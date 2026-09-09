Barcelona 5 - 1 Feyenoord | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 9 de septiembre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Barcelona ha ganado este miércoles por 5-1 al Feyenoord en el Spotify Camp Nou, en un encuentro donde los locales mostraron un dominio abrumador en términos de posesión y remates. Raphinha abrió el marcador en el minuto 3, seguido por Karim Adeyemi en el 22. La segunda mitad continuó con el mismo guion, con Raphinha anotando su segundo gol en el 57. Lamine Yamal, uno de los jugadores más participativos en el ataque, amplió la ventaja en el 77. Aunque Sem Steijn recortó distancias para el Feyenoord en el 82, Gabriel Jesus selló la victoria del Barcelona en el 85. Un gol de Nacho Ferri fue anulado por el VAR en el minuto 59 debido a un fuera de juego.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: BARCELONA 5 - FEYENOORD 1 (2-0, al descanso).
-EQUIPOS
BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Andreas Christensen, Joao Cancelo; Dani Olmo (Gabriel Jesus, min.83), Rodri (Gavi, min.83), Pedri (Anthony Gordon, min.63); Lamine Yamal, Raphinha (Fermin Lopez, min.71), Karim Adeyemi (Marc Bernal, min.63).
FEYENOORD: Tjark Ernst; Givairo Read, Jerry St. Juste, Tsuyoshi Watanabe, Mika Marmol; Gjivai Zechiel, Charles Vanhoutte (Sem Steijn, min.71), Anis Hadj Moussa (Goncalo Borges, min.72), Luciano Valente (Tobias van den Elshout, min.83), Javi Lopez (Oussama Targhalline, min.46), Nacho Ferri (Shaqueel van Persie, min.63).
-GOLES
1-0, min.3: Raphinha (Lamine Yamal) .
2-0, min.22: Karim Adeyemi (Joao Cancelo) .
3-0, min.57: Raphinha (Pedri) .
4-0, min.77: Lamine Yamal.
4-1, min.82: Sem Steijn (Goncalo Borges) .
5-1, min.85: Gabriel Jesus (Lamine Yamal) .
Gol anulado a Nacho Ferri de Feyenoord en el minuto 59 .
-ÁRBITRO
Sven Jablonski, asistido en las bandas por Eduard Beitinger y Eric Mueller, en el VAR: Bastian Dankert y Andrew Dallas. Amonestó a Dani Olmo (min.54), por parte de BARCELONA. Amonestó a Charles Vanhoutte (min.27), por parte de FEYENOORD.
-INCIDENCIAS VAR
Min.59: ¡G O O O O O O O L de Feyenoord! Marca Nacho Ferri.
Min.60: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Feyenoord.
Min.61: ¡GOL ANULADO! - Tras una revisión, el árbitro invalida el gol de Feyenoord por fuera de juego.
-ESTADIO
Spotify Camp Nou
Estadísticas del partido
|Estadística
|Barcelona
|Feyenoord
|Goles
|5
|1
|Remates Fuera
|8
|1
|Remates
|22
|4
|Pases Totales
|792
|307
|Corners
|4
|1
|Faltas
|10
|12
|Posesión
|72%
|28%
|Tiros Bloqueados
|5
|1
|Fueras de Juego
|2
|8
|Tarjetas Amarillas
|1
|1
|Tarjetas Rojas
|0
|0
|Asistencias
|4
|1
|Ataques
|141
|61
|Ataques Peligrosos
|60
|30
|Centros
|10
|8
|Saques de Banda
|11
|13
|Saques de Portería
|2
|9
|Tratamientos
|0
|0
|Sustituciones
|5
|5
|Tiros de Falta
|20
|12
|Paradas
|1
|4
|Contra Golpes
|4
|8
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Clasificación Actual
|Posición
|Equipo
|Puntos
|Partidos Jugados
|1
|Barcelona
|3
|1
|2
|VfB Stuttgart
|3
|1
|3
|Manchester City
|3
|1
|4
|Aston Villa
|3
|1
|4
|Real Betis
|3
|1
|6
|Borussia Dortmund
|3
|1
|7
|Real Madrid
|3
|1
|8
|AEK Athens
|3
|1
|9
|Sporting CP
|0
|0
|9
|Shakhtar Donetsk
|0
|0
|9
|Bayern Munich
|0
|0
|9
|Arsenal
|0
|0
|9
|Paris Saint-Germain
|0
|0
|9
|SSC Napoli
|0
|0
|9
|Atlético de Madrid
|0
|0
|9
|Como
|0
|0
|9
|Manchester United
|0
|0
|9
|RB Leipzig
|0
|0
|9
|Sabah FK
|0
|0
|9
|Slavia Prague
|0
|0
|9
|Fenerbahce
|0
|0
|9
|Roma
|0
|0
|9
|Liverpool
|0
|0
|9
|PSV Eindhoven
|0
|0
|9
|Galatasaray
|0
|0
|9
|Slovan Bratislava
|0
|0
|9
|Lens
|0
|0
|9
|Bodo/Glimt
|0
|0
|29
|Villareal
|0
|1
|30
|Lille
|0
|1
|30
|Club Brugge
|0
|1
|32
|Inter
|0
|1
|33
|LASK
|0
|1
|34
|Viking
|0
|1
|35
|FC Porto
|0
|1
|36
|Feyenoord
|0
|1
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
|Competición
|EquipoLocal
|Resultado
|EquipoVisitante
|09/09/2026
|Champions League
|Barcelona
|5-1
|Feyenoord
Últimos Resultados de Barcelona
|Fecha
|Competición
|EquipoLocal
|Resultado
|EquipoVisitante
|09/09/2026
|Champions
|Barcelona
|5-1
|Feyenoord
|06/09/2026
|LaLiga
|Valencia
|0-5
|Barcelona
|31/08/2026
|LaLiga
|Barcelona
|5-2
|Rayo
|27/08/2026
|LaLiga
|Barcelona
|2-0
|Athletic Bilbao
|23/08/2026
|LaLiga
|Elche
|0-5
|Barcelona
Últimos Resultados de Feyenoord
|Fecha
|Competición
|EquipoLocal
|Resultado
|EquipoVisitante
|09/09/2026
|Champions
|Barcelona
|5-1
|Feyenoord
|11/03/2025
|Champions
|Inter
|2-1
|Feyenoord
|05/03/2025
|Champions
|Feyenoord
|0-2
|Inter
|18/02/2025
|Champions
|AC Milan
|1-1
|Feyenoord
|12/02/2025
|Champions
|Feyenoord
|1-0
|AC Milan
Próximos partidos de Barcelona
|Fecha
|Competición
|EquipoLocal
|EquipoVisitante
|13/09/2026 16:15
|LaLiga
|Levante
|Barcelona
|16/09/2026 21:30
|LaLiga
|Barcelona
|Racing
|19/09/2026 21:00
|LaLiga
|Sevilla
|Barcelona
Próximos partidos de Feyenoord
|Fecha
|Competición
|EquipoLocal
|EquipoVisitante
|14/10/2026 18:45
|Champions
|Feyenoord
|Como
|21/10/2026 21:00
|Champions
|Betis
|Feyenoord
|03/11/2026 21:00
|Champions
|Feyenoord
|Inter