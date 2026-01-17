Betis 2 - 0 Villareal | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Betis 2 - 0 Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 20 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 17 de enero de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el Estadio de La Cartuja, el Betis se impuso por 2-0 ante el Villarreal, en un encuentro marcado por la superioridad local en términos de posesión y remates. Los goles de Aitor Ruibal en el minuto 57 y de Pablo Fornals, asistido por Antony en el minuto 83, sellaron la victoria para el equipo verdiblanco. La expulsión de Santi Comesana del Villarreal en el minuto 76 con tarjeta roja directa fue un punto de inflexión, dejando al submarino amarillo con un hombre menos durante los últimos compases del partido. Además, una revisión del VAR en el minuto 88 por un posible penalti a favor del Betis concluyó sin cambios en la decisión arbitral, manteniendo el marcador intacto.
El Betis, con esta victoria, reafirmó su dominio en el campo, evidenciado por una posesión del 60% y un total de 15 remates, frente a los 7 del Villarreal. El equipo local mostró una clara iniciativa, contrastando con el Villarreal que, a pesar de sus esfuerzos y de jugar con un hombre menos durante los últimos minutos, no pudo revertir el resultado. La actuación destacada de Aitor Ruibal, no solo por su gol sino también por su participación activa en el ataque, contribuyó significativamente al triunfo del Betis. Este resultado posiciona al Betis con mejores perspectivas en la clasificación, mientras que el Villarreal, aún con un partido menos, debe reevaluar su estrategia para los próximos encuentros.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: REAL BETIS 2 - VILLAREAL 0 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
REAL BETIS: Alvaro Valles; Aitor Ruibal, Marc Bartra, Natan, Valentin Gomez; Marc Roca, Sergi Altimira, Antony (Angel Ortiz, min.89), Pablo Fornals, Giovani Lo Celso (Rodrigo Riquelme, min.79), Ezequiel Avila (Pablo Garcia, min.72).
VILLAREAL: Luiz Junior; Pau Navarro (Santiago Mourino, min.46), Juan Foyth, Renato Veiga, Alfonso Pedraza (Sergi Cardona, min.46); Tajon Buchanan (Ayoze Perez, min.75), Santi Comesana, Daniel Parejo, Alberto Moleiro (Carlos Macia, min.82); Gerard Moreno (Nicolas Pepe, min.65), Georges Mikautadze.
--GOLES.
1-0, min.57: Aitor Ruibal.
2-0, min.83: Pablo Fornals (Antony) .
--ÁRBITRO.
Victor Garcia, asistido en las bandas por Israel Barcena y Fabian Blanco, en el VAR: Daniel Trujillo y Pablo Gonzalez. Amonestó a Valentin Gomez (min.70), Marc Bartra (min.86), Rodrigo Riquelme (min.90+6), por parte del REAL BETIS. Amonestó a Alfonso Pedraza (min.36), Santiago Mourino (min.80), y, además expulsó con tarjeta roja Santi Comesana (min.76), por parte del VILLAREAL.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.88: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible penalti para el Betis.
Min.88: COMPROBACIÓN DE VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la comprobación del VAR.
--ESTADIO.
Estadio de La Cartuja (60,138 espectadores) televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Real Betis
| Villareal
|Goles
| 2
| 0
|Remates Fuera
| 6
| 3
|Remates
| 15
| 7
|Pases Totales
| 541
| 355
|Corners
| 2
| 3
|Faltas
| 14
| 11
|Posesión
| 60%
| 40%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 1
|Fueras de Juego
| 4
| 3
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 1
|Asistencias
| 1
| 0
|Ataques
| 131
| 74
|Ataques Peligrosos
| 52
| 28
|Centros
| 6
| 11
|Saques de Banda
| 9
| 22
|Saques de Portería
| 6
| 8
|Tratamientos
| 1
| 3
|Sustituciones
| 3
| 5
|Tiros de Falta
| 14
| 18
|Paradas
| 3
| 4
|Contra Golpes
| 8
| 4
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 49
| 19
|2
| Champions
| Real Madrid
| 48
| 20
|3
| Champions
| Villarreal
| 41
| 19
|4
| Champions
| Atlético
| 38
| 19
|5
| Europa League
| Espanyol
| 34
| 20
|6
| Conference League
| Betis
| 32
| 20
|18
| Descenso
| Valencia
| 17
| 19
|19
| Descenso
| Levante
| 14
| 19
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 13
| 20
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/01/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-0
| Villarreal
|18/10/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-2
| Betis
|13/04/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-2
| Villarreal
|15/12/2024
| LaLiga
| Villarreal
| 1-2
| Betis
|10/03/2024
| LaLiga
| Betis
| 2-3
| Villarreal
-Últimos Resultados del Betis.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/01/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-0
| Villarreal
|10/01/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-1
| Betis
|04/01/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 5-1
| Betis
|21/12/2025
| LaLiga
| Betis
| 4-0
| Getafe
|15/12/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-0
| Betis
-Últimos Resultados del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/01/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-0
| Villarreal
|10/01/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 3-1
| Alavés
|03/01/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-3
| Villarreal
|21/12/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 0-2
| Barcelona
|10/12/2025
| Champions
| Villarreal
| 2-3
| FC Copenhague
-Próximos partidos del Betis.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|25/01/2026 21:00
| LaLiga
| Alavés
| Betis
|01/02/2026 16:15
| LaLiga
| Betis
| Valencia
|08/02/2026 19:00
| LaLiga
| Atlético
| Betis
-Próximos partidos del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|20/01/2026 21:00
| Champions
| Villarreal
| Ajax
|24/01/2026 21:00
| LaLiga
| Villarreal
| Real Madrid
|28/01/2026 21:00
| Champions
| Bayer Leverkusen
| Villarreal