Benfica 4 - 2 Real Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Benfica 4 - 2 Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 8 de Champions - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 28 de enero de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el Estadio da Luz, el Benfica se impuso por 4-2 al Real Madrid en un partido marcado por la intensidad y los momentos clave revisados por el VAR. El encuentro comenzó con un gol de Kylian Mbappe para el Real Madrid en el minuto 30, pero el Benfica respondió con goles de Andreas Schjelderup y Vangelis Pavlidis, incluyendo un penalti en el tiempo añadido de la primera parte. La segunda mitad vio otro gol de Schjelderup y un tanto final de Anatoliy Trubin en los últimos minutos, sellando la victoria para el equipo local. El VAR jugó un papel crucial al revocar una decisión de penalti a favor del Benfica cometido por Jude Bellingham del Real Madrid, lo que podría haber cambiado el curso del juego. El Benfica mostró una mayor iniciativa en el partido, evidenciado por sus 23 remates y una posesión del 41%, frente a los 16 remates y el 59% de posesión del Real Madrid. Además, el partido estuvo marcado por las expulsiones de Raul Asencio y Rodrygo del Real Madrid, lo que afectó el balance del encuentro y permitió al Benfica capitalizar y extender su ventaja. Andreas Schjelderup destacó por su participación activa en el ataque, contribuyendo con dos goles decisivos para el Benfica.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: BENFICA 4 - REAL MADRID 2 (2-1, al descanso).



--EQUIPOS.

BENFICA: Anatoliy Trubin; Amar Dedic, Tomas Araujo, Nicolas Otamendi, Samuel Dahl; Leandro Barreiro, Fredrik Aursnes, Gianluca Prestianni (Joao Rego, min.87), Georgiy Sudakov (Enzo Barrenechea, min.83), Andreas Schjelderup (Antonio Silva, min.90+3), Vangelis Pavlidis (Franjo Ivanovic, min.90+3).



REAL MADRID: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raul Asencio, Alvaro Carreras (Jorge Cestero, min.79), Dean Huijsen (David Alaba, min.78); Aurelien Tchouameni (Eduardo Camavinga, min.55), Arda Guler (Brahim Diaz, min.79), Jude Bellingham; Franco Mastantuono (Rodrygo, min.55), Vinicius Junior, Kylian Mbappe.



--GOLES.

0-1, min.30: Kylian Mbappe (Raul Asencio) .

1-1, min.36: Andreas Schjelderup (Vangelis Pavlidis) .

2-1, min.45(+5): Vangelis Pavlidis, de penalti.

3-1, min.54: Andreas Schjelderup (Vangelis Pavlidis) .

3-2, min.58: Kylian Mbappe (Arda Guler) .

4-2, min.90(+8): Anatoliy Trubin (Fredrik Aursnes) .

Penalty pitado a favor del Benfica anulado, que había cometido Jude Bellingham en el minuto 16 .





--ÁRBITRO.

Davide Massa, asistido en las bandas por Filippo Meli y Stefano Alassio, en el VAR: Marco Di Bello y Gianluca Aureliano. Amonestó a Leandro Barreiro (min.11), Samuel Dahl (min.85), por parte del BENFICA. Amonestó a Aurelien Tchouameni (min.3), Raul Asencio (min.45+4), Dean Huijsen (min.62), Alvaro Carreras (min.67), Rodrygo (min.90+7), y, además expulso por doble amarilla a Raul Asencio (min.90+2), Rodrygo (min.90+7), por parte del REAL MADRID.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.16: PENALTI - Jude Bellingham del Real Madrid comete un penalti contra Gianluca Prestianni.



Min.16: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible penalti para Benfica.



Min.18: Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió revocar la penalización a Benfica.





--ESTADIO.

Estadio da Luz



-Estadísticas del partido.

Estadística Benfica Real Madrid Goles 4 2 Remates Fuera 5 5 Remates 23 16 Corners 6 5 Faltas 11 15 Posesión 41% 59% Tiros Bloqueados 7 5 Fueras de Juego 1 0 Tarjetas Amarillas 2 7 Tarjetas Rojas 0 2 Asistencias 3 2 Ataques 62 121 Ataques Peligrosos 53 60 Centros 17 14 Saques de Banda 15 12 Saques de Portería 8 7 Tratamientos 1 1 Sustituciones 4 5 Tiros de Falta 15 12 Paradas 4 6 Contra Golpes 7 3



-Clasificación Actual.



Posición Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Arsenal 24 8 2 Bayern Munich 21 8 3 Liverpool 18 8 4 Tottenham Hotspur 17 8 5 Barcelona 16 8 6 Chelsea 16 8 7 Sporting CP 16 8 8 Manchester City 16 8 9 Real Madrid 15 8 10 Inter 15 8 11 Paris Saint-Germain 14 8 12 Newcastle United 14 8 13 Juventus 13 8 14 Atlético 13 8 15 Atalanta 13 8 16 Bayer Leverkusen 12 8 17 Borussia Dortmund 11 8 18 Olympiacos 11 8 19 Brujas 10 8 20 Galatasaray 10 8 21 Monaco 10 8 22 Qarabag FK 10 8 23 Bodoe/Glimt 9 8 24 Benfica 9 8 25 Marseille 9 8 26 Pafos FC 9 8 27 Union St.Gilloise 9 8 28 PSV Eindhoven 8 8 29 Athletic Bilbao 8 8 30 SSC Napoli 8 8 31 FC Copenhague 8 8 32 Ajax 6 8 33 Eintracht Frankfurt 4 8 34 Slavia Prague 3 8 35 Villarreal 1 8 36 Kairat Almaty 1 8



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 28/01/2026 Champions Benfica 4-2 Real Madrid









-Últimos Resultados del Benfica.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 28/01/2026 Champions Benfica 4-2 Real Madrid 21/01/2026 Champions Juventus 2-0 Benfica 10/12/2025 Champions Benfica 2-0 SSC Napoli 25/11/2025 Champions Ajax 0-2 Benfica 05/11/2025 Champions Benfica 0-1 Bayer Leverkusen









-Últimos Resultados del Real Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 28/01/2026 Champions Benfica 4-2 Real Madrid 24/01/2026 LaLiga Villarreal 0-2 Real Madrid 20/01/2026 Champions Real Madrid 6-1 Monaco 17/01/2026 LaLiga Real Madrid 2-0 Levante 04/01/2026 LaLiga Real Madrid 5-1 Betis









