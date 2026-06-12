Benjamin Bonzi 0 - 2 Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Libema Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 12 de junio de 2026.





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El tenista australiano Alex de Minaur ha avanzado a las semifinales del torneo Libema Open, de categoría ATP Tour 250 y que se disputa en hierba, tras ganar al francés Benjamin Bonzi por la vía rápida con un resultado de 6-2, 6-4 en un partido que duró aproximadamente 1 hora y 9 minutos. En el primer set, Alex de Minaur logró romper el servicio de Benjamin Bonzi en dos ocasiones, llevándose el set por 6-2. En el segundo set, de Minaur nuevamente consiguió un break crucial en el séptimo juego, lo que le permitió cerrar el set 6-4. Durante el partido, Alex de Minaur tuvo un 1st Serve Percentage de 67% y ganó el 71% de los puntos con su servicio. Por su parte, Benjamin Bonzi tuvo un 1st Serve Percentage de 61% y no logró convertir ningún break point a su favor.



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