Brasil 1 - 1 Marruecos | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Brasil 1 - 1 Marruecos: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 14 de junio de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
Brasil y Marruecos empataron este domingo 1-1 en su debut en el Mundial 2026, en un partido disputado en el MetLife Stadium. Marruecos se adelantó en el marcador con un gol de Ismael Saibari en el minuto 21, asistido por Brahim Diaz. Sin embargo, Brasil igualó el encuentro gracias a Vinicius Junior, quien anotó en el minuto 32 tras un pase de Bruno Guimaraes. A pesar de la igualdad en el marcador, Brasil mostró mayor control del juego con un 52% de posesión y un total de 258 pases, frente a los 186 de Marruecos. Vinicius Junior fue el jugador más destacado en el ataque brasileño, participando activamente en las jugadas ofensivas. El árbitro Slavko Vincic amonestó a dos jugadores brasileños, pero no hubo expulsiones ni intervenciones del VAR que alteraran el resultado final del encuentro.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: BRASIL 1 - MARRUECOS 1 (1-1, al descanso).
--EQUIPOS.
BRASIL: Alisson Becker; Roger Ibanez (Danilo, min.46), Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Lucas Paqueta (Matheus Cunha, min.61), Bruno Guimaraes (Danilo, min.80), Casemiro (Fabinho, min.46), Raphinha; Igor Thiago (Luiz Henrique, min.62), Vinicius Junior.
MARRUECOS: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui (Anass Salah-Eddine, min.80), Issa Diop, Chadi Riad; Azzedine Ounahi (Samir El Mourabet, min.65), Bilal El Khannouss (Ayoube Amaimouni-Echghouyab, min.80), Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi, Brahim Diaz (Chemsdine Talbi, min.65), Ismael Saibari (Soufiane Rahimi, min.89).
--GOLES.
0-1, min.21: Ismael Saibari (Brahim Diaz) .
1-1, min.32: Vinicius Junior (Bruno Guimaraes) .
--ÁRBITRO.
Slavko Vincic, asistido en las bandas por Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic, en el VAR: Bastian Dankert y Willy Delajod. Amonestó a Casemiro (min.37), Roger Ibanez (min.43), por parte de BRASIL. por parte de MARRUECOS.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
MetLife Stadium (80.663 espectadores)
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Brasil
| Marruecos
|Goles
| 1
| 1
|Remates Fuera
| 4
| 5
|Remates
| 13
| 14
|Pases Totales
| 258
| 186
|Corners
| 6
| 2
|Faltas
| 16
| 14
|Posesión
| 52%
| 48%
|Tiros Bloqueados
| 4
| 6
|Fueras de Juego
| 0
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 0
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 1
|Ataques
| 101
| 103
|Ataques Peligrosos
| 33
| 47
|Centros
| 16
| 13
|Saques de Banda
| 18
| 14
|Saques de Portería
| 4
| 4
|Tratamientos
| 2
| 1
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 15
| 16
|Paradas
| 2
| 4
|Contra Golpes
| 3
| 2
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Clasificado
| Marruecos
| 1
| 1
|2
| Clasificado
| Brasil
| 1
| 1
|3
| Tercero ¿?
| Haití
| 0
| 0
|4
| Eliminado
| Escocia
| 0
| 0
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/06/2026
| World Cup Grp. C
| Brazil
| 1-1
| Morocco
-Últimos Resultados de Brasil.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/06/2026
| World Cup Grp. C
| Brazil
| 1-1
| Morocco
-Últimos Resultados de Marruecos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/06/2026
| World Cup Grp. C
| Brazil
| 1-1
| Morocco
-Próximos partidos de Brasil.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|20/06/2026 02:30
| World Cup Grp. C
| Brazil
| Haiti
|25/06/2026 00:00
| World Cup Grp. C
| Scotland
| Brazil
-Próximos partidos de Marruecos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|20/06/2026 00:00
| World Cup Grp. C
| Scotland
| Morocco
|25/06/2026 00:00
| World Cup Grp. C
| Morocco
| Haiti