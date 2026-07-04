Canadá 0 - 3 Marruecos | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Canadá 0 - 3 Marruecos: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Copa Mundial de la FIFA
Canadá 0 - 3 Marruecos: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 4 julio 2026 21:07
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Madrid, 4 de julio de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El combinado marroquí se impuso con claridad a Canadá este sábado por 3-0 en el Houston Stadium, en un partido correspondiente a la fase de eliminación directa del Mundial 2026. Tras una primera mitad sin goles, Marruecos tomó la iniciativa en el segundo tiempo, aprovechando la superioridad en posesión y remates. Azzedine Ounahi abrió el marcador en el minuto 50, tras un pase de Achraf Hakimi. El mismo Ounahi amplió la ventaja en el minuto 82, asistido por Brahim Diaz. Finalmente, Soufiane Rahimi selló la victoria en el tiempo añadido, también asistido por Brahim Diaz. Canadá, a pesar de generar más ataques peligrosos y córners, no logró concretar sus oportunidades, mientras que Marruecos mostró una mayor efectividad y control del juego.

A lo largo del encuentro, Marruecos demostró un mayor control del balón con un 56% de posesión y una notable efectividad en sus ataques, destacando la actuación de Azzedine Ounahi como el jugador más participativo en el ataque. Canadá, aunque tuvo más remates y corners, no pudo superar la sólida defensa marroquí ni al portero Yassine Bounou. El partido se desarrolló sin expulsiones ni intervenciones del VAR que alteraran el resultado, y Marruecos avanzó a la siguiente ronda dejando a Canadá eliminado del torneo.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: CANADÁ 0 - MARRUECOS 3 (0-0, al descanso).

--EQUIPOS.
CANADÁ: Maxime Crepeau; Alistair Johnston, Moise Bombito, Luc De Fougerolles, Richie Laryea (Jacob Shaffelburg, min.79); Tajon Buchanan (Jayden Nelson, min.87), Niko Sigur (Jonathan Osorio, min.87), Stephen Eustaquio, Ali Ahmed (Promise David, min.79); Jonathan David, Tani Oluwaseyi (Cyle Larin, min.63).

MARRUECOS: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop (Marwane Saadane, min.87), Redouane Halhal, Noussair Mazraoui; Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi (Sofyan Amrabat, min.63), Azzedine Ounahi (Samir El Mourabet, min.87), Brahim Diaz, Bilal El Khannouss (Chemsdine Talbi, min.63), Ismael Saibari (Soufiane Rahimi, min.22).

--GOLES.
0-1, min.50: Azzedine Ounahi (Achraf Hakimi) .
0-2, min.82: Azzedine Ounahi (Brahim Diaz) .
0-3, min.90(+8): Soufiane Rahimi (Brahim Diaz) .


--ÁRBITRO.
Michael Oliver, asistido en las bandas por Stuart Burt y James Mainwaring, en el VAR: Jarred Gillett y Dennis Higler. Amonestó a Richie Laryea (min.40), Jonathan David (min.43), Luc De Fougerolles (min.49), Cyle Larin (min.67), por parte de CANADÁ. Amonestó a Redouane Halhal (min.20), Achraf Hakimi (min.40), Azzedine Ounahi (min.45), Bilal El Khannouss (min.45+6), por parte de MARRUECOS.

--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna

--ESTADIO.
Houston Stadium (68,777 espectadores)

-Estadísticas del partido.



Estadística Canadá Marruecos
Goles 0 3
Remates Fuera 4 1
Remates 11 5
Pases Totales 132 288
Corners 11 1
Faltas 24 14
Posesión 44% 56%
Tiros Bloqueados 4 0
Fueras de Juego 2 3
Tarjetas Amarillas 4 4
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 0 3
Ataques 105 74
Ataques Peligrosos 70 17
Centros 20 4
Saques de Banda 26 24
Saques de Portería 1 3
Tratamientos 0 1
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 17 26
Paradas 1 3
Contra Golpes 0 3



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
04/07/2026 World Cup Final Stage Canada 0-3 Morocco




-Últimos Resultados de Canadá.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
04/07/2026 World Cup Final Stage Canada 0-3 Morocco
28/06/2026 World Cup Final Stage South Africa 0-1 Canada
24/06/2026 World Cup Grp. B Switzerland 2-1 Canada
19/06/2026 World Cup Grp. B Canada 6-0 Qatar
12/06/2026 World Cup Grp. B Canada 1-1 Bosnia and Herzegovina




-Últimos Resultados de Marruecos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
04/07/2026 World Cup Final Stage Canada 0-3 Morocco
30/06/2026 World Cup Final Stage Netherlands 3-4 Morocco
25/06/2026 World Cup Grp. C Morocco 4-2 Haiti
20/06/2026 World Cup Grp. C Scotland 0-1 Morocco
14/06/2026 World Cup Grp. C Brazil 1-1 Morocco




-Próximos partidos de Marruecos.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
09/07/2026 22:00 World Cup Final Stage Paraguay/France Morocco


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