Borussia Dortmund 4 - 1 Athletic | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 1 de octubre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Borussia Dortmund logró una contundente victoria por 4-1 ante el Athletic en un partido dominado de principio a fin por los locales, que mostraron una clara superioridad reflejada en las estadísticas de posesión (53%) y remates (13-7). Daniel Svensson, con un gol tempranero en el minuto 28, y Carney Chukwuemeka, marcando el 2-0 en el minuto 50, fueron fundamentales en la victoria. El jugador más participativo fue Serhou Guirassy, quien además de asistir en un gol, marcó el 3-1 en el minuto 82 y fue una constante amenaza para la defensa rival.

Con esta victoria, el Borussia Dortmund se consolida en la sexta posición de la tabla, sumando 4 puntos en dos jornadas, mientras que el Athletic se mantiene sin sumar unidades en lo que va de competición. El encuentro no presentó incidencias significativas en el VAR que modificaran el desarrollo del partido, y los goles de Julian Brandt en el minuto 90+1 y Gorka Guruzeta en el minuto 61 completaron un marcador que refleja la superioridad del equipo local.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: BORUSSIA DORTMUND 4 - ATHLETIC DE BILBAO 1 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

BORUSSIA DORTMUND: Gregor Kobel; Niklas Suele (Nico Schlotterbeck, min.70), Waldemar Anton, Ramy Bensebaini; Julian Ryerson, Marcel Sabitzer, Jobe Bellingham (Felix Nmecha, min.69), Daniel Svensson, Karim Adeyemi (Maximilian Beier, min.63), Carney Chukwuemeka (Julian Brandt, min.63), Serhou Guirassy (Fabio Silva, min.87).



ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Andoni Gorosabel, Daniel Vivian (Aymeric Laporte, min.46), Aitor Paredes, Inigo Lekue; Alejandro Rego, Mikel Jauregizar (Inigo Ruiz de Galarreta, min.46), Inaki Williams (Gorka Guruzeta, min.46), Unai Gomez (Nico Serrano, min.63), Robert Navarro, Maroan Sannadi (Ibon Sanchez, min.80).



--GOLES.

1-0, min.28: Daniel Svensson (Karim Adeyemi) .

2-0, min.50: Carney Chukwuemeka (Serhou Guirassy) .

2-1, min.61: Gorka Guruzeta.

3-1, min.82: Serhou Guirassy (Marcel Sabitzer) .

4-1, min.90(+1): Julian Brandt (Maximilian Beier) .





--ÁRBITRO.

Szymon Marciniak, asistido en las bandas por Tomasz Listkiewicz y Adam Kupsik, en el VAR: Pol van Boekel y Tiago Martins. Amonestó a Maximilian Beier (min.89), por parte del BORUSSIA DORTMUND. Amonestó a Aitor Paredes (min.43), Andoni Gorosabel (min.59), por parte del ATHLETIC DE BILBAO.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.83: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para Borussia Dortmund.



Min.84: REVISIÓN VAR - No se han tomado más acciones después de la revisión VAR.





--ESTADIO.

Signal Iduna Park



-Estadísticas del partido.

Estadística Borussia Dortmund Athletic de Bilbao Goles 4 1 Remates Fuera 2 3 Remates 13 7 Pases Totales 527 471 Corners 4 0 Faltas 14 15 Posesión 53% 47% Tiros Bloqueados 3 1 Fueras de Juego 3 3 Tarjetas Amarillas 1 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 4 0 Ataques 107 120 Ataques Peligrosos 34 37 Centros 11 9 Saques de Banda 17 13 Saques de Portería 6 5 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 18 17 Paradas 2 4 Contra Golpes 3 0



-Clasificación Actual.



Posición Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Bayern Munich 6 2 2 Real Madrid 6 2 3 Paris Saint-Germain 6 2 4 Inter 6 2 5 Qarabag FK 6 2 6 Borussia Dortmund 4 2 7 Tottenham Hotspur 4 2 8 Atlético 3 2 9 Newcastle United 3 2 10 Marseille 3 2 11 Sporting CP 3 1 12 Club Brugge 3 2 13 Arsenal 3 1 14 Manchester City 3 1 15 Eintracht Frankfurt 3 2 16 Barcelona 3 2 17 Liverpool 3 2 18 Chelsea 3 2 19 Union St.Gilloise 3 2 20 Galatasaray 3 2 21 Atalanta 3 2 22 Bodoe/Glimt 2 2 23 Juventus 1 1 24 Bayer Leverkusen 1 1 25 Olympiacos 1 1 26 FC Koebenhavn 1 2 27 Slavia Prague 1 2 28 Pafos FC 1 2 29 Villarreal 0 1 30 Benfica 0 2 31 PSV Eindhoven 0 1 32 SSC Napoli 0 1 33 Monaco 0 1 34 Athletic Bilbao 0 2 35 Ajax 0 2 36 Kairat Almaty 0 2



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/10/2025 Champions Borussia Dortmund 4-1 Athletic Bilbao









-Últimos Resultados del Borussia Dortmund.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 16/09/2025 Champions Juventus 4-4 Borussia Dortmund 15/04/2025 Champions Borussia Dortmund 3-1 Barcelona 09/04/2025 Champions Barcelona 4-0 Borussia Dortmund 12/03/2025 Champions Lille 1-2 Borussia Dortmund 04/03/2025 Champions Borussia Dortmund 1-1 Lille









-Últimos Resultados del Athletic.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 27/09/2025 LaLiga Villarreal 1-0 Athletic Bilbao 23/09/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Girona 20/09/2025 LaLiga Valencia 2-0 Athletic Bilbao 16/09/2025 Champions Athletic Bilbao 0-2 Arsenal 13/09/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Alavés









-Próximos partidos del Borussia Dortmund.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 21/10/2025 21:00 Champions FC Koebenhavn Borussia Dortmund 05/11/2025 21:00 Champions Manchester City Borussia Dortmund 25/11/2025 21:00 Champions Borussia Dortmund Villarreal









-Próximos partidos del Athletic.

