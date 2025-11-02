Barcelona 3 - 1 Elche | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 2 de noviembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Barcelona se ha impuesto por 3-1 al Elche este domingo (11/2/2025 6:30:00 PM) en el primer partido de la jornada 11 de LaLiga EA Sports. Los azulgranas aprovecharon la fragilidad defensiva de su rival, que sigue en puestos de descenso. Los goles del encuentro fueron obra de Lamine Yamal (min. 9), Ferran Torres (min. 11), Rafa Mir (min. 42) y Marcus Rashford (min. 61). Cabe destacar la participación de Fermin Lopez, que dio las asistencias a los tantos de Ferran Torres y Marcus Rashford. El Barcelona ha sido el equipo que ha llevado la iniciativa del partido, con más remates y mayor posesión de balón.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: BARCELONA 3 - ELCHE 1 (2-1, al descanso).



--EQUIPOS.

BARCELONA: Wojciech Szczesny; Jules Kounde, Ronald Araujo, Eric Garcia, Alejandro Balde (Gerard Martin, min.74); Marc Casado, Frenkie de Jong, Lamine Yamal (Roony Bardghji, min.88), Fermin Lopez (Dani Olmo, min.66), Marcus Rashford (Robert Lewandowski, min.74), Ferran Torres (Dro Fernandez, min.88).



ELCHE: Inaki Pena; Adria Pedrosa (John Donald, min.82), David Affengruber, Pedro Bigas (Hector Fort, min.70), Alvaro Nunez; Martim Neto (Rodrigo Mendoza, min.46), Marc Aguado, Aleix Febas; German Valera (Yago Santiago, min.70), Andre Silva (Alvaro Rodriguez, min.74), Rafa Mir.



--GOLES.

1-0, min.9: Lamine Yamal (Alejandro Balde) .

2-0, min.11: Ferran Torres (Fermin Lopez) .

2-1, min.42: Rafa Mir (Alvaro Nunez) .

3-1, min.61: Marcus Rashford (Fermin Lopez) .





--ÁRBITRO.

Miguel Sesma, asistido en las bandas por Ion Rodriguez y Mario Martin-Consuegra, en el VAR: Pablo Gonzalez y Ricardo De Burgos. por parte del BARCELONA. Amonestó a Martim Neto (min.35), por parte del ELCHE.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.43: ÁRBITRO - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible gol para Elche.



Min.44: REVISIÓN DEL VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.





--ESTADIO.

Estadio Olimpico Lluis Companys televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Barcelona Elche Goles 3 1 Remates Fuera 6 4 Remates 16 9 Pases Totales 207 175 Corners 6 3 Faltas 12 16 Posesión 49% 51% Tiros Bloqueados 5 2 Fueras de Juego 5 5 Tarjetas Amarillas 0 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 3 1 Ataques 93 97 Ataques Peligrosos 40 46 Centros 6 5 Saques de Banda 16 12 Saques de Portería 5 6 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 21 17 Paradas 2 2 Contra Golpes 0 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 30 11 2 Champions Barcelona 25 11 3 Champions Villarreal 23 11 4 Champions Atlético 22 11 5 Europa League Espanyol 18 11 6 Conference League Getafe 17 11 9 Permanencia Elche 14 11 18 Descenso Valencia 9 11 19 Descenso Real Oviedo 7 10 20 Descenso Girona 7 11



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 02/11/2025 LaLiga Barcelona 3-1 Elche 01/04/2023 LaLiga Elche 0-4 Barcelona









-Últimos Resultados del Barcelona.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 02/11/2025 LaLiga Barcelona 3-1 Elche 26/10/2025 LaLiga Real Madrid 2-1 Barcelona 21/10/2025 Champions Barcelona 6-1 Olympiacos 18/10/2025 LaLiga Barcelona 2-1 Girona 05/10/2025 LaLiga Sevilla 4-1 Barcelona









-Últimos Resultados del Elche.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 02/11/2025 LaLiga Barcelona 3-1 Elche 25/10/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Elche 19/10/2025 LaLiga Elche 0-0 Athletic Bilbao 05/10/2025 LaLiga Alavés 3-1 Elche 28/09/2025 LaLiga Elche 2-1 Celta









-Próximos partidos del Barcelona.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 05/11/2025 21:00 Champions Club Brugge Barcelona 09/11/2025 21:00 LaLiga Celta Barcelona 22/11/2025 16:15 LaLiga Barcelona Athletic Bilbao









-Próximos partidos del Elche.

