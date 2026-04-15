Bayern Munich 4 - 3 Real Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Bayern Munich 4 - 3 Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de Champions - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 15 de abril de 2026.

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El Bayern Munich ha ganado este miércoles por 4-3 al Real Madrid en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions, en un encuentro disputado en el Allianz Arena. El equipo local mostró mayor dominio del balón y generó más oportunidades de gol, con una posesión del 63% y 21 remates en total. Arda Guler adelantó al Real Madrid en el primer minuto, pero Aleksandar Pavlovic igualó rápidamente en el 6'. Guler volvió a poner por delante a los visitantes en el 29', pero Harry Kane empató en el 38'. Kylian Mbappe anotó el 2-3 antes del descanso. En la segunda mitad, el Bayern, liderado por un activo Joshua Kimmich, logró la remontada con goles de Luis Diaz en el 89' y Michael Olise en el 90+4'. El Real Madrid sufrió las expulsiones de Eduardo Camavinga en el 86' y Arda Guler en el 90+6', lo que condicionó su capacidad de reacción. Se clasifica a la siguiente ronda el Bayern Munich con un total de goles de 6 a 4 entre el partido de ida y de vuelta.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: BAYERN MUNICH 4 - REAL MADRID 3 (2-3, al descanso).



--EQUIPOS.

BAYERN MUNICH: Manuel Neuer; Josip Stanisic (Alphonso Davies, min.46), Dayot Upamecano, Konrad Laimer, Jonathan Tah; Aleksandar Pavlovic, Serge Gnabry (Jamal Musiala, min.61), Luis Diaz, Joshua Kimmich, Michael Olise, Harry Kane.



REAL MADRID: Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold (Thiago Pitarch, min.90), Eder Militao, Antonio Ruediger, Ferland Mendy; Brahim Diaz (Eduardo Camavinga, min.61), Jude Bellingham, Federico Valverde, Arda Guler (Franco Mastantuono, min.90); Kylian Mbappe, Vinicius Junior.



--GOLES.

0-1, min.1: Arda Guler.

1-1, min.6: Aleksandar Pavlovic (Joshua Kimmich) .

1-2, min.29: Arda Guler.

2-2, min.38: Harry Kane (Dayot Upamecano) .

2-3, min.42: Kylian Mbappe (Vinicius Junior) .

3-3, min.89: Luis Diaz (Jamal Musiala) .

4-3, min.90(+4): Michael Olise (Harry Kane) .

Amarilla al banquillo, a Vincent Kompany del Bayern Munich en el minuto 44 .





--ÁRBITRO.

Slavko Vincic, asistido en las bandas por Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic, en el VAR: Pol van Boekel y Dennis Higler. Amonestó a Josip Stanisic (min.29), por parte del BAYERN MUNICH. Amonestó a Eder Militao (min.40), Antonio Ruediger (min.70), Eduardo Camavinga (min.78), y, además expulso por doble amarilla a Eduardo Camavinga (min.86), y, además expulsó con tarjeta roja Arda Guler (min.90+6), por parte del REAL MADRID.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Allianz Arena



-Estadísticas del partido.

Estadística Bayern Munich Real Madrid Goles 4 3 Remates Fuera 5 2 Remates 21 11 Corners 9 2 Faltas 10 12 Posesión 63% 37% Tiros Bloqueados 8 3 Fueras de Juego 2 1 Tarjetas Amarillas 2 4 Tarjetas Rojas 0 2 Asistencias 4 1 Centros 20 11 Saques de Banda 17 8 Saques de Portería 3 7 Tratamientos 0 1 Sustituciones 2 3 Tiros de Falta 13 12 Paradas 3 4 Contra Golpes 6 5



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-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 15/04/2026 Champions Bayern Munich 4-3 Real Madrid 07/04/2026 Champions Real Madrid 1-2 Bayern Munich 08/05/2024 Champions Real Madrid 2-1 Bayern Munich 30/04/2024 Champions Bayern Munich 2-2 Real Madrid









-Últimos Resultados del Bayern Munich.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 07/04/2026 Champions Real Madrid 1-2 Bayern Munich 18/03/2026 Champions Bayern Munich 4-1 Atalanta 10/03/2026 Champions Atalanta 1-6 Bayern Munich 28/01/2026 Champions PSV Eindhoven 1-2 Bayern Munich 21/01/2026 Champions Bayern Munich 2-0 Union St.Gilloise









-Últimos Resultados del Real Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 10/04/2026 LaLiga Real Madrid 1-1 Girona 07/04/2026 Champions Real Madrid 1-2 Bayern Munich 04/04/2026 LaLiga Mallorca 2-1 Real Madrid 22/03/2026 LaLiga Real Madrid 3-2 Atlético 17/03/2026 Champions Manchester City 1-2 Real Madrid









-Próximos partidos del Bayern Munich.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 28/04/2026 21:00 Champions Paris Saint-Germain Bayern Munich 06/05/2026 21:00 Champions Bayern Munich Paris Saint-Germain









-Próximos partidos del Real Madrid.

