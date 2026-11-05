Ben Shelton 2 - 1 Arthur Rinderknech: resumen y estadísticas del partido de Rolex Paris Masters (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 5 de noviembre de 2026.





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El tenista estadounidense Ben Shelton ha avanzado a los cuartos de final del torneo Rolex Paris Masters, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al francés Arthur Rinderknech por 3-6, 6-4, 7-6 en 2 horas y 3 minutos. En el primer set, Arthur Rinderknech logró un break crucial en el sexto juego, llevándose el set 6-3. En el segundo set, Ben Shelton devolvió el favor con un break en el décimo juego, ganando el set 6-4. El tercer set fue muy disputado, llegando a un tie-break que Ben Shelton ganó 7-5. En cuanto a las estadísticas de saque, Ben Shelton tuvo un 74% de efectividad en su primer servicio y ganó el 79% de los puntos jugados con su servicio. Arthur Rinderknech, por su parte, tuvo un 72% de efectividad en su primer servicio y ganó el 72% de los puntos jugados con su servicio. Ambos jugadores no cometieron dobles faltas durante el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



