Bayern Munich 4 - 3 Real Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Bayern Munich 4 - 3 Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de Champions
Bayern Munich 4 - 3 Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de Champions - EUROPA PRESS (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 15 abril 2026 22:59
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Madrid, 15 de abril de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Bayern Munich ha ganado este miércoles por 4-3 al Real Madrid en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions, en un encuentro disputado en el Allianz Arena. El equipo local mostró mayor dominio del balón y generó más oportunidades de gol, con una posesión del 63% y 21 remates en total. Arda Guler adelantó al Real Madrid en el primer minuto, pero Aleksandar Pavlovic igualó rápidamente en el 6'. Guler volvió a poner por delante a los visitantes en el 29', pero Harry Kane empató en el 38'. Kylian Mbappe anotó el 2-3 antes del descanso. En la segunda mitad, el Bayern, liderado por un activo Joshua Kimmich, logró la remontada con goles de Luis Diaz en el 89' y Michael Olise en el 90+4'. El Real Madrid sufrió las expulsiones de Eduardo Camavinga en el 86' y Arda Guler en el 90+6', lo que condicionó su capacidad de reacción. Se clasifica a la siguiente ronda el Bayern Munich con un total de goles de 6 a 4 entre el partido de ida y de vuelta.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BAYERN MUNICH 4 - REAL MADRID 3 (2-3, al descanso).

--EQUIPOS.
BAYERN MUNICH: Manuel Neuer; Josip Stanisic (Alphonso Davies, min.46), Dayot Upamecano, Konrad Laimer, Jonathan Tah; Aleksandar Pavlovic, Serge Gnabry (Jamal Musiala, min.61), Luis Diaz, Joshua Kimmich, Michael Olise, Harry Kane.

REAL MADRID: Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold (Thiago Pitarch, min.90), Eder Militao, Antonio Ruediger, Ferland Mendy; Brahim Diaz (Eduardo Camavinga, min.61), Jude Bellingham, Federico Valverde, Arda Guler (Franco Mastantuono, min.90); Kylian Mbappe, Vinicius Junior.

--GOLES.
0-1, min.1: Arda Guler.
1-1, min.6: Aleksandar Pavlovic (Joshua Kimmich) .
1-2, min.29: Arda Guler.
2-2, min.38: Harry Kane (Dayot Upamecano) .
2-3, min.42: Kylian Mbappe (Vinicius Junior) .
3-3, min.89: Luis Diaz (Jamal Musiala) .
4-3, min.90(+4): Michael Olise (Harry Kane) .
Amarilla al banquillo, a Vincent Kompany del Bayern Munich en el minuto 44 .


--ÁRBITRO.
Slavko Vincic, asistido en las bandas por Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic, en el VAR: Pol van Boekel y Dennis Higler. Amonestó a Josip Stanisic (min.29), por parte del BAYERN MUNICH. Amonestó a Eder Militao (min.40), Antonio Ruediger (min.70), Eduardo Camavinga (min.78), y, además expulso por doble amarilla a Eduardo Camavinga (min.86), y, además expulsó con tarjeta roja Arda Guler (min.90+6), por parte del REAL MADRID.

--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna

--ESTADIO.
Allianz Arena

-Estadísticas del partido.



Estadística Bayern Munich Real Madrid
Goles 4 3
Remates Fuera 5 2
Remates 21 11
Corners 9 2
Faltas 10 12
Posesión 63% 37%
Tiros Bloqueados 8 3
Fueras de Juego 2 1
Tarjetas Amarillas 2 4
Tarjetas Rojas 0 2
Asistencias 4 1
Centros 20 11
Saques de Banda 17 8
Saques de Portería 3 7
Tratamientos 0 1
Sustituciones 2 3
Tiros de Falta 13 12
Paradas 3 4
Contra Golpes 6 5



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-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
15/04/2026 Champions Bayern Munich 4-3 Real Madrid
07/04/2026 Champions Real Madrid 1-2 Bayern Munich
08/05/2024 Champions Real Madrid 2-1 Bayern Munich
30/04/2024 Champions Bayern Munich 2-2 Real Madrid




-Últimos Resultados del Bayern Munich.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
07/04/2026 Champions Real Madrid 1-2 Bayern Munich
18/03/2026 Champions Bayern Munich 4-1 Atalanta
10/03/2026 Champions Atalanta 1-6 Bayern Munich
28/01/2026 Champions PSV Eindhoven 1-2 Bayern Munich
21/01/2026 Champions Bayern Munich 2-0 Union St.Gilloise




-Últimos Resultados del Real Madrid.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
10/04/2026 LaLiga Real Madrid 1-1 Girona
07/04/2026 Champions Real Madrid 1-2 Bayern Munich
04/04/2026 LaLiga Mallorca 2-1 Real Madrid
22/03/2026 LaLiga Real Madrid 3-2 Atlético
17/03/2026 Champions Manchester City 1-2 Real Madrid




-Próximos partidos del Bayern Munich.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
28/04/2026 21:00 Champions Paris Saint-Germain Bayern Munich
06/05/2026 21:00 Champions Bayern Munich Paris Saint-Germain




-Próximos partidos del Real Madrid.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
21/04/2026 21:30 LaLiga Real Madrid Alavés
24/04/2026 21:00 LaLiga Betis Real Madrid
03/05/2026 19:00 LaLiga Espanyol Real Madrid


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