Carlos Alcaraz 2 - 0 Frances Tiafoe: resumen y estadísticas del partido de ATP Finals, Ivan Lendl Group (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 16 de noviembre de 2026.





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El tenista español Carlos Alcaraz ha avanzado a las semifinales del torneo ATP World Tour Finals, de categoría ATP Finals y que se disputa en pista dura, tras ganar por la vía rápida al estadounidense Frances Tiafoe (2-0) (6-1, 6-2) en 1 hora y 8 minutos. En el primer set, Carlos Alcaraz logró dos quiebres de servicio (breaks) sobre Frances Tiafoe, llevándose el set por 6-1. Alcaraz mantuvo su servicio en todos sus juegos, destacando un porcentaje de primer servicio del 79% y ganando el 100% de los puntos con su primer saque. En el segundo set, Alcaraz continuó con su dominio al romper el servicio de Tiafoe en dos ocasiones más, cerrando el set 6-2. Alcaraz mantuvo su servicio sin conceder oportunidades de break, con una efectividad del 77% en su primer servicio y ganando el 65% de los puntos al saque. En total, Alcaraz ganó 54 puntos en el partido, mientras que Tiafoe ganó 36.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



