Betis 3 - 0 Mallorca | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 2 de noviembre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Betis ha ganado este domingo 11/2/2025 9:00:00 PM por 3-0 al Mallorca en el primer partido de la jornada 11 en LaLiga EA Sports. Los verdiblancos aprovecharon la fragilidad defensiva de su adversario, que sigue en puestos de descenso, para hacerse con los tres puntos. Antony fue el jugador más participativo en ataque, anotando dos de los tres goles del encuentro en los minutos 10 y 34, mientras que Abdessamad Ezzalzouli completó el marcador en el 37'. No hubo incidencias reseñables por parte del VAR.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: REAL BETIS 3 - MALLORCA 0 (3-0, al descanso).
--EQUIPOS.
REAL BETIS: Alvaro Valles; Hector Bellerin, Marc Bartra, Natan, Ricardo Rodriguez (Valentin Gomez, min.46); Pablo Fornals (Marc Roca, min.69), Giovani Lo Celso (Nelson Deossa, min.77), Sofyan Amrabat, Antony (Pablo Garcia, min.83), Abdessamad Ezzalzouli (Aitor Ruibal, min.70), Juan Hernandez.
MALLORCA: Lucas Bergstroem; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Antonio Raillo, Johan Mojica; Manu Morlanes (Omar Mascarell, min.64), Samu, Mateo Joseph (Takuma Asano, min.64), Sergi Darder (Pablo Torre, min.64), Jan Virgili (Javi Llabres, min.79), Vedat Muriqi (Abdon Prats, min.79).
--GOLES.
1-0, min.10: Antony (Juan Hernandez) .
2-0, min.34: Antony (Hector Bellerin) .
3-0, min.37: Abdessamad Ezzalzouli (Antony) .
--ÁRBITRO.
Jesus Gil, asistido en las bandas por Angel Nevado y Javier Martinez, en el VAR: Daniel Trujillo y Javier Iglesias. por parte del REAL BETIS. Amonestó a Samu (min.21), Pablo Maffeo (min.86), Johan Mojica (min.90+2), por parte del MALLORCA.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Estadio de La Cartuja (54,747 espectadores) televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Real Betis
| Mallorca
|Goles
| 3
| 0
|Remates Fuera
| 4
| 10
|Remates
| 16
| 14
|Pases Totales
| 552
| 480
|Corners
| 4
| 5
|Faltas
| 9
| 8
|Posesión
| 52%
| 48%
|Tiros Bloqueados
| 4
| 3
|Fueras de Juego
| 1
| 4
|Tarjetas Amarillas
| 0
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 3
| 0
|Ataques
| 107
| 118
|Ataques Peligrosos
| 42
| 58
|Centros
| 3
| 16
|Saques de Banda
| 15
| 17
|Saques de Portería
| 12
| 4
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 12
| 10
|Paradas
| 1
| 5
|Contra Golpes
| 4
| 1
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 30
| 11
|2
| Champions
| Barcelona
| 25
| 11
|3
| Champions
| Villarreal
| 23
| 11
|4
| Champions
| Atlético
| 22
| 11
|5
| Europa League
| Betis
| 19
| 11
|6
| Conference League
| Espanyol
| 18
| 11
|17
| Permanencia
| Mallorca
| 9
| 11
|18
| Descenso
| Valencia
| 9
| 11
|19
| Descenso
| Real Oviedo
| 7
| 10
|20
| Descenso
| Girona
| 7
| 11
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|02/11/2025
| LaLiga
| Betis
| 3-0
| Mallorca
|25/01/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 0-1
| Betis
|23/09/2024
| LaLiga
| Betis
| 1-2
| Mallorca
|27/01/2024
| LaLiga
| Mallorca
| 0-1
| Betis
|04/11/2023
| LaLiga
| Betis
| 2-0
| Mallorca
-Últimos Resultados del Betis.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|02/11/2025
| LaLiga
| Betis
| 3-0
| Mallorca
|27/10/2025
| LaLiga
| Betis
| 0-2
| Atlético
|18/10/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-2
| Betis
|05/10/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-2
| Betis
|28/09/2025
| LaLiga
| Betis
| 2-0
| Osasuna
-Últimos Resultados del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|02/11/2025
| LaLiga
| Betis
| 3-0
| Mallorca
|26/10/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Levante
|18/10/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-3
| Mallorca
|04/10/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-1
| Mallorca
|27/09/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-0
| Alavés
-Próximos partidos del Betis.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|09/11/2025 18:30
| LaLiga
| Valencia
| Betis
|23/11/2025 16:15
| LaLiga
| Betis
| Girona
|30/11/2025 16:15
| LaLiga
| Sevilla
| Betis
-Próximos partidos del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|09/11/2025 18:30
| LaLiga
| Mallorca
| Getafe
|22/11/2025 21:00
| LaLiga
| Villarreal
| Mallorca
|29/11/2025 14:00
| LaLiga
| Mallorca
| Osasuna