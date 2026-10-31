Barcelona 6 - 1 Deportivo Alavés | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 11 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 31 de octubre de 2026.

-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial

El Barcelona ha ganado este sábado por 6-1 al Deportivo Alavés en el Spotify Camp Nou, en un partido donde los locales dominaron con claridad desde el inicio. Raphinha abrió el marcador en el minuto 8, seguido de Fermin Lopez en el 23. Raphinha volvió a marcar en el 41, y Lamine Yamal amplió la ventaja en el tiempo añadido del primer tiempo. En la segunda mitad, Lamine Yamal anotó su segundo gol en el 64, tras una revisión del VAR que confirmó la validez del tanto. Anthony Gordon puso el 6-0 en el 81, y Mariano Diaz marcó el gol del honor para el Alavés en el 84. Con esta victoria, el Barcelona se mantiene en la cima de la clasificación con 33 puntos, asegurando su posición en la próxima edición de la Champions. Lamine Yamal fue el jugador más participativo en ataque, contribuyendo con dos goles y una asistencia.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: BARCELONA 6 - DEPORTIVO ALAVÉS 1 (4-0, al descanso).

-EQUIPOS

BARCELONA: Joan Garcia; Brian Farinas, Joao Cancelo (Alejandro Balde, min.62), Pau Cubarsi, Frenkie de Jong (Gerard Martin, min.82); Rodri, Pedri (Marc Bernal, min.46), Lamine Yamal (Anthony Gordon, min.74), Fermin Lopez, Karim Adeyemi, Raphinha (Gabriel Jesus, min.62).DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Ville Koski, Youssef Enriquez; Angel Perez (Hugo Novoa, min.74), Ander Guevara, Carlos Protesoni (Antonio Martinez, min.46), Denis Suarez (Pablo Ibanez, min.55), Abderrahman Rebbach (Aitor Manas, min.55), Lucas Boye (Mariano Diaz, min.74).

-GOLES

1-0, min.8: Raphinha (Fermin Lopez) .2-0, min.23: Fermin Lopez (Lamine Yamal) .3-0, min.41: Raphinha (Fermin Lopez) .4-0, min.45(+1): Lamine Yamal (Joao Cancelo) .5-0, min.64: Lamine Yamal (Gabriel Jesus) .6-0, min.81: Anthony Gordon (Rodri) .6-1, min.84: Mariano Diaz.

-ÁRBITRO

Adrian Cordero, asistido en las bandas por Israel Barcena y Samuel Garcia, en el VAR: Valentin Pizarro y Guillermo Cuadra. Amonestó a Pedri (min.40), Joao Cancelo (min.58), por parte de BARCELONA. Amonestó a Carlos Protesoni (min.27), Angel Perez (min.45+3), Pablo Ibanez (min.60), por parte de DEPORTIVO ALAVÉS.

-INCIDENCIAS VAR

Min.64: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Barcelona.Min.65: ¡GOL! Tras una revisión de la jugada, el árbitro cambia su decisión inicial y concede el gol a Barcelona.

-ESTADIO

Spotify Camp Nou (53,523 espectadores) televisado por Movistar La Liga

Estadísticas del partido

Estadística Barcelona Deportivo Alavés Goles 6 1 Remates Fuera 3 1 Remates 13 7 Pases Totales 833 242 Corners 3 3 Faltas 14 12 Posesión 77% 23% Tiros Bloqueados 3 3 Fueras de Juego 1 5 Tarjetas Amarillas 2 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 6 0 Ataques 135 45 Ataques Peligrosos 64 19 Centros 14 8 Saques de Banda 18 15 Saques de Portería 3 5 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 17 15 Paradas 2 1 Contra Golpes 0 1

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 30 11 2 Champions Atlético 28 11 3 Champions Real Madrid 24 10 4 Champions Betis 23 11 5 Europa League Real Sociedad 19 10 6 Conference League Sevilla 17 10 10 Permanencia Alavés 12 11 18 Descenso Getafe 9 10 19 Descenso Valencia 6 10 20 Descenso Malaga 5 11

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 31/10/2026 LaLiga Barcelona 6-1 Alavés 13/05/2026 LaLiga Alavés 1-0 Barcelona 29/11/2025 LaLiga Barcelona 3-1 Alavés 02/02/2025 LaLiga Barcelona 1-0 Alavés 06/10/2024 LaLiga Alavés 0-3 Barcelona

Últimos Resultados de Barcelona

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 31/10/2026 LaLiga Barcelona 6-1 Alavés 25/10/2026 LaLiga Barcelona 1-2 Real Madrid 20/10/2026 Champions Paris Saint-Germain 4-2 Barcelona 17/10/2026 LaLiga Betis 2-5 Barcelona 13/10/2026 Champions Galatasaray 1-4 Barcelona

Últimos Resultados de Deportivo Alavés

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 31/10/2026 LaLiga Barcelona 6-1 Alavés 23/10/2026 LaLiga Alavés 1-1 Malaga 18/10/2026 LaLiga Celta 2-1 Alavés 10/10/2026 LaLiga Alavés 1-2 Atlético 19/09/2026 LaLiga Athletic Bilbao 0-0 Alavés

Próximos partidos de Barcelona

Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 03/11/2026 21:00 Champions Barcelona Aston Villa 08/11/2026 21:00 LaLiga Atlético Barcelona 22/11/2026 14:00 LaLiga Barcelona Villarreal

Próximos partidos de Deportivo Alavés