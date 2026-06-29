Brasil 2 - 1 Japón | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Brasil 2 - 1 Japón: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 29 de junio de 2026.

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Brasil logró una ajustada victoria por 2-1 sobre Japón este lunes en el Houston Stadium, en un encuentro donde los sudamericanos dominaron la posesión y generaron más ocasiones de gol. Japón se adelantó en el marcador con un gol de Kaishu Sano en el minuto 29, aprovechando una de sus pocas llegadas al área rival. Sin embargo, el equipo brasileño, liderado por un activo Vinicius Junior, igualó el marcador en el minuto 56 gracias a un remate de Casemiro tras un pase de Gabriel. La selección brasileña continuó presionando y finalmente encontró el gol de la victoria en el tiempo de descuento, cuando Gabriel Martinelli anotó tras una asistencia de Bruno Guimaraes en el minuto 90+5.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: BRASIL 2 - JAPÓN 1 (0-1, al descanso).



--EQUIPOS.

BRASIL: Alisson Becker; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Bruno Guimaraes (Danilo, min.90+7), Casemiro (Fabinho, min.90+1), Lucas Paqueta (Endrick, min.46); Rayan, Matheus Cunha (Gabriel Martinelli, min.65), Vinicius Junior.



JAPÓN: Zion Suzuki; Takehiro Tomiyasu, Shogo Taniguchi, Hiroki Ito; Ritsu Doan (Yukinari Sugawara, min.66), Kaishu Sano, Daichi Kamada (Ao Tanaka, min.78), Keito Nakamura (Junnosuke Suzuki, min.66), Junya Ito (Shuto Machino, min.78), Daizen Maeda (Koki Ogawa, min.90+7), Ayase Ueda.



--GOLES.

0-1, min.29: Kaishu Sano.

1-1, min.56: Casemiro (Gabriel) .

2-1, min.90(+5): Gabriel Martinelli (Bruno Guimaraes) .





--ÁRBITRO.

Maurizio Mariani, asistido en las bandas por Daniele Bindoni y Alberto Tegoni, en el VAR: Marco Di Bello y Ivan Bebek. Amonestó a Casemiro (min.14), Danilo (min.48), por parte de BRASIL. Amonestó a Kaishu Sano (min.12), Daichi Kamada (min.45), Junnosuke Suzuki (min.84), por parte de JAPÓN.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Houston Stadium (68,777 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Brasil Japón Goles 2 1 Remates Fuera 7 1 Remates 19 5 Pases Totales 705 331 Corners 6 2 Faltas 4 13 Posesión 68% 32% Tiros Bloqueados 5 2 Fueras de Juego 1 0 Tarjetas Amarillas 2 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 2 0 Ataques 133 65 Ataques Peligrosos 88 30 Centros 43 11 Saques de Banda 21 16 Saques de Portería 4 10 Tratamientos 1 0 Sustituciones 4 5 Tiros de Falta 13 5 Paradas 1 4 Contra Golpes 3 2



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 29/06/2026 World Cup Final Stage Brazil 2-1 Japan









-Últimos Resultados de Brasil.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 29/06/2026 World Cup Final Stage Brazil 2-1 Japan 25/06/2026 World Cup Grp. C Scotland 0-3 Brazil 20/06/2026 World Cup Grp. C Brazil 3-0 Haiti 14/06/2026 World Cup Grp. C Brazil 1-1 Morocco









-Últimos Resultados de Japón.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 29/06/2026 World Cup Final Stage Brazil 2-1 Japan 26/06/2026 World Cup Grp. F Japan 1-1 Sweden 21/06/2026 World Cup Grp. F Tunisia 0-4 Japan 14/06/2026 World Cup Grp. F Netherlands 2-2 Japan









-Próximos partidos de Brasil.

