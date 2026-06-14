Brasil 1 - 1 Marruecos | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Brasil 1 - 1 Marruecos: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 14 de junio de 2026.

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Brasil y Marruecos empataron este domingo 1-1 en su debut en el Mundial 2026, en un partido disputado en el MetLife Stadium. Marruecos se adelantó en el marcador con un gol de Ismael Saibari en el minuto 21, asistido por Brahim Diaz. Sin embargo, Brasil igualó el encuentro gracias a Vinicius Junior, quien anotó en el minuto 32 tras un pase de Bruno Guimaraes. A pesar de la igualdad en el marcador, Brasil mostró mayor control del juego con un 52% de posesión y un total de 258 pases, frente a los 186 de Marruecos. Vinicius Junior fue el jugador más destacado en el ataque brasileño, participando activamente en las jugadas ofensivas. El árbitro Slavko Vincic amonestó a dos jugadores brasileños, pero no hubo expulsiones ni intervenciones del VAR que alteraran el resultado final del encuentro.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: BRASIL 1 - MARRUECOS 1 (1-1, al descanso).



--EQUIPOS.

BRASIL: Alisson Becker; Roger Ibanez (Danilo, min.46), Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Lucas Paqueta (Matheus Cunha, min.61), Bruno Guimaraes (Danilo, min.80), Casemiro (Fabinho, min.46), Raphinha; Igor Thiago (Luiz Henrique, min.62), Vinicius Junior.



MARRUECOS: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui (Anass Salah-Eddine, min.80), Issa Diop, Chadi Riad; Azzedine Ounahi (Samir El Mourabet, min.65), Bilal El Khannouss (Ayoube Amaimouni-Echghouyab, min.80), Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi, Brahim Diaz (Chemsdine Talbi, min.65), Ismael Saibari (Soufiane Rahimi, min.89).



--GOLES.

0-1, min.21: Ismael Saibari (Brahim Diaz) .

1-1, min.32: Vinicius Junior (Bruno Guimaraes) .





--ÁRBITRO.

Slavko Vincic, asistido en las bandas por Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic, en el VAR: Bastian Dankert y Willy Delajod. Amonestó a Casemiro (min.37), Roger Ibanez (min.43), por parte de BRASIL. por parte de MARRUECOS.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

MetLife Stadium (80.663 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Brasil Marruecos Goles 1 1 Remates Fuera 4 5 Remates 13 14 Pases Totales 258 186 Corners 6 2 Faltas 16 14 Posesión 52% 48% Tiros Bloqueados 4 6 Fueras de Juego 0 1 Tarjetas Amarillas 2 0 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 1 Ataques 101 103 Ataques Peligrosos 33 47 Centros 16 13 Saques de Banda 18 14 Saques de Portería 4 4 Tratamientos 2 1 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 15 16 Paradas 2 4 Contra Golpes 3 2



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Marruecos 1 1 2 Clasificado Brasil 1 1 3 Tercero ¿? Haití 0 0 4 Eliminado Escocia 0 0



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/06/2026 World Cup Grp. C Brazil 1-1 Morocco









-Últimos Resultados de Brasil.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/06/2026 World Cup Grp. C Brazil 1-1 Morocco









-Últimos Resultados de Marruecos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/06/2026 World Cup Grp. C Brazil 1-1 Morocco









-Próximos partidos de Brasil.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 20/06/2026 02:30 World Cup Grp. C Brazil Haiti 25/06/2026 00:00 World Cup Grp. C Scotland Brazil









-Próximos partidos de Marruecos.

