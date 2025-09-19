Betis 3 - 1 Real Sociedad | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Betis 3 - 1 Real Sociedad: resumen y estadísticas del partido de la jornada 5 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)

Madrid, 19 de septiembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Betis logró una victoria contundente por 3-1 ante la Real Sociedad en un partido marcado por la efectividad local. Juan Hernandez abrió el marcador en el minuto 7, Brais Mendez empató momentáneamente, pero un gol en propia puerta de Alex Remiro y un tanto de Hector Bellerin sentenciaron el encuentro para los verdiblancos.

El encuentro mostró un dominio equilibrado en posesión, con 21 remates del Betis frente a 12 de la Real Sociedad. Giovani Lo Celso y Juan Hernandez destacaron como los jugadores más participativos en ataque, generando peligro constante y contribuyendo decisivamente al triunfo bético.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: REAL BETIS 3 - REAL SOCIEDAD 1 (1-1, al descanso).



--EQUIPOS.

REAL BETIS: Pau Lopez; Hector Bellerin, Diego Llorente (Marc Bartra, min.46), Natan, Junior Firpo (Valentin Gomez, min.71); Sofyan Amrabat, Pablo Fornals (Marc Roca, min.71), Antony (Pablo Garcia, min.70), Giovani Lo Celso (Rodrigo Riquelme, min.86), Abdessamad Ezzalzouli, Juan Hernandez.



REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu (Aritz Elustondo, min.75), Igor Zubeldia, Duje Caleta-Car, Sergio Gomez; Jon Gorrotxategi (Goncalo Guedes, min.59), Takefusa Kubo (Luka Sucic, min.66), Brais Mendez, Pablo Marin (Arsen Zakharyan, min.66), Ander Barrenetxea (Carlos Soler, min.59), Mikel Oyarzabal.



--GOLES.

1-0, min.7: Juan Hernandez (Giovani Lo Celso) .

1-1, min.13: Brais Mendez (Ander Barrenetxea) .

2-1, min.49: Alex Remiro (pp).

3-1, min.69: Hector Bellerin (Pablo Fornals) .

Gol en propia puerta Alex Remiro en el minuto 49 .





--ÁRBITRO.

Mateo Busquets, asistido en las bandas por Gonzalo Garcia y Adrian Diaz, en el VAR: Valentin Pizarro y Daniel Trujillo. Amonestó a Sofyan Amrabat (min.34), Natan (min.39), Junior Firpo (min.65), por parte del REAL BETIS. Amonestó a Pablo Marin (min.18), Jon Aramburu (min.26), Jon Gorrotxategi (min.35), Igor Zubeldia (min.54), Brais Mendez (min.7), Duje Caleta-Car (min.71), Carlos Soler (min.86), por parte del REAL SOCIEDAD.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Estadio de La Cartuja (59,773 espectadores) televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Real Betis Real Sociedad Goles 3 1 Remates Fuera 9 4 Remates 21 12 Pases Totales 492 481 Corners 3 5 Faltas 7 20 Posesión 50% 50% Tiros Bloqueados 7 4 Fueras de Juego 0 3 Tarjetas Amarillas 3 7 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 2 1 Ataques 101 111 Ataques Peligrosos 48 42 Centros 4 10 Saques de Banda 19 17 Saques de Portería 5 8 Tratamientos 2 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 23 7 Paradas 3 3 Contra Golpes 3 1



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 12 4 2 Champions Barcelona 10 4 3 Champions Espanyol 10 4 4 Champions Betis 9 6 5 Europa League Athletic Bilbao 9 4 6 Conference League Getafe 9 4 17 Permanencia Real Sociedad 2 5 18 Descenso Levante 1 4 19 Descenso Mallorca 1 4 20 Descenso Girona 1 4



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 19/09/2025 LaLiga Betis 3-1 Real Sociedad 16/02/2025 LaLiga Betis 3-0 Real Sociedad 01/12/2024 LaLiga Real Sociedad 2-0 Betis 19/05/2024 LaLiga Betis 0-2 Real Sociedad 17/12/2023 LaLiga Real Sociedad 0-0 Betis









-Últimos Resultados del Betis.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 19/09/2025 LaLiga Betis 3-1 Real Sociedad 14/09/2025 LaLiga Levante 2-2 Betis 31/08/2025 LaLiga Betis 1-2 Athletic Bilbao 27/08/2025 LaLiga Celta 1-1 Betis 22/08/2025 LaLiga Betis 1-0 Alavés









-Últimos Resultados del Real Sociedad.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 19/09/2025 LaLiga Betis 3-1 Real Sociedad 13/09/2025 LaLiga Real Sociedad 1-2 Real Madrid 30/08/2025 LaLiga Real Oviedo 1-0 Real Sociedad 24/08/2025 LaLiga Real Sociedad 2-2 Espanyol 16/08/2025 LaLiga Valencia 1-1 Real Sociedad









-Próximos partidos del Betis.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 28/09/2025 18:30 LaLiga Betis Osasuna 05/10/2025 18:30 LaLiga Espanyol Betis 18/10/2025 18:30 LaLiga Villarreal Betis









-Próximos partidos del Real Sociedad.

