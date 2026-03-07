Ben Shelton 2 - 1 Reilly Opelka: resumen y estadísticas del partido de BNP Paribas Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 7 de marzo de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



El tenista estadounidense Ben Shelton ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo de BNP Paribas Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al estadounidense Reilly Opelka (6-7, 7-6, 6-3) en un emocionante partido. Este encuentro, correspondiente a los treintaidosavos de final, destacó por la intensidad en los intercambios y los constantes cambios en el marcador, especialmente en los dos primeros sets que se decidieron en tiebreaks. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron su servicio con firmeza, llevando el set a un tiebreak que finalmente ganó Reilly Opelka. El segundo set siguió un patrón similar, con ambos tenistas defendiendo sus servicios hasta llegar nuevamente a un tiebreak, donde esta vez Ben Shelton logró imponerse. En el tercer y definitivo set, Shelton logró hacer la diferencia rompiendo el servicio de Opelka en varias ocasiones, lo que le permitió cerrar el partido con un 6-3 a su favor. Ben Shelton mostró un sólido rendimiento en su servicio a lo largo del partido, un aspecto clave para su victoria. Este triunfo le permite avanzar en el torneo y continuar compitiendo en busca de más victorias en el BNP Paribas Open, que se celebra en Indian Wells, conocido por ser uno de los eventos más prestigiosos del circuito ATP.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***





