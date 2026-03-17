Benfica 0 - 1 Real Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Benfica 0 - 1 Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de Champions - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 17 de marzo de 2026.

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En el enfrentamiento de ida de los octavos de final de la Champions, el Real Madrid se impuso por 0-1 ante el Benfica en el Estadio da Luz, gracias a un gol de Vinicius Junior en el minuto 50, asistido por Kylian Mbappe. El equipo visitante dominó la posesión del balón con un 58% frente al 42% del Benfica y generó más oportunidades de gol con 16 remates, 7 de ellos a puerta, en comparación con los 10 remates del Benfica. A pesar de la resistencia del equipo local, el Real Madrid supo aprovechar su momento para llevarse la ventaja en esta eliminatoria. El partido estuvo marcado por la expulsión de Jose Mourinho, entrenador del Benfica, tras recibir una doble amonestación en el minuto 85, lo que no influyó en un cambio en el marcador, manteniéndose la ventaja mínima para el equipo visitante. La actuación del VAR no alteró ninguna decisión arbitral durante el encuentro. Este resultado deja al Real Madrid en una posición favorable para el partido de vuelta, mientras que el Benfica deberá buscar una remontada en el Santiago Bernabéu si quiere avanzar a la siguiente ronda.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: BENFICA 0 - REAL MADRID 1 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

BENFICA: Anatoliy Trubin; Amar Dedic, Tomas Araujo, Nicolas Otamendi, Samuel Dahl; Leandro Barreiro, Fredrik Aursnes (Sidny Lopes Cabral, min.80), Gianluca Prestianni (Dodi Lukebakio, min.81), Rafa Silva (Georgiy Sudakov, min.74), Andreas Schjelderup (Richard Rios, min.74), Vangelis Pavlidis.



REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Ruediger, Dean Huijsen, Alvaro Carreras (Daniel Carvajal, min.90+9); Federico Valverde, Arda Guler (Brahim Diaz, min.86), Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga (Thiago Pitarch, min.90+4); Kylian Mbappe, Vinicius Junior.



--GOLES.

0-1, min.50: Vinicius Junior (Kylian Mbappe) .

Amarilla al banquillo, a Jose Mourinho del Benfica en el minuto 85 .

Doble Amarilla al banquillo, a Jose Mourinho del Benfica en el minuto 85 .





--ÁRBITRO.

Francois Letexier, asistido en las bandas por Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni, en el VAR: Jerome Brisard y Jarred Gillett. Amonestó a Gianluca Prestianni (min.78), Georgiy Sudakov (min.90+2), por parte del BENFICA. Amonestó a Vinicius Junior (min.51), Kylian Mbappe (min.87), por parte del REAL MADRID.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Estadio da Luz (66,387 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Benfica Real Madrid Goles 0 1 Remates Fuera 4 4 Remates 10 16 Pases Totales 435 654 Corners 3 6 Faltas 6 9 Posesión 42% 58% Tiros Bloqueados 3 4 Fueras de Juego 1 1 Tarjetas Amarillas 4 2 Tarjetas Rojas 1 0 Asistencias 0 1 Ataques 103 125 Ataques Peligrosos 51 67 Centros 15 16 Saques de Banda 19 13 Saques de Portería 9 5 Tratamientos 3 0 Sustituciones 4 3 Tiros de Falta 10 7 Paradas 7 3 Contra Golpes 2 7



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-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/02/2026 Champions Real Madrid 2-1 Benfica 17/02/2026 Champions Benfica 0-1 Real Madrid 28/01/2026 Champions Benfica 4-2 Real Madrid









-Últimos Resultados del Benfica.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/02/2026 Champions Real Madrid 2-1 Benfica 17/02/2026 Champions Benfica 0-1 Real Madrid 28/01/2026 Champions Benfica 4-2 Real Madrid 21/01/2026 Champions Juventus 2-0 Benfica 10/12/2025 Champions Benfica 2-0 SSC Napoli









-Últimos Resultados del Real Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/03/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Elche 11/03/2026 Champions Real Madrid 3-0 Manchester City 06/03/2026 LaLiga Celta 1-2 Real Madrid 02/03/2026 LaLiga Real Madrid 0-1 Getafe 25/02/2026 Champions Real Madrid 2-1 Benfica









-Próximos partidos del Real Madrid.

