Sociedad
| 19
| 10
|6
| Conference League
| Sevilla
| 17
| 10
|10
| Permanencia
| Alavés
| 12
| 11
|18
| Descenso
| Getafe
| 9
| 10
|19
| Descenso
| Valencia
| 6
| 10
|20
| Descenso
| Malaga
| 5
| 11
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|31/10/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 6-1
| Alavés
|13/05/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-0
| Barcelona
|29/11/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 3-1
| Alavés
|02/02/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 1-0
| Alavés
|06/10/2024
| LaLiga
| Alavés
| 0-3
| Barcelona
Últimos Resultados de Barcelona
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|31/10/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 6-1
| Alavés
|25/10/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 1-2
| Real Madrid
|20/10/2026
| Champions
| Paris Saint-Germain
| 4-2
| Barcelona
|17/10/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-5
| Barcelona
|13/10/2026
| Champions
| Galatasaray
| 1-4
| Barcelona
Últimos Resultados de Deportivo Alavés
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|31/10/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 6-1
| Alavés
|23/10/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Malaga
|18/10/2026
| LaLiga
| Celta
| 2-1
| Alavés
|10/10/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-2
| Atlético
|19/09/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-0
| Alavés
Próximos partidos de Barcelona
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|03/11/2026 21:00
| Champions
| Barcelona
| Aston Villa
|08/11/2026 21:00
| LaLiga
| Atlético
| Barcelona
|22/11/2026 14:00
| LaLiga
| Barcelona
| Villarreal
Próximos partidos de Deportivo Alavés
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|06/11/2026 21:00
| LaLiga
| Sevilla
| Alavés
|21/11/2026 14:00
| LaLiga
| Alavés
| Deportivo
|29/11/2026 15:00
| LaLiga
| Real Madrid
| Alavés