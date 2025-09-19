Betis 3 - 1 Real Sociedad | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 19 de septiembre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Betis logró una victoria contundente por 3-1 ante la Real Sociedad en un partido marcado por la efectividad local. Juan Hernandez abrió el marcador en el minuto 7, Brais Mendez empató momentáneamente, pero un gol en propia puerta de Alex Remiro y un tanto de Hector Bellerin sentenciaron el encuentro para los verdiblancos.
El encuentro mostró un dominio equilibrado en posesión, con 21 remates del Betis frente a 12 de la Real Sociedad. Giovani Lo Celso y Juan Hernandez destacaron como los jugadores más participativos en ataque, generando peligro constante y contribuyendo decisivamente al triunfo bético.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: REAL BETIS 3 - REAL SOCIEDAD 1 (1-1, al descanso).
--EQUIPOS.
REAL BETIS: Pau Lopez; Hector Bellerin, Diego Llorente (Marc Bartra, min.46), Natan, Junior Firpo (Valentin Gomez, min.71); Sofyan Amrabat, Pablo Fornals (Marc Roca, min.71), Antony (Pablo Garcia, min.70), Giovani Lo Celso (Rodrigo Riquelme, min.86), Abdessamad Ezzalzouli, Juan Hernandez.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu (Aritz Elustondo, min.75), Igor Zubeldia, Duje Caleta-Car, Sergio Gomez; Jon Gorrotxategi (Goncalo Guedes, min.59), Takefusa Kubo (Luka Sucic, min.66), Brais Mendez, Pablo Marin (Arsen Zakharyan, min.66), Ander Barrenetxea (Carlos Soler, min.59), Mikel Oyarzabal.
--GOLES.
1-0, min.7: Juan Hernandez (Giovani Lo Celso) .
1-1, min.13: Brais Mendez (Ander Barrenetxea) .
2-1, min.49: Alex Remiro (pp).
3-1, min.69: Hector Bellerin (Pablo Fornals) .
Gol en propia puerta Alex Remiro en el minuto 49 .
--ÁRBITRO.
Mateo Busquets, asistido en las bandas por Gonzalo Garcia y Adrian Diaz, en el VAR: Valentin Pizarro y Daniel Trujillo. Amonestó a Sofyan Amrabat (min.34), Natan (min.39), Junior Firpo (min.65), por parte del REAL BETIS. Amonestó a Pablo Marin (min.18), Jon Aramburu (min.26), Jon Gorrotxategi (min.35), Igor Zubeldia (min.54), Brais Mendez (min.7), Duje Caleta-Car (min.71), Carlos Soler (min.86), por parte del REAL SOCIEDAD.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Estadio de La Cartuja (59,773 espectadores) televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Real Betis
| Real Sociedad
|Goles
| 3
| 1
|Remates Fuera
| 9
| 4
|Remates
| 21
| 12
|Pases Totales
| 492
| 481
|Corners
| 3
| 5
|Faltas
| 7
| 20
|Posesión
| 50%
| 50%
|Tiros Bloqueados
| 7
| 4
|Fueras de Juego
| 0
| 3
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 7
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 2
| 1
|Ataques
| 101
| 111
|Ataques Peligrosos
| 48
| 42
|Centros
| 4
| 10
|Saques de Banda
| 19
| 17
|Saques de Portería
| 5
| 8
|Tratamientos
| 2
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 23
| 7
|Paradas
| 3
| 3
|Contra Golpes
| 3
| 1
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 12
| 4
|2
| Champions
| Barcelona
| 10
| 4
|3
| Champions
| Espanyol
| 10
| 4
|4
| Champions
| Betis
| 9
| 6
|5
| Europa League
| Athletic Bilbao
| 9
| 4
|6
| Conference League
| Getafe
| 9
| 4
|17
| Permanencia
| Real Sociedad
| 2
| 5
|18
| Descenso
| Levante
| 1
| 4
|19
| Descenso
| Mallorca
| 1
| 4
|20
| Descenso
| Girona
| 1
| 4
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|19/09/2025
| LaLiga
| Betis
| 3-1
| Real Sociedad
|16/02/2025
| LaLiga
| Betis
| 3-0
| Real Sociedad
|01/12/2024
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-0
| Betis
|19/05/2024
| LaLiga
| Betis
| 0-2
| Real Sociedad
|17/12/2023
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-0
| Betis
-Últimos Resultados del Betis.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|19/09/2025
| LaLiga
| Betis
| 3-1
| Real Sociedad
|14/09/2025
| LaLiga
| Levante
| 2-2
| Betis
|31/08/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-2
| Athletic Bilbao
|27/08/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Betis
|22/08/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-0
| Alavés
-Últimos Resultados del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|19/09/2025
| LaLiga
| Betis
| 3-1
| Real Sociedad
|13/09/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-2
| Real Madrid
|30/08/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-0
| Real Sociedad
|24/08/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-2
| Espanyol
|16/08/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Real Sociedad
-Próximos partidos del Betis.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|28/09/2025 18:30
| LaLiga
| Betis
| Osasuna
|05/10/2025 18:30
| LaLiga
| Espanyol
| Betis
|18/10/2025 18:30
| LaLiga
| Villarreal
| Betis
-Próximos partidos del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|24/09/2025 21:30
| LaLiga
| Real Sociedad
| Mallorca
|28/09/2025 21:00
| LaLiga
| Barcelona
| Real Sociedad
|05/10/2025 18:30
| LaLiga
| Real Sociedad
| Rayo