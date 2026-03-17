Benfica 0 - 1 Real Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Benfica 0 - 1 Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de Champions - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 17 de marzo de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el enfrentamiento de ida de los octavos de final de la Champions, el Real Madrid se impuso por 0-1 ante el Benfica en el Estadio da Luz, gracias a un gol de Vinicius Junior en el minuto 50, asistido por Kylian Mbappe. El equipo visitante dominó la posesión del balón con un 58% frente al 42% del Benfica y generó más oportunidades de gol con 16 remates, 7 de ellos a puerta, en comparación con los 10 remates del Benfica. A pesar de la resistencia del equipo local, el Real Madrid supo aprovechar su momento para llevarse la ventaja en esta eliminatoria.
El partido estuvo marcado por la expulsión de Jose Mourinho, entrenador del Benfica, tras recibir una doble amonestación en el minuto 85, lo que no influyó en un cambio en el marcador, manteniéndose la ventaja mínima para el equipo visitante. La actuación del VAR no alteró ninguna decisión arbitral durante el encuentro. Este resultado deja al Real Madrid en una posición favorable para el partido de vuelta, mientras que el Benfica deberá buscar una remontada en el Santiago Bernabéu si quiere avanzar a la siguiente ronda.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: BENFICA 0 - REAL MADRID 1 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
BENFICA: Anatoliy Trubin; Amar Dedic, Tomas Araujo, Nicolas Otamendi, Samuel Dahl; Leandro Barreiro, Fredrik Aursnes (Sidny Lopes Cabral, min.80), Gianluca Prestianni (Dodi Lukebakio, min.81), Rafa Silva (Georgiy Sudakov, min.74), Andreas Schjelderup (Richard Rios, min.74), Vangelis Pavlidis.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Ruediger, Dean Huijsen, Alvaro Carreras (Daniel Carvajal, min.90+9); Federico Valverde, Arda Guler (Brahim Diaz, min.86), Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga (Thiago Pitarch, min.90+4); Kylian Mbappe, Vinicius Junior.
--GOLES.
0-1, min.50: Vinicius Junior (Kylian Mbappe) .
Amarilla al banquillo, a Jose Mourinho del Benfica en el minuto 85 .
Doble Amarilla al banquillo, a Jose Mourinho del Benfica en el minuto 85 .
--ÁRBITRO.
Francois Letexier, asistido en las bandas por Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni, en el VAR: Jerome Brisard y Jarred Gillett. Amonestó a Gianluca Prestianni (min.78), Georgiy Sudakov (min.90+2), por parte del BENFICA. Amonestó a Vinicius Junior (min.51), Kylian Mbappe (min.87), por parte del REAL MADRID.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Estadio da Luz (66,387 espectadores)
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Benfica
| Real Madrid
|Goles
| 0
| 1
|Remates Fuera
| 4
| 4
|Remates
| 10
| 16
|Pases Totales
| 435
| 654
|Corners
| 3
| 6
|Faltas
| 6
| 9
|Posesión
| 42%
| 58%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 4
|Fueras de Juego
| 1
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 4
| 2
|Tarjetas Rojas
| 1
| 0
|Asistencias
| 0
| 1
|Ataques
| 103
| 125
|Ataques Peligrosos
| 51
| 67
|Centros
| 15
| 16
|Saques de Banda
| 19
| 13
|Saques de Portería
| 9
| 5
|Tratamientos
| 3
| 0
|Sustituciones
| 4
| 3
|Tiros de Falta
| 10
| 7
|Paradas
| 7
| 3
|Contra Golpes
| 2
| 7
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-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/02/2026
| Champions
| Real Madrid
| 2-1
| Benfica
|17/02/2026
| Champions
| Benfica
| 0-1
| Real Madrid
|28/01/2026
| Champions
| Benfica
| 4-2
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Benfica.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/02/2026
| Champions
| Real Madrid
| 2-1
| Benfica
|17/02/2026
| Champions
| Benfica
| 0-1
| Real Madrid
|28/01/2026
| Champions
| Benfica
| 4-2
| Real Madrid
|21/01/2026
| Champions
| Juventus
| 2-0
| Benfica
|10/12/2025
| Champions
| Benfica
| 2-0
| SSC Napoli
-Últimos Resultados del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/03/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-1
| Elche
|11/03/2026
| Champions
| Real Madrid
| 3-0
| Manchester City
|06/03/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Real Madrid
|02/03/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 0-1
| Getafe
|25/02/2026
| Champions
| Real Madrid
| 2-1
| Benfica
-Próximos partidos del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|17/03/2026 21:00
| Champions
| Manchester City
| Real Madrid
|22/03/2026 21:00
| LaLiga
| Real Madrid
| Atlético
|04/04/2026 16:15
| LaLiga
| Mallorca
| Real Madrid