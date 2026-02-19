Carlos Alcaraz 2 - 1 Karen Khachanov: resumen y estadísticas del partido de Qatar Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 19 de febrero de 2026.





El tenista español Carlos Alcaraz ha avanzado a las semifinales del torneo de Qatar Open, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar al ruso Karen Khachanov (6-7, 6-4, 6-3) en un emocionante partido. Durante el encuentro, Alcaraz mostró una sólida actuación en su servicio, logrando mantenerlo en momentos cruciales del partido. A pesar de perder el primer set en el tie break, Alcaraz logró recuperarse y llevarse los dos siguientes sets, mostrando su capacidad para revertir situaciones adversas. En el segundo set, logró un quiebre crucial que le permitió igualar el marcador y, en el tercer set, volvió a quebrar el servicio de Khachanov en dos ocasiones para sellar su victoria. En cuanto a las estadísticas de saque, Alcaraz logró un total de 8 aces a lo largo del partido y mantuvo una alta efectividad en su primer servicio, lo que fue clave para su triunfo. Además, su habilidad para ganar puntos importantes y su solidez desde la línea de fondo fueron determinantes para avanzar a la siguiente ronda del torneo.



