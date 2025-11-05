Brujas 3 - 3 Barcelona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 5 de noviembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el Jan Breydel Stadion, el Brujas y el Barcelona protagonizaron un emocionante empate a tres goles, en un partido donde la posesión dominante del Barcelona, con un 71%, no fue suficiente para asegurar la victoria. Los visitantes, con 22 remates, doblaron la cantidad de intentos del Brujas, que registró 11, destacando la eficacia de ambos equipos frente al arco. Los goles de Nicolo Tresoldi y Carlos Forbs, este último con un doblete, mantuvieron al equipo local en competencia, mientras que Ferran Torres, Lamine Yamal y un autogol de Christos Tzolis equilibraron el marcador para el Barcelona. La intervención del VAR fue decisiva al revocar un penalti inicialmente señalado a favor del Brujas y anular un gol de Romeo Vermant en los momentos finales, manteniendo el empate en el marcador. El encuentro tuvo momentos clave influenciados por el VAR, que revocó una decisión de penalti a favor del Brujas cometido por Alejandro Balde y anuló un gol de Romeo Vermant por una falta previa, afectando directamente en el resultado final. A pesar de la intensa actividad ofensiva y las oportunidades creadas por ambos equipos, el Barcelona, con jugadores como Ferran Torres activos en el ataque, no pudo capitalizar su dominio en posesión para llevarse los tres puntos, reflejando la competitividad y el equilibrio entre ambas escuadras en esta jornada de la Champions.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: CLUB BRUGGE 3 - BARCELONA 3 (2-1, al descanso).



--EQUIPOS.

CLUB BRUGGE: Nordin Jackers; Kyriani Sabbe, Joel Ordonez, Brandon Mechele, Joaquin Seys; Aleksandar Stankovic, Raphael Onyedika (Lynnt Audoor, min.84), Carlos Forbs (Mamadou Diakhon, min.78), Hans Vanaken, Christos Tzolis, Nicolo Tresoldi (Romeo Vermant, min.78).



BARCELONA: Wojciech Szczesny; Jules Kounde, Ronald Araujo, Eric Garcia (Pau Cubarsi, min.90+3), Alejandro Balde (Gerard Martin, min.90+3); Frenkie de Jong, Marc Casado (Dani Olmo, min.58), Lamine Yamal, Fermin Lopez, Marcus Rashford (Roony Bardghji, min.83), Ferran Torres (Robert Lewandowski, min.58).



--GOLES.

1-0, min.6: Nicolo Tresoldi (Carlos Forbs) .

1-1, min.8: Ferran Torres (Fermin Lopez) .

2-1, min.17: Carlos Forbs (Christos Tzolis) .

2-2, min.61: Lamine Yamal (Fermin Lopez) .

3-2, min.64: Carlos Forbs (Hans Vanaken) .

3-3, min.78: Christos Tzolis (pp).

Penalty pitado a favor del Brujas anulado, que había cometido Alejandro Balde en el minuto 71 .

Gol anulado a Romeo Vermant del Brujas en el minuto 90 (+1).

Gol en propia puerta Christos Tzolis en el minuto 78 .





--ÁRBITRO.

Anthony Taylor, asistido en las bandas por Gary Beswick y Adam Nunn, en el VAR: Stuart Attwell y Andrew Dallas. Amonestó a Raphael Onyedika (min.32), Mamadou Diakhon (min.81), por parte del CLUB BRUGGE. Amonestó a Jules Kounde (min.47), Lamine Yamal (min.81), Fermin Lopez (min.85), por parte del BARCELONA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.71: ¡PENALTI! - Alejandro Balde del Barcelona comete un penalti contra Carlos Forbs.



Min.72: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para el Club Brujas.



Min.72: Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió revocar el penalti para el Club Brujas.



Min.90(+2) : VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible gol para el Club Brujas.



Min.90(+1) : ¡G O O O O O L! ¡El Club Brujas anota! Romeo Vermant está en la lista de goleadores.



Min.90(+3) : ¡NO HAY GOL! - Después de revisar la situación, el árbitro anuncia que el gol para el Club Brujas es anulado debido a una falta cometida previamente.





--ESTADIO.

Jan Breydel Stadion



-Estadísticas del partido.

Estadística Club Brugge Barcelona Goles 3 3 Remates Fuera 2 10 Remates 11 22 Corners 0 3 Faltas 11 6 Posesión 29% 71% Tiros Bloqueados 3 5 Fueras de Juego 1 1 Tarjetas Amarillas 2 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 3 2 Centros 4 14 Saques de Banda 14 11 Saques de Portería 12 4 Tratamientos 2 0 Sustituciones 4 5 Tiros de Falta 7 12 Paradas 5 3 Contra Golpes 3 1



###WidgetCompleto###

-Clasificación Actual.



Posición Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Bayern Munich 12 4 2 Arsenal 12 4 3 Inter 12 4 4 Manchester City 10 4 5 Paris Saint-Germain 9 4 6 Newcastle United 9 4 7 Real Madrid 9 4 8 Liverpool 9 4 9 Galatasaray 9 4 10 Tottenham Hotspur 8 4 11 Barcelona 7 4 12 Chelsea 7 4 13 Sporting CP 7 4 14 Borussia Dortmund 7 4 15 Qarabag FK 7 4 16 Atalanta 7 4 17 Atlético 6 4 18 PSV Eindhoven 5 4 19 Monaco 5 4 20 Pafos FC 5 4 21 Bayer Leverkusen 5 4 22 Brujas 4 4 23 Eintracht Frankfurt 4 4 24 SSC Napoli 4 4 25 Marseille 3 4 26 Juventus 3 4 27 Athletic Bilbao 3 4 28 Union St.Gilloise 3 4 29 Bodoe/Glimt 2 4 30 Slavia Prague 2 4 31 Olympiacos 2 4 32 Villarreal 1 4 33 FC Koebenhavn 1 4 34 Kairat Almaty 1 4 35 Benfica 0 4 36 Ajax 0 4



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 05/11/2025 Champions Brujas 3-3 Barcelona









-Últimos Resultados del Brujas.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 05/11/2025 Champions Brujas 3-3 Barcelona 22/10/2025 Champions Bayern Munich 4-0 Brujas 30/09/2025 Champions Atalanta 2-1 Brujas 18/09/2025 Champions Brujas 4-1 Monaco 12/03/2025 Champions Aston Villa 3-0 Brujas









-Últimos Resultados del Barcelona.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 05/11/2025 Champions Brujas 3-3 Barcelona 02/11/2025 LaLiga Barcelona 3-1 Elche 26/10/2025 LaLiga Real Madrid 2-1 Barcelona 21/10/2025 Champions Barcelona 6-1 Olympiacos 18/10/2025 LaLiga Barcelona 2-1 Girona









-Próximos partidos del Brujas.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 26/11/2025 21:00 Champions Sporting CP Brujas 10/12/2025 21:00 Champions Brujas Arsenal 20/01/2026 16:30 Champions Kairat Almaty Brujas









-Próximos partidos del Barcelona.

