Brujas 3 - 3 Atlético de Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Brujas 3 - 3 Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de Champions - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 18 de marzo de 2026.

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En un emocionante encuentro en el Jan Breydel Stadion, el Brujas y el Atlético de Madrid terminaron igualados a tres goles, en un partido correspondiente a la fase de eliminatorias de la Champions. La primera mitad vio a un Atlético de Madrid adelantarse con goles de Julian Alvarez, de penalti tras una revisión del VAR que confirmó la decisión, y Ademola Lookman, dejando un marcador de 0-2 al descanso. Sin embargo, el Brujas no se dio por vencido y logró igualar el marcador con tantos de Raphael Onyedika y Nicolo Tresoldi, antes de que un gol en propia puerta de Joel Ordonez pusiera momentáneamente adelante al equipo visitante. Christos Tzolis, asistido por Onyedika, marcó el gol del empate final en los últimos minutos, tras una revisión del VAR que confirmó el gol. El Brujas mostró una mayor iniciativa durante el partido, evidenciada por su posesión del balón del 55% y un mayor número de remates y pases totales. El jugador más destacado en el ataque fue Nicolo Tresoldi, quien no solo anotó un gol sino que también asistió en otro, jugando un papel crucial en la ofensiva de su equipo. El VAR jugó un papel importante en el desarrollo del partido, interviniendo en momentos clave como la concesión de un penalti a favor del Atlético de Madrid y la confirmación de un gol para el Brujas, lo que añadió emoción y controversia al encuentro.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: CLUB BRUGGE 3 - ATLÉTICO DE MADRID 3 (0-2, al descanso).



--EQUIPOS.

CLUB BRUGGE: Simon Mignolet; Kyriani Sabbe (Shandre Campbell, min.81), Joel Ordonez, Brandon Mechele, Joaquin Seys (Bjorn Meijer, min.86); Aleksandar Stankovic (Felix Lemarechal, min.86), Raphael Onyedika, Christos Tzolis, Hans Vanaken, Mamadou Diakhon (Hugo Siquet, min.82), Nicolo Tresoldi (Romeo Vermant, min.76).



ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Nahuel Molina (Robin Le Normand, min.90+1), Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri; Koke (Johnny Cardoso, min.90+1), Marcos Llorente, Giuliano Simeone, Ademola Lookman (Alejandro Baena, min.62); Antoine Griezmann (Alexander Soerloth, min.66), Julian Alvarez.



--GOLES.

0-1, min.8: Julian Alvarez, de penalti.

0-2, min.45(+4): Ademola Lookman (Antoine Griezmann) .

1-2, min.52: Raphael Onyedika (Nicolo Tresoldi) .

2-2, min.60: Nicolo Tresoldi (Mamadou Diakhon) .

2-3, min.79: Joel Ordonez (pp).

3-3, min.89: Christos Tzolis (Raphael Onyedika) .

Amarilla al banquillo, a Ivan Leko del Brujas en el minuto 22 .

Gol en propia puerta Joel Ordonez en el minuto 79 .





--ÁRBITRO.

Glenn Nyberg, asistido en las bandas por Mahbod Beigi y Andreas Soederkvist, en el VAR: Jarred Gillett y Robert Schroeder. Amonestó a Raphael Onyedika (min.76), por parte del CLUB BRUGGE. Amonestó a Marc Pubill (min.48), Alejandro Baena (min.90+5), por parte del ATLÉTICO DE MADRID.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.6: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para el Atlético de Madrid.



Min.7: Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió otorgar un penal a favor de Atlético de Madrid.



Min.53: TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para el Brujas.



Min.90: TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible gol para el Brujas.



Min.54: META DE PIE - Después de revisar la situación, el árbitro decide que la meta del Brujas se mantiene.



Min.90(+1) : ¡GOL! Después de una revisión de la situación, el árbitro cambió la decisión inicial y otorga un gol para el Brujas.





--ESTADIO.

Jan Breydel Stadion (25,235 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Club Brugge Atlético de Madrid Goles 3 3 Remates Fuera 4 3 Remates 18 14 Pases Totales 664 490 Corners 4 6 Faltas 5 9 Posesión 55% 45% Tiros Bloqueados 4 7 Fueras de Juego 2 0 Tarjetas Amarillas 2 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 3 1 Ataques 83 77 Ataques Peligrosos 38 39 Centros 19 4 Saques de Banda 19 13 Saques de Portería 5 4 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 4 Tiros de Falta 9 7 Paradas 2 7 Contra Golpes 2 7



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-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/02/2026 Champions Atlético 4-1 Brujas 18/02/2026 Champions Brujas 3-3 Atlético









-Últimos Resultados del Brujas.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/02/2026 Champions Atlético 4-1 Brujas 18/02/2026 Champions Brujas 3-3 Atlético 28/01/2026 Champions Brujas 3-0 Marseille 20/01/2026 Champions Kairat Almaty 1-4 Brujas 10/12/2025 Champions Brujas 0-3 Arsenal









-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/03/2026 LaLiga Atlético 1-0 Getafe 10/03/2026 Champions Atlético 5-2 Tottenham Hotspur 07/03/2026 LaLiga Atlético 3-2 Real Sociedad 28/02/2026 LaLiga Real Oviedo 0-1 Atlético 24/02/2026 Champions Atlético 4-1 Brujas









-Próximos partidos del Atlético de Madrid.

