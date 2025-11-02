Barcelona 3 - 1 Elche | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Barcelona 3 - 1 Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 11 de LaLiga EA Sports
Barcelona 3 - 1 Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 11 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 2 noviembre 2025 20:29

Madrid, 2 de noviembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Barcelona se ha impuesto por 3-1 al Elche este domingo (11/2/2025 6:30:00 PM) en el primer partido de la jornada 11 de LaLiga EA Sports. Los azulgranas aprovecharon la fragilidad defensiva de su rival, que sigue en puestos de descenso. Los goles del encuentro fueron obra de Lamine Yamal (min. 9), Ferran Torres (min. 11), Rafa Mir (min. 42) y Marcus Rashford (min. 61). Cabe destacar la participación de Fermin Lopez, que dio las asistencias a los tantos de Ferran Torres y Marcus Rashford. El Barcelona ha sido el equipo que ha llevado la iniciativa del partido, con más remates y mayor posesión de balón.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BARCELONA 3 - ELCHE 1 (2-1, al descanso).

--EQUIPOS.
BARCELONA: Wojciech Szczesny; Jules Kounde, Ronald Araujo, Eric Garcia, Alejandro Balde (Gerard Martin, min.74); Marc Casado, Frenkie de Jong, Lamine Yamal (Roony Bardghji, min.88), Fermin Lopez (Dani Olmo, min.66), Marcus Rashford (Robert Lewandowski, min.74), Ferran Torres (Dro Fernandez, min.88).

ELCHE: Inaki Pena; Adria Pedrosa (John Donald, min.82), David Affengruber, Pedro Bigas (Hector Fort, min.70), Alvaro Nunez; Martim Neto (Rodrigo Mendoza, min.46), Marc Aguado, Aleix Febas; German Valera (Yago Santiago, min.70), Andre Silva (Alvaro Rodriguez, min.74), Rafa Mir.

--GOLES.
1-0, min.9: Lamine Yamal (Alejandro Balde) .
2-0, min.11: Ferran Torres (Fermin Lopez) .
2-1, min.42: Rafa Mir (Alvaro Nunez) .
3-1, min.61: Marcus Rashford (Fermin Lopez) .


--ÁRBITRO.
Miguel Sesma, asistido en las bandas por Ion Rodriguez y Mario Martin-Consuegra, en el VAR: Pablo Gonzalez y Ricardo De Burgos. por parte del BARCELONA. Amonestó a Martim Neto (min.35), por parte del ELCHE.

--INCIDENCIAS VAR.
Min.43: ÁRBITRO - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible gol para Elche.

Min.44: REVISIÓN DEL VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.


--ESTADIO.
Estadio Olimpico Lluis Companys televisado por Dazn

-Estadísticas del partido.



Estadística Barcelona Elche
Goles 3 1
Remates Fuera 6 4
Remates 16 9
Pases Totales 207 175
Corners 6 3
Faltas 12 16
Posesión 49% 51%
Tiros Bloqueados 5 2
Fueras de Juego 5 5
Tarjetas Amarillas 0 1
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 3 1
Ataques 93 97
Ataques Peligrosos 40 46
Centros 6 5
Saques de Banda 16 12
Saques de Portería 5 6
Tratamientos 0 0
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 21 17
Paradas 2 2
Contra Golpes 0 0



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Real Madrid 30 11
2 Champions Barcelona 25 11
3 Champions Villarreal 23 11
4 Champions Atlético 22 11
5 Europa League Espanyol 18 11
6 Conference League Getafe 17 11
9 Permanencia Elche 14 11
18 Descenso Valencia 9 11
19 Descenso Real Oviedo 7 10
20 Descenso Girona 7 11



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
02/11/2025 LaLiga Barcelona 3-1 Elche
01/04/2023 LaLiga Elche 0-4 Barcelona




-Últimos Resultados del Barcelona.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
02/11/2025 LaLiga Barcelona 3-1 Elche
26/10/2025 LaLiga Real Madrid 2-1 Barcelona
21/10/2025 Champions Barcelona 6-1 Olympiacos
18/10/2025 LaLiga Barcelona 2-1 Girona
05/10/2025 LaLiga Sevilla 4-1 Barcelona




-Últimos Resultados del Elche.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
02/11/2025 LaLiga Barcelona 3-1 Elche
25/10/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Elche
19/10/2025 LaLiga Elche 0-0 Athletic Bilbao
05/10/2025 LaLiga Alavés 3-1 Elche
28/09/2025 LaLiga Elche 2-1 Celta




-Próximos partidos del Barcelona.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
05/11/2025 21:00 Champions Club Brugge Barcelona
09/11/2025 21:00 LaLiga Celta Barcelona
22/11/2025 16:15 LaLiga Barcelona Athletic Bilbao




-Próximos partidos del Elche.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
07/11/2025 21:00 LaLiga Elche Real Sociedad
23/11/2025 21:00 LaLiga Elche Real Madrid
28/11/2025 21:00 LaLiga Getafe Elche


Contador

Contenido patrocinado