Betis 2 - 0 Villareal | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Betis 2 - 0 Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 20 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 17 de enero de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el Estadio de La Cartuja, el Betis se impuso por 2-0 ante el Villarreal, en un encuentro marcado por la superioridad local en términos de posesión y remates. Los goles de Aitor Ruibal en el minuto 57 y de Pablo Fornals, asistido por Antony en el minuto 83, sellaron la victoria para el equipo verdiblanco. La expulsión de Santi Comesana del Villarreal en el minuto 76 con tarjeta roja directa fue un punto de inflexión, dejando al submarino amarillo con un hombre menos durante los últimos compases del partido. Además, una revisión del VAR en el minuto 88 por un posible penalti a favor del Betis concluyó sin cambios en la decisión arbitral, manteniendo el marcador intacto. El Betis, con esta victoria, reafirmó su dominio en el campo, evidenciado por una posesión del 60% y un total de 15 remates, frente a los 7 del Villarreal. El equipo local mostró una clara iniciativa, contrastando con el Villarreal que, a pesar de sus esfuerzos y de jugar con un hombre menos durante los últimos minutos, no pudo revertir el resultado. La actuación destacada de Aitor Ruibal, no solo por su gol sino también por su participación activa en el ataque, contribuyó significativamente al triunfo del Betis. Este resultado posiciona al Betis con mejores perspectivas en la clasificación, mientras que el Villarreal, aún con un partido menos, debe reevaluar su estrategia para los próximos encuentros.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: REAL BETIS 2 - VILLAREAL 0 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

REAL BETIS: Alvaro Valles; Aitor Ruibal, Marc Bartra, Natan, Valentin Gomez; Marc Roca, Sergi Altimira, Antony (Angel Ortiz, min.89), Pablo Fornals, Giovani Lo Celso (Rodrigo Riquelme, min.79), Ezequiel Avila (Pablo Garcia, min.72).



VILLAREAL: Luiz Junior; Pau Navarro (Santiago Mourino, min.46), Juan Foyth, Renato Veiga, Alfonso Pedraza (Sergi Cardona, min.46); Tajon Buchanan (Ayoze Perez, min.75), Santi Comesana, Daniel Parejo, Alberto Moleiro (Carlos Macia, min.82); Gerard Moreno (Nicolas Pepe, min.65), Georges Mikautadze.



--GOLES.

1-0, min.57: Aitor Ruibal.

2-0, min.83: Pablo Fornals (Antony) .





--ÁRBITRO.

Victor Garcia, asistido en las bandas por Israel Barcena y Fabian Blanco, en el VAR: Daniel Trujillo y Pablo Gonzalez. Amonestó a Valentin Gomez (min.70), Marc Bartra (min.86), Rodrigo Riquelme (min.90+6), por parte del REAL BETIS. Amonestó a Alfonso Pedraza (min.36), Santiago Mourino (min.80), y, además expulsó con tarjeta roja Santi Comesana (min.76), por parte del VILLAREAL.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.88: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible penalti para el Betis.



Min.88: COMPROBACIÓN DE VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la comprobación del VAR.





--ESTADIO.

Estadio de La Cartuja (60,138 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Real Betis Villareal Goles 2 0 Remates Fuera 6 3 Remates 15 7 Pases Totales 541 355 Corners 2 3 Faltas 14 11 Posesión 60% 40% Tiros Bloqueados 3 1 Fueras de Juego 4 3 Tarjetas Amarillas 3 2 Tarjetas Rojas 0 1 Asistencias 1 0 Ataques 131 74 Ataques Peligrosos 52 28 Centros 6 11 Saques de Banda 9 22 Saques de Portería 6 8 Tratamientos 1 3 Sustituciones 3 5 Tiros de Falta 14 18 Paradas 3 4 Contra Golpes 8 4



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 49 19 2 Champions Real Madrid 48 20 3 Champions Villarreal 41 19 4 Champions Atlético 38 19 5 Europa League Espanyol 34 20 6 Conference League Betis 32 20 18 Descenso Valencia 17 19 19 Descenso Levante 14 19 20 Descenso Real Oviedo 13 20



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/01/2026 LaLiga Betis 2-0 Villarreal 18/10/2025 LaLiga Villarreal 2-2 Betis 13/04/2025 LaLiga Betis 1-2 Villarreal 15/12/2024 LaLiga Villarreal 1-2 Betis 10/03/2024 LaLiga Betis 2-3 Villarreal









-Últimos Resultados del Betis.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/01/2026 LaLiga Betis 2-0 Villarreal 10/01/2026 LaLiga Real Oviedo 1-1 Betis 04/01/2026 LaLiga Real Madrid 5-1 Betis 21/12/2025 LaLiga Betis 4-0 Getafe 15/12/2025 LaLiga Rayo 0-0 Betis









-Últimos Resultados del Villareal.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/01/2026 LaLiga Betis 2-0 Villarreal 10/01/2026 LaLiga Villarreal 3-1 Alavés 03/01/2026 LaLiga Elche 1-3 Villarreal 21/12/2025 LaLiga Villarreal 0-2 Barcelona 10/12/2025 Champions Villarreal 2-3 FC Copenhague









-Próximos partidos del Betis.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 25/01/2026 21:00 LaLiga Alavés Betis 01/02/2026 16:15 LaLiga Betis Valencia 08/02/2026 19:00 LaLiga Atlético Betis









-Próximos partidos del Villareal.

