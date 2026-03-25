Belinda Bencic 1 - 2 Coco Gauff: resumen y estadísticas del partido de Miami Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 25 de marzo de 2026.





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La tenista estadounidense Coco Gauff ha avanzado a las semifinales del torneo Miami Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la suiza Belinda Bencic con un resultado de 6-3, 1-6, 6-3 en un encuentro que destacó por los momentos decisivos en los que Gauff logró romper el servicio de su oponente. Durante el primer set, Gauff mantuvo una sólida actuación, logrando dos 'breaks' que le permitieron asegurar el set por 6-3. Sin embargo, Bencic reaccionó en el segundo set, donde su rendimiento al servicio mejoró notablemente, permitiéndole ganar por 6-1, donde destacó por no conceder oportunidades de 'break'. Finalmente, en el tercer set, Gauff retomó el control, logrando dos 'breaks' cruciales que le aseguraron el set por 6-3 y, con ello, el partido. Coco Gauff mostró un rendimiento destacado en momentos clave del partido, especialmente al servicio, donde logró un total de 6 aces y mantuvo a raya los intentos de Bencic por recuperarse en el marcador. La capacidad de Gauff para aprovechar las oportunidades de 'break' y su solidez en los juegos de servicio fueron determinantes para su victoria y su avance a la siguiente ronda del torneo.



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