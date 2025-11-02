Betis 3 - 0 Mallorca | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 2 de noviembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Betis ha ganado este domingo 11/2/2025 9:00:00 PM por 3-0 al Mallorca en el primer partido de la jornada 11 en LaLiga EA Sports. Los verdiblancos aprovecharon la fragilidad defensiva de su adversario, que sigue en puestos de descenso, para hacerse con los tres puntos. Antony fue el jugador más participativo en ataque, anotando dos de los tres goles del encuentro en los minutos 10 y 34, mientras que Abdessamad Ezzalzouli completó el marcador en el 37'. No hubo incidencias reseñables por parte del VAR.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: REAL BETIS 3 - MALLORCA 0 (3-0, al descanso).



--EQUIPOS.

REAL BETIS: Alvaro Valles; Hector Bellerin, Marc Bartra, Natan, Ricardo Rodriguez (Valentin Gomez, min.46); Pablo Fornals (Marc Roca, min.69), Giovani Lo Celso (Nelson Deossa, min.77), Sofyan Amrabat, Antony (Pablo Garcia, min.83), Abdessamad Ezzalzouli (Aitor Ruibal, min.70), Juan Hernandez.



MALLORCA: Lucas Bergstroem; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Antonio Raillo, Johan Mojica; Manu Morlanes (Omar Mascarell, min.64), Samu, Mateo Joseph (Takuma Asano, min.64), Sergi Darder (Pablo Torre, min.64), Jan Virgili (Javi Llabres, min.79), Vedat Muriqi (Abdon Prats, min.79).



--GOLES.

1-0, min.10: Antony (Juan Hernandez) .

2-0, min.34: Antony (Hector Bellerin) .

3-0, min.37: Abdessamad Ezzalzouli (Antony) .





--ÁRBITRO.

Jesus Gil, asistido en las bandas por Angel Nevado y Javier Martinez, en el VAR: Daniel Trujillo y Javier Iglesias. por parte del REAL BETIS. Amonestó a Samu (min.21), Pablo Maffeo (min.86), Johan Mojica (min.90+2), por parte del MALLORCA.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Estadio de La Cartuja (54,747 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Real Betis Mallorca Goles 3 0 Remates Fuera 4 10 Remates 16 14 Pases Totales 552 480 Corners 4 5 Faltas 9 8 Posesión 52% 48% Tiros Bloqueados 4 3 Fueras de Juego 1 4 Tarjetas Amarillas 0 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 3 0 Ataques 107 118 Ataques Peligrosos 42 58 Centros 3 16 Saques de Banda 15 17 Saques de Portería 12 4 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 12 10 Paradas 1 5 Contra Golpes 4 1



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 30 11 2 Champions Barcelona 25 11 3 Champions Villarreal 23 11 4 Champions Atlético 22 11 5 Europa League Betis 19 11 6 Conference League Espanyol 18 11 17 Permanencia Mallorca 9 11 18 Descenso Valencia 9 11 19 Descenso Real Oviedo 7 10 20 Descenso Girona 7 11



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 02/11/2025 LaLiga Betis 3-0 Mallorca 25/01/2025 LaLiga Mallorca 0-1 Betis 23/09/2024 LaLiga Betis 1-2 Mallorca 27/01/2024 LaLiga Mallorca 0-1 Betis 04/11/2023 LaLiga Betis 2-0 Mallorca









-Últimos Resultados del Betis.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 02/11/2025 LaLiga Betis 3-0 Mallorca 27/10/2025 LaLiga Betis 0-2 Atlético 18/10/2025 LaLiga Villarreal 2-2 Betis 05/10/2025 LaLiga Espanyol 1-2 Betis 28/09/2025 LaLiga Betis 2-0 Osasuna









-Últimos Resultados del Mallorca.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 02/11/2025 LaLiga Betis 3-0 Mallorca 26/10/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Levante 18/10/2025 LaLiga Sevilla 1-3 Mallorca 04/10/2025 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Mallorca 27/09/2025 LaLiga Mallorca 1-0 Alavés









-Próximos partidos del Betis.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 09/11/2025 18:30 LaLiga Valencia Betis 23/11/2025 16:15 LaLiga Betis Girona 30/11/2025 16:15 LaLiga Sevilla Betis









-Próximos partidos del Mallorca.

