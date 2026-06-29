Brasil 2 - 1 Japón | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Brasil 2 - 1 Japón: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Copa Mundial de la FIFA
Brasil 2 - 1 Japón: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: lunes, 29 junio 2026 21:08
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Madrid, 29 de junio de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

Brasil logró una ajustada victoria por 2-1 sobre Japón este lunes en el Houston Stadium, en un encuentro donde los sudamericanos dominaron la posesión y generaron más ocasiones de gol. Japón se adelantó en el marcador con un gol de Kaishu Sano en el minuto 29, aprovechando una de sus pocas llegadas al área rival. Sin embargo, el equipo brasileño, liderado por un activo Vinicius Junior, igualó el marcador en el minuto 56 gracias a un remate de Casemiro tras un pase de Gabriel. La selección brasileña continuó presionando y finalmente encontró el gol de la victoria en el tiempo de descuento, cuando Gabriel Martinelli anotó tras una asistencia de Bruno Guimaraes en el minuto 90+5.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BRASIL 2 - JAPÓN 1 (0-1, al descanso).

--EQUIPOS.
BRASIL: Alisson Becker; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Bruno Guimaraes (Danilo, min.90+7), Casemiro (Fabinho, min.90+1), Lucas Paqueta (Endrick, min.46); Rayan, Matheus Cunha (Gabriel Martinelli, min.65), Vinicius Junior.

JAPÓN: Zion Suzuki; Takehiro Tomiyasu, Shogo Taniguchi, Hiroki Ito; Ritsu Doan (Yukinari Sugawara, min.66), Kaishu Sano, Daichi Kamada (Ao Tanaka, min.78), Keito Nakamura (Junnosuke Suzuki, min.66), Junya Ito (Shuto Machino, min.78), Daizen Maeda (Koki Ogawa, min.90+7), Ayase Ueda.

--GOLES.
0-1, min.29: Kaishu Sano.
1-1, min.56: Casemiro (Gabriel) .
2-1, min.90(+5): Gabriel Martinelli (Bruno Guimaraes) .


--ÁRBITRO.
Maurizio Mariani, asistido en las bandas por Daniele Bindoni y Alberto Tegoni, en el VAR: Marco Di Bello y Ivan Bebek. Amonestó a Casemiro (min.14), Danilo (min.48), por parte de BRASIL. Amonestó a Kaishu Sano (min.12), Daichi Kamada (min.45), Junnosuke Suzuki (min.84), por parte de JAPÓN.

--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna

--ESTADIO.
Houston Stadium (68,777 espectadores)

-Estadísticas del partido.



Estadística Brasil Japón
Goles 2 1
Remates Fuera 7 1
Remates 19 5
Pases Totales 705 331
Corners 6 2
Faltas 4 13
Posesión 68% 32%
Tiros Bloqueados 5 2
Fueras de Juego 1 0
Tarjetas Amarillas 2 3
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 2 0
Ataques 133 65
Ataques Peligrosos 88 30
Centros 43 11
Saques de Banda 21 16
Saques de Portería 4 10
Tratamientos 1 0
Sustituciones 4 5
Tiros de Falta 13 5
Paradas 1 4
Contra Golpes 3 2



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
29/06/2026 World Cup Final Stage Brazil 2-1 Japan




-Últimos Resultados de Brasil.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
29/06/2026 World Cup Final Stage Brazil 2-1 Japan
25/06/2026 World Cup Grp. C Scotland 0-3 Brazil
20/06/2026 World Cup Grp. C Brazil 3-0 Haiti
14/06/2026 World Cup Grp. C Brazil 1-1 Morocco




-Últimos Resultados de Japón.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
29/06/2026 World Cup Final Stage Brazil 2-1 Japan
26/06/2026 World Cup Grp. F Japan 1-1 Sweden
21/06/2026 World Cup Grp. F Tunisia 0-4 Japan
14/06/2026 World Cup Grp. F Netherlands 2-2 Japan




-Próximos partidos de Brasil.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
05/07/2026 22:00 World Cup Final Stage Brazil Ivory Coast/Norway


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