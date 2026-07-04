Canadá 0 - 3 Marruecos | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Canadá 0 - 3 Marruecos: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 4 de julio de 2026.

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El combinado marroquí se impuso con claridad a Canadá este sábado por 3-0 en el Houston Stadium, en un partido correspondiente a la fase de eliminación directa del Mundial 2026. Tras una primera mitad sin goles, Marruecos tomó la iniciativa en el segundo tiempo, aprovechando la superioridad en posesión y remates. Azzedine Ounahi abrió el marcador en el minuto 50, tras un pase de Achraf Hakimi. El mismo Ounahi amplió la ventaja en el minuto 82, asistido por Brahim Diaz. Finalmente, Soufiane Rahimi selló la victoria en el tiempo añadido, también asistido por Brahim Diaz. Canadá, a pesar de generar más ataques peligrosos y córners, no logró concretar sus oportunidades, mientras que Marruecos mostró una mayor efectividad y control del juego.

A lo largo del encuentro, Marruecos demostró un mayor control del balón con un 56% de posesión y una notable efectividad en sus ataques, destacando la actuación de Azzedine Ounahi como el jugador más participativo en el ataque. Canadá, aunque tuvo más remates y corners, no pudo superar la sólida defensa marroquí ni al portero Yassine Bounou. El partido se desarrolló sin expulsiones ni intervenciones del VAR que alteraran el resultado, y Marruecos avanzó a la siguiente ronda dejando a Canadá eliminado del torneo.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: CANADÁ 0 - MARRUECOS 3 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

CANADÁ: Maxime Crepeau; Alistair Johnston, Moise Bombito, Luc De Fougerolles, Richie Laryea (Jacob Shaffelburg, min.79); Tajon Buchanan (Jayden Nelson, min.87), Niko Sigur (Jonathan Osorio, min.87), Stephen Eustaquio, Ali Ahmed (Promise David, min.79); Jonathan David, Tani Oluwaseyi (Cyle Larin, min.63).



MARRUECOS: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop (Marwane Saadane, min.87), Redouane Halhal, Noussair Mazraoui; Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi (Sofyan Amrabat, min.63), Azzedine Ounahi (Samir El Mourabet, min.87), Brahim Diaz, Bilal El Khannouss (Chemsdine Talbi, min.63), Ismael Saibari (Soufiane Rahimi, min.22).



--GOLES.

0-1, min.50: Azzedine Ounahi (Achraf Hakimi) .

0-2, min.82: Azzedine Ounahi (Brahim Diaz) .

0-3, min.90(+8): Soufiane Rahimi (Brahim Diaz) .





--ÁRBITRO.

Michael Oliver, asistido en las bandas por Stuart Burt y James Mainwaring, en el VAR: Jarred Gillett y Dennis Higler. Amonestó a Richie Laryea (min.40), Jonathan David (min.43), Luc De Fougerolles (min.49), Cyle Larin (min.67), por parte de CANADÁ. Amonestó a Redouane Halhal (min.20), Achraf Hakimi (min.40), Azzedine Ounahi (min.45), Bilal El Khannouss (min.45+6), por parte de MARRUECOS.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Houston Stadium (68,777 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Canadá Marruecos Goles 0 3 Remates Fuera 4 1 Remates 11 5 Pases Totales 132 288 Corners 11 1 Faltas 24 14 Posesión 44% 56% Tiros Bloqueados 4 0 Fueras de Juego 2 3 Tarjetas Amarillas 4 4 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 3 Ataques 105 74 Ataques Peligrosos 70 17 Centros 20 4 Saques de Banda 26 24 Saques de Portería 1 3 Tratamientos 0 1 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 17 26 Paradas 1 3 Contra Golpes 0 3



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/07/2026 World Cup Final Stage Canada 0-3 Morocco









-Últimos Resultados de Canadá.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/07/2026 World Cup Final Stage Canada 0-3 Morocco 28/06/2026 World Cup Final Stage South Africa 0-1 Canada 24/06/2026 World Cup Grp. B Switzerland 2-1 Canada 19/06/2026 World Cup Grp. B Canada 6-0 Qatar 12/06/2026 World Cup Grp. B Canada 1-1 Bosnia and Herzegovina









-Últimos Resultados de Marruecos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/07/2026 World Cup Final Stage Canada 0-3 Morocco 30/06/2026 World Cup Final Stage Netherlands 3-4 Morocco 25/06/2026 World Cup Grp. C Morocco 4-2 Haiti 20/06/2026 World Cup Grp. C Scotland 0-1 Morocco 14/06/2026 World Cup Grp. C Brazil 1-1 Morocco









-Próximos partidos de Marruecos.

