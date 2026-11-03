Casper Ruud 2 - 0 Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Rolex Paris Masters (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 3 de noviembre de 2026.





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El tenista noruego Casper Ruud ha avanzado a los octavos de final del torneo de Rolex Paris Masters, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al español Rafael Jodar por 6-3, 6-4 en 1 hora y 16 minutos. En el primer set, Casper Ruud logró un break en el segundo juego, lo que le permitió tomar la delantera y mantener su servicio en los siguientes juegos, cerrando el set 6-3. En el segundo set, ambos jugadores intercambiaron breaks en los juegos 4 y 5, pero Ruud consiguió otro break crucial en el noveno juego, asegurando el set y el partido con un 6-4. Ruud tuvo un 1st Serve Percentage del 78% y ganó el 71% de sus puntos de servicio, destacando su efectividad en el saque.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



