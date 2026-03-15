Barcelona 5 - 2 Sevilla | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Barcelona 5 - 2 Sevilla: resumen y estadísticas del partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 15 de marzo de 2026.

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En el encuentro disputado en el Spotify Camp Nou, el Barcelona demostró su superioridad al vencer al Sevilla con un marcador de 5-2, consolidando así su liderazgo en la competición con 70 puntos tras 28 jornadas. Los goles de Raphinha, quien destacó por su participación activa en el ataque con tres tantos, dos de ellos de penalti, y las contribuciones de Dani Olmo y Joao Cancelo, delinearon el dominio del equipo local. El Sevilla, pese a los esfuerzos reflejados en los goles de Oso y Djibril Sow, no logró contrarrestar la ofensiva del Barcelona. Este último, con una posesión del 61% y un total de 13 remates, mantuvo la iniciativa durante el partido. La actuación del VAR fue crucial al cambiar la decisión inicial del árbitro y otorgar un penalti a favor del Barcelona, lo que contribuyó a cimentar la ventaja en la primera mitad. El Sevilla, ahora con 31 puntos y situado en la 14ª posición tras 28 partidos, enfrenta la presión de mejorar su rendimiento para evitar complicaciones en la clasificación. El Barcelona, por su parte, se distancia en la cima, aprovechando la ventaja de puntos sobre sus perseguidores más cercanos y perfilándose como el principal candidato para el título de la Liga. La estrategia y cohesión del equipo local fueron evidentes, reflejando la calidad y profundidad de su plantilla en esta fase crucial de la temporada. La revisión por el VAR que resultó en un penalti a favor del Barcelona marcó un punto de inflexión en el juego, subrayando la importancia de la tecnología en las decisiones críticas del partido.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: BARCELONA 5 - SEVILLA 2 (3-1, al descanso).



--EQUIPOS.

BARCELONA: Joan Garcia; Xavi Espart, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo (Ronald Araujo, min.66); Marc Bernal (Marc Casado, min.67), Roony Bardghji (Lamine Yamal, min.66), Dani Olmo, Raphinha (Gavi, min.82), Pedri (Fermin Lopez, min.46), Robert Lewandowski.



SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Jose Angel Carmona (Chidera Ejuke, min.46), Tanguy Nianzou (Andres Castrin, min.70), Nemanja Gudelj, Gabriel Suazo (Ruben Vargas, min.46); Djibril Sow, Lucien Agoume (Manu Bueno, min.78), Juanlu Sanchez, Alexis Sanchez, Oso, Akor Adams (Neal Maupay, min.46).



--GOLES.

1-0, min.9: Raphinha, de penalti.

2-0, min.21: Raphinha, de penalti.

3-0, min.38: Dani Olmo.

3-1, min.45(+3): Oso (Juanlu Sanchez) .

4-1, min.51: Raphinha (Fermin Lopez) .

5-1, min.60: Joao Cancelo.

5-2, min.90(+2): Djibril Sow (Oso) .





--ÁRBITRO.

Juan Martinez, asistido en las bandas por Eliana Fernandez y Miguel Martinez, en el VAR: Javier Iglesias y Juan Luis Pulido. por parte del BARCELONA. Amonestó a Gabriel Suazo (min.37), por parte del SEVILLA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.19: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible penalti para el Barcelona.



Min.20: Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió otorgar un penalti a favor del Barcelona.





--ESTADIO.

Spotify Camp Nou



-Estadísticas del partido.

Estadística Barcelona Sevilla Goles 5 2 Remates Fuera 5 1 Remates 13 8 Corners 3 4 Faltas 5 14 Posesión 61% 39% Tiros Bloqueados 0 3 Fueras de Juego 2 4 Tarjetas Amarillas 0 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 2 Centros 11 9 Saques de Banda 14 17 Saques de Portería 2 9 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 18 7 Paradas 2 3 Contra Golpes 0 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 70 28 2 Champions Real Madrid 66 28 3 Champions Atlético 57 28 4 Champions Villarreal 55 28 5 Europa League Betis 43 27 6 Conference League Celta 40 27 14 Permanencia Sevilla 31 28 18 Descenso Elche 26 28 19 Descenso Levante 22 27 20 Descenso Real Oviedo 21 28



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 15/03/2026 LaLiga Barcelona 5-2 Sevilla 05/10/2025 LaLiga Sevilla 4-1 Barcelona 09/02/2025 LaLiga Sevilla 1-4 Barcelona 20/10/2024 LaLiga Barcelona 5-1 Sevilla 26/05/2024 LaLiga Sevilla 1-2 Barcelona









-Últimos Resultados del Barcelona.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 15/03/2026 LaLiga Barcelona 5-2 Sevilla 10/03/2026 Champions Newcastle United 1-1 Barcelona 07/03/2026 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Barcelona 28/02/2026 LaLiga Barcelona 4-1 Villarreal 22/02/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Levante









-Últimos Resultados del Sevilla.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 15/03/2026 LaLiga Barcelona 5-2 Sevilla 08/03/2026 LaLiga Sevilla 1-1 Rayo 01/03/2026 LaLiga Betis 2-2 Sevilla 22/02/2026 LaLiga Getafe 0-1 Sevilla 14/02/2026 LaLiga Sevilla 1-1 Alavés









-Próximos partidos del Barcelona.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 18/03/2026 18:45 Champions Barcelona Newcastle United 22/03/2026 14:00 LaLiga Barcelona Rayo 04/04/2026 21:00 LaLiga Atlético Barcelona









-Próximos partidos del Sevilla.

