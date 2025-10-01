Borussia Dortmund 4 - 1 Athletic | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 1 de octubre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Borussia Dortmund logró una contundente victoria por 4-1 ante el Athletic en un partido dominado de principio a fin por los locales, que mostraron una clara superioridad reflejada en las estadísticas de posesión (53%) y remates (13-7). Daniel Svensson, con un gol tempranero en el minuto 28, y Carney Chukwuemeka, marcando el 2-0 en el minuto 50, fueron fundamentales en la victoria. El jugador más participativo fue Serhou Guirassy, quien además de asistir en un gol, marcó el 3-1 en el minuto 82 y fue una constante amenaza para la defensa rival.
Con esta victoria, el Borussia Dortmund se consolida en la sexta posición de la tabla, sumando 4 puntos en dos jornadas, mientras que el Athletic se mantiene sin sumar unidades en lo que va de competición. El encuentro no presentó incidencias significativas en el VAR que modificaran el desarrollo del partido, y los goles de Julian Brandt en el minuto 90+1 y Gorka Guruzeta en el minuto 61 completaron un marcador que refleja la superioridad del equipo local.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: BORUSSIA DORTMUND 4 - ATHLETIC DE BILBAO 1 (1-0, al descanso).
--EQUIPOS.
BORUSSIA DORTMUND: Gregor Kobel; Niklas Suele (Nico Schlotterbeck, min.70), Waldemar Anton, Ramy Bensebaini; Julian Ryerson, Marcel Sabitzer, Jobe Bellingham (Felix Nmecha, min.69), Daniel Svensson, Karim Adeyemi (Maximilian Beier, min.63), Carney Chukwuemeka (Julian Brandt, min.63), Serhou Guirassy (Fabio Silva, min.87).
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Andoni Gorosabel, Daniel Vivian (Aymeric Laporte, min.46), Aitor Paredes, Inigo Lekue; Alejandro Rego, Mikel Jauregizar (Inigo Ruiz de Galarreta, min.46), Inaki Williams (Gorka Guruzeta, min.46), Unai Gomez (Nico Serrano, min.63), Robert Navarro, Maroan Sannadi (Ibon Sanchez, min.80).
--GOLES.
1-0, min.28: Daniel Svensson (Karim Adeyemi) .
2-0, min.50: Carney Chukwuemeka (Serhou Guirassy) .
2-1, min.61: Gorka Guruzeta.
3-1, min.82: Serhou Guirassy (Marcel Sabitzer) .
4-1, min.90(+1): Julian Brandt (Maximilian Beier) .
--ÁRBITRO.
Szymon Marciniak, asistido en las bandas por Tomasz Listkiewicz y Adam Kupsik, en el VAR: Pol van Boekel y Tiago Martins. Amonestó a Maximilian Beier (min.89), por parte del BORUSSIA DORTMUND. Amonestó a Aitor Paredes (min.43), Andoni Gorosabel (min.59), por parte del ATHLETIC DE BILBAO.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.83: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para Borussia Dortmund.
Min.84: REVISIÓN VAR - No se han tomado más acciones después de la revisión VAR.
--ESTADIO.
Signal Iduna Park
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Borussia Dortmund
| Athletic de Bilbao
|Goles
| 4
| 1
|Remates Fuera
| 2
| 3
|Remates
| 13
| 7
|Pases Totales
| 527
| 471
|Corners
| 4
| 0
|Faltas
| 14
| 15
|Posesión
| 53%
| 47%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 1
|Fueras de Juego
| 3
| 3
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 4
| 0
|Ataques
| 107
| 120
|Ataques Peligrosos
| 34
| 37
|Centros
| 11
| 9
|Saques de Banda
| 17
| 13
|Saques de Portería
| 6
| 5
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 18
| 17
|Paradas
| 2
| 4
|Contra Golpes
| 3
| 0
-Clasificación Actual.
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Bayern Munich
| 6
| 2
|2
| Real Madrid
| 6
| 2
|3
| Paris Saint-Germain
| 6
| 2
|4
| Inter
| 6
| 2
|5
| Qarabag FK
| 6
| 2
|6
| Borussia Dortmund
| 4
| 2
|7
| Tottenham Hotspur
| 4
| 2
|8
| Atlético
| 3
| 2
|9
| Newcastle United
| 3
| 2
|10
| Marseille
| 3
| 2
|11
| Sporting CP
| 3
| 1
|12
| Club Brugge
| 3
| 2
|13
| Arsenal
| 3
| 1
|14
| Manchester City
| 3
| 1
|15
| Eintracht Frankfurt
| 3
| 2
|16
| Barcelona
| 3
| 2
|17
| Liverpool
| 3
| 2
|18
| Chelsea
| 3
| 2
|19
| Union St.Gilloise
| 3
| 2
|20
| Galatasaray
| 3
| 2
|21
| Atalanta
| 3
| 2
|22
| Bodoe/Glimt
| 2
| 2
|23
| Juventus
| 1
| 1
|24
| Bayer Leverkusen
| 1
| 1
|25
| Olympiacos
| 1
| 1
|26
| FC Koebenhavn
| 1
| 2
|27
| Slavia Prague
| 1
| 2
|28
| Pafos FC
| 1
| 2
|29
| Villarreal
| 0
| 1
|30
| Benfica
| 0
| 2
|31
| PSV Eindhoven
| 0
| 1
|32
| SSC Napoli
| 0
| 1
|33
| Monaco
| 0
| 1
|34
| Athletic Bilbao
| 0
| 2
|35
| Ajax
| 0
| 2
|36
| Kairat Almaty
| 0
| 2
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/10/2025
| Champions
| Borussia Dortmund
| 4-1
| Athletic Bilbao
-Últimos Resultados del Borussia Dortmund.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|16/09/2025
| Champions
| Juventus
| 4-4
| Borussia Dortmund
|15/04/2025
| Champions
| Borussia Dortmund
| 3-1
| Barcelona
|09/04/2025
| Champions
| Barcelona
| 4-0
| Borussia Dortmund
|12/03/2025
| Champions
| Lille
| 1-2
| Borussia Dortmund
|04/03/2025
| Champions
| Borussia Dortmund
| 1-1
| Lille
-Últimos Resultados del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|27/09/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 1-0
| Athletic Bilbao
|23/09/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Girona
|20/09/2025
| LaLiga
| Valencia
| 2-0
| Athletic Bilbao
|16/09/2025
| Champions
| Athletic Bilbao
| 0-2
| Arsenal
|13/09/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Alavés
-Próximos partidos del Borussia Dortmund.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|21/10/2025 21:00
| Champions
| FC Koebenhavn
| Borussia Dortmund
|05/11/2025 21:00
| Champions
| Manchester City
| Borussia Dortmund
|25/11/2025 21:00
| Champions
| Borussia Dortmund
| Villarreal
-Próximos partidos del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|04/10/2025 18:30
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| Mallorca
|19/10/2025 14:00
| LaLiga
| Elche
| Athletic Bilbao
|22/10/2025 18:45
| Champions
| Athletic Bilbao
| Qarabag FK