Barcelona 3 - 1 Elche | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

El Barcelona se ha impuesto por 3-1 al Elche este domingo (11/2/2025 6:30:00 PM) en el primer partido de la jornada 11 de LaLiga EA Sports. Los azulgranas aprovecharon la fragilidad defensiva de su rival, que sigue en puestos de descenso.
Los goles del encuentro fueron obra de Lamine Yamal (min. 9), Ferran Torres (min. 11), Rafa Mir (min. 42) y Marcus Rashford (min. 61). Cabe destacar la participación de Fermin Lopez, que dio las asistencias a los tantos de Ferran Torres y Marcus Rashford. El Barcelona ha sido el equipo que ha llevado la iniciativa del partido, con más remates y mayor posesión de balón.
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: BARCELONA 3 - ELCHE 1 (2-1, al descanso).
--EQUIPOS.
BARCELONA: Wojciech Szczesny; Jules Kounde, Ronald Araujo, Eric Garcia, Alejandro Balde (Gerard Martin, min.74); Marc Casado, Frenkie de Jong, Lamine Yamal (Roony Bardghji, min.88), Fermin Lopez (Dani Olmo, min.66), Marcus Rashford (Robert Lewandowski, min.74), Ferran Torres (Dro Fernandez, min.88).
ELCHE: Inaki Pena; Adria Pedrosa (John Donald, min.82), David Affengruber, Pedro Bigas (Hector Fort, min.70), Alvaro Nunez; Martim Neto (Rodrigo Mendoza, min.46), Marc Aguado, Aleix Febas; German Valera (Yago Santiago, min.70), Andre Silva (Alvaro Rodriguez, min.74), Rafa Mir.
--GOLES.
1-0, min.9: Lamine Yamal (Alejandro Balde) .
2-0, min.11: Ferran Torres (Fermin Lopez) .
2-1, min.42: Rafa Mir (Alvaro Nunez) .
3-1, min.61: Marcus Rashford (Fermin Lopez) .
--ÁRBITRO.
Miguel Sesma, asistido en las bandas por Ion Rodriguez y Mario Martin-Consuegra, en el VAR: Pablo Gonzalez y Ricardo De Burgos. por parte del BARCELONA. Amonestó a Martim Neto (min.35), por parte del ELCHE.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.43: ÁRBITRO - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible gol para Elche.
Min.44: REVISIÓN DEL VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.
--ESTADIO.
Estadio Olimpico Lluis Companys televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Barcelona
| Elche
|Goles
| 3
| 1
|Remates Fuera
| 6
| 4
|Remates
| 16
| 9
|Pases Totales
| 207
| 175
|Corners
| 6
| 3
|Faltas
| 12
| 16
|Posesión
| 49%
| 51%
|Tiros Bloqueados
| 5
| 2
|Fueras de Juego
| 5
| 5
|Tarjetas Amarillas
| 0
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 3
| 1
|Ataques
| 93
| 97
|Ataques Peligrosos
| 40
| 46
|Centros
| 6
| 5
|Saques de Banda
| 16
| 12
|Saques de Portería
| 5
| 6
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 21
| 17
|Paradas
| 2
| 2
|Contra Golpes
| 0
| 0
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 30
| 11
|2
| Champions
| Barcelona
| 25
| 11
|3
| Champions
| Villarreal
| 23
| 11
|4
| Champions
| Atlético
| 22
| 11
|5
| Europa League
| Espanyol
| 18
| 11
|6
| Conference League
| Getafe
| 17
| 11
|9
| Permanencia
| Elche
| 14
| 11
|18
| Descenso
| Valencia
| 9
| 11
|19
| Descenso
| Real Oviedo
| 7
| 10
|20
| Descenso
| Girona
| 7
| 11
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|02/11/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 3-1
| Elche
|01/04/2023
| LaLiga
| Elche
| 0-4
| Barcelona
-Últimos Resultados del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|02/11/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 3-1
| Elche
|26/10/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Barcelona
|21/10/2025
| Champions
| Barcelona
| 6-1
| Olympiacos
|18/10/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 2-1
| Girona
|05/10/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 4-1
| Barcelona
-Últimos Resultados del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|02/11/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 3-1
| Elche
|25/10/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-0
| Elche
|19/10/2025
| LaLiga
| Elche
| 0-0
| Athletic Bilbao
|05/10/2025
| LaLiga
| Alavés
| 3-1
| Elche
|28/09/2025
| LaLiga
| Elche
| 2-1
| Celta
-Próximos partidos del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|05/11/2025 21:00
| Champions
| Club Brugge
| Barcelona
|09/11/2025 21:00
| LaLiga
| Celta
| Barcelona
|22/11/2025 16:15
| LaLiga
| Barcelona
| Athletic Bilbao
-Próximos partidos del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|07/11/2025 21:00
| LaLiga
| Elche
| Real Sociedad
|23/11/2025 21:00
| LaLiga
| Elche
| Real Madrid
|28/11/2025 21:00
| LaLiga
| Getafe
| Elche