Barcelona 5 - 1 Feyenoord | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Barcelona 5 - 1 Feyenoord: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (I) de Champions
Barcelona 5 - 1 Feyenoord: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (I) de Champions- EUROPA PRESS (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 9 septiembre 2026 21:59
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Madrid, 9 de septiembre de 2026.

-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial

El Barcelona ha ganado este miércoles por 5-1 al Feyenoord en el Spotify Camp Nou, en un encuentro donde los locales mostraron un dominio abrumador en términos de posesión y remates. Raphinha abrió el marcador en el minuto 3, seguido por Karim Adeyemi en el 22. La segunda mitad continuó con el mismo guion, con Raphinha anotando su segundo gol en el 57. Lamine Yamal, uno de los jugadores más participativos en el ataque, amplió la ventaja en el 77. Aunque Sem Steijn recortó distancias para el Feyenoord en el 82, Gabriel Jesus selló la victoria del Barcelona en el 85. Un gol de Nacho Ferri fue anulado por el VAR en el minuto 59 debido a un fuera de juego.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: BARCELONA 5 - FEYENOORD 1 (2-0, al descanso).

-EQUIPOS

BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Andreas Christensen, Joao Cancelo; Dani Olmo (Gabriel Jesus, min.83), Rodri (Gavi, min.83), Pedri (Anthony Gordon, min.63); Lamine Yamal, Raphinha (Fermin Lopez, min.71), Karim Adeyemi (Marc Bernal, min.63).
FEYENOORD: Tjark Ernst; Givairo Read, Jerry St. Juste, Tsuyoshi Watanabe, Mika Marmol; Gjivai Zechiel, Charles Vanhoutte (Sem Steijn, min.71), Anis Hadj Moussa (Goncalo Borges, min.72), Luciano Valente (Tobias van den Elshout, min.83), Javi Lopez (Oussama Targhalline, min.46), Nacho Ferri (Shaqueel van Persie, min.63).

-GOLES

1-0, min.3: Raphinha (Lamine Yamal) .
2-0, min.22: Karim Adeyemi (Joao Cancelo) .
3-0, min.57: Raphinha (Pedri) .
4-0, min.77: Lamine Yamal.
4-1, min.82: Sem Steijn (Goncalo Borges) .
5-1, min.85: Gabriel Jesus (Lamine Yamal) .
Gol anulado a Nacho Ferri de Feyenoord en el minuto 59 .

-ÁRBITRO

Sven Jablonski, asistido en las bandas por Eduard Beitinger y Eric Mueller, en el VAR: Bastian Dankert y Andrew Dallas. Amonestó a Dani Olmo (min.54), por parte de BARCELONA. Amonestó a Charles Vanhoutte (min.27), por parte de FEYENOORD.

-INCIDENCIAS VAR

Min.59: ¡G O O O O O O O L de Feyenoord! Marca Nacho Ferri.
Min.60: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Feyenoord.
Min.61: ¡GOL ANULADO! - Tras una revisión, el árbitro invalida el gol de Feyenoord por fuera de juego.

-ESTADIO

Spotify Camp Nou

Estadísticas del partido

Estadística Barcelona Feyenoord
Goles 5 1
Remates Fuera 8 1
Remates 22 4
Pases Totales 792 307
Corners 4 1
Faltas 10 12
Posesión 72% 28%
Tiros Bloqueados 5 1
Fueras de Juego 2 8
Tarjetas Amarillas 1 1
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 4 1
Ataques 141 61
Ataques Peligrosos 60 30
Centros 10 8
Saques de Banda 11 13
Saques de Portería 2 9
Tratamientos 0 0
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 20 12
Paradas 1 4
Contra Golpes 4 8

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Clasificación Actual

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Barcelona 3 1
2 VfB Stuttgart 3 1
3 Manchester City 3 1
4 Aston Villa 3 1
4 Real Betis 3 1
6 Borussia Dortmund 3 1
7 Real Madrid 3 1
8 AEK Athens 3 1
9 Sporting CP 0 0
9 Shakhtar Donetsk 0 0
9 Bayern Munich 0 0
9 Arsenal 0 0
9 Paris Saint-Germain 0 0
9 SSC Napoli 0 0
9 Atlético de Madrid 0 0
9 Como 0 0
9 Manchester United 0 0
9 RB Leipzig 0 0
9 Sabah FK 0 0
9 Slavia Prague 0 0
9 Fenerbahce 0 0
9 Roma 0 0
9 Liverpool 0 0
9 PSV Eindhoven 0 0
9 Galatasaray 0 0
9 Slovan Bratislava 0 0
9 Lens 0 0
9 Bodo/Glimt 0 0
29 Villareal 0 1
30 Lille 0 1
30 Club Brugge 0 1
32 Inter 0 1
33 LASK 0 1
34 Viking 0 1
35 FC Porto 0 1
36 Feyenoord 0 1

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
09/09/2026 Champions League Barcelona 5-1 Feyenoord

Últimos Resultados de Barcelona

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
09/09/2026 Champions Barcelona 5-1 Feyenoord
06/09/2026 LaLiga Valencia 0-5 Barcelona
31/08/2026 LaLiga Barcelona 5-2 Rayo
27/08/2026 LaLiga Barcelona 2-0 Athletic Bilbao
23/08/2026 LaLiga Elche 0-5 Barcelona

Últimos Resultados de Feyenoord

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
09/09/2026 Champions Barcelona 5-1 Feyenoord
11/03/2025 Champions Inter 2-1 Feyenoord
05/03/2025 Champions Feyenoord 0-2 Inter
18/02/2025 Champions AC Milan 1-1 Feyenoord
12/02/2025 Champions Feyenoord 1-0 AC Milan

Próximos partidos de Barcelona

Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
13/09/2026 16:15 LaLiga Levante Barcelona
16/09/2026 21:30 LaLiga Barcelona Racing
19/09/2026 21:00 LaLiga Sevilla Barcelona

Próximos partidos de Feyenoord

Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
14/10/2026 18:45 Champions Feyenoord Como
21/10/2026 21:00 Champions Betis Feyenoord
03/11/2026 21:00 Champions Feyenoord Inter
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